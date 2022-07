Er is een nieuwe versie van Thread, een relatief nieuw protocol voor smart home-accessoires. De nieuwste versie maakt een einde aan een belangrijke beperking en is met name goed nieuws voor de HomePod mini en nieuwste Apple TV 4K.

Veel smart home-accessoires maken voor de verbinding gebruik van Bluetooth of wifi. Maar ook Thread is sterk in opkomst. Het is een protocol waarmee accessoires elkaars bereik binnen een Thread-netwerk kunnen versterken. Binnen zo’n netwerk heb je zogenaamde Thread border routers nodig, zoals de HomePod mini of Apple TV 4K 2021. De nieuwste variant van Thread, versie 1.3.0, zorgt ervoor dat dergelijke Thread border routers kunnen samenwerken met overige Thread-accessoires. Producten werken daardoor beter met elkaar samen.



Thread 1.3.0 komt eraan: verbeteringen voor het smart home-protocol

Er zijn diverse producten op de markt die fungeren als een Thread border router en daarmee de basis zijn voor een betrouwbaarder Thread-netwerk. Naast enkele Nest-producten, Eero-routers en Nanoleaf-lampen, zijn ook de Apple TV 4K uit 2021 en de HomePod mini Thread Border-routers. Deze kunnen door de fabrikanten, waaronder dus Apple, bijgewerkt worden naar de nieuwste versie 1.3.0. Het voordeel daarvan is dat smart home-accessoires die verbinding maken via Thread, kunnen communiceren met alle border routers die op de nieuwste versie staan. Ook kunnen ze onderling met elkaar communiceren. Voorheen konden bijvoorbeeld de lichtpanelen van Nanoleaf alleen met Thread-accessoires communiceren van dezelfde fabrikant. Voor de HomePod mini geldt dat als de accessoires via HomeKit werken. Maar dankzij de nieuwste versie is dat, in theorie, dus niet per se meer nodig. Thread-accessoires van alle fabrikanten kunnen communiceren met Thread border routers van elke willekeurige fabrikant, mits deze draait op versie 1.3.0.

De nieuwe functie betekent overigens niet dat andere accessoires dan een HomePod of Apple TV kunnen fungeren als HomeKit-hub. Die twee zijn ook nu nog vereist om HomeKit vanuit buitenshuis te bedienen.

Dit heeft ook voordelen voor Matter, de aankomende standaard voor smart home. Thread is één van de protocollen waar Matter gebruik van maakt en dankzij Thread-versie 1.3.0 werken toekomstige accessoires meteen met elkaar samen. Een voordeel is ook dat een HomePod mini en bijvoorbeeld Nanoleaf-panelen samen kunnen werken in één Thread-netwerk. Nu worden er nog aparte Thread-netwerken aangemaakt als je beide accessoires in huis hebt en ze gebruikt als Thread border router. Het voordeel is dan dus ook dat meerdere accessoires en border routers het bereik van het enkele Thread-netwerk kunnen vergroten, met uiteindelijk en snellere en betrouwbaardere bediening van je accessoires.

Apple moet daarvoor wel Thread-functie in de HomePod mini en Apple TV 4K 2021 bijwerken naar de nieuwste versie om volledig gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden. De nieuwe versie is wel backwards compatibel met eerdere versies van Thread. Al met al levert de nieuwe versie van Thread veel voordelen voor je smart home op en zorgt het voor betere compatibiliteit tussen accessoires van verschillende merken, ook mede dankzij Matter. Matter wordt echter pas dit najaar verwacht.