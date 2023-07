Spectre Camera is een app van de makers van Halide. Hiermee maak je foto's met lange belichting zoals lichtstrepen. De app verscheen in 2019 en is nu gratis te downloaden voor iedereen.

De makers van de bekende Halide-app voor iPhone hebben nog meer apps gemaakt, waaronder Spectre Camera voor foto’s met lange belichting. Deze app heeft nu een grote update gekregen en is vanaf nu gratis voor iedereen. Ook zitten er vernieuwingen in, zoals een langere opname-modus van 15 en 30 seconden. Tot nu toe kon je alleen opnames maken van maximaal 9 seconden lang. De app maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om je foto met langere belichting zo stabiel mogelijk te houden. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de Neural Engine in hedendaagse iPhones. Zo weet je zeker dat de strepen mooi recht lopen, zonder dat je een statief nodig hebt. Het is mooi om strepen van autolichten te fotograferen, maar ook om een druk kruispunt eruit te laten zien of er niemand is. Alles wat beweegt wordt onscherp gemaakt. Vooer de twee nieuwe functies (langere opnames en een Pro-icoon) betaal je eenmalig €5,99.

Hieronder volgt ons oorspronkelijke artikel van 28 februari 2019.



Spectre-app voor foto’s met lange belichting

Sebastiaan de With en Ben Sandofsky, beter bekend als de makers van Halide, hebben een nieuwe app uitgebracht met een heel nieuwe insteek. Spectre gebruikt AI om te zorgen dat je mooiere foto’s met lange belichting kunt maken. Daarbij kan Spectre zorgen dat foto’s met mooie lichtstrepen ontstaan, maar je kunt het ook gebruiken om foto’s te maken waarin een bewegende mensenmassa niet meer te zien is.

Foto’s met lange belichting ken je misschien wel van watervallen, die eruit zien alsof het een schilderij is geworden. Je kunt dit doen met een standaardfunctie die je op elke iPhone met ondersteuning voor Live Photos vindt, maar dat is eigenlijk een omweg. Bij Spectre draait alles om het maken van dergelijke foto’s. Spectre houdt er rekening mee dat je de camera stil moet houden en houdt ook rekening met voldoende licht.

Op een plein met veel toeristen kun je Spectre bijvoorbeeld gebruiken om mensen uit de foto te verwijderen. Je stelt een middelmatige tot lange tijdsduur in en terwijl de mensen over het plein bewegen zorgt Spectre ervoor dat alleen de stilstaande elementen op de foto te zien zijn. Ga je ’s nachts foto’s maken dan zorgt de AI-functie van de app ervoor dat er mooie lichtstrepen ontstaan, bijvoorbeeld door de lampen van voorbij rijdende auto’s. Ook met de golven van de oceaan of het water van een fontein kun je mooie effecten krijgen.

Spectre maakt honderden foto’s in een paar seconden en slaat ze op als een live foto. Je kunt dus ook een ander shot kiezen. Bij het ontwerp van de app is rekening ermee gehouden dat het prettig in gebruik is. Ga je ’s nachts filmen dan is de donkere interface fijn voor je ogen. De lettertypes en icoontjes zijn ook speciaal voor deze app gemaakt en alle bedieningselementen zitten op een logische plaats. Net als met Halide kun je deze app ook gemakkelijk met één hand bedienen, zelfs op grotere iPhones.

Je hebt minimaal een iPhone 6 en iOS 11 nodig om Spectre te kunnen installeren. Voor de automatische herkenning van scenes heb je iOS 12 nodig en voor de AI-gebaseerde beeldstabilisatie moet je minimaal een toestel met Neural Engine hebben. Dit betekent een iPhone 8 of nieuwer. In de omschrijving in de App Store zie je precies om welke toestellen het gaat.

De huidige prijs van €2,29 geldt ter introductie, daarna wordt de app iets duurder al hebben de makers daar nog geen details over gegeven. Heb je zelf een mooie foto gemaakt met deze app, dan kun je deze taggen met #SpectreShot. Op de website spectre.cam kun je meer voorbeelden vinden.