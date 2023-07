Instagram Threads is het nieuwste sociale netwerk en is de meest kansrijke vervanger van X / Twitter. Maar wanneer komt Threads naar Nederland en andere EU-landen? Hoe kun je er nu toch al gebruik van maken? Werkt het met een VPN? En heeft het wel zin om zoveel moeite te doen? Dat alles beantwoorden we in deze Threads FAQ!

Threads is het nieuwe sociale netwerk van Meta, het moederbedrijf van Instagram, Facebook en WhatsApp. Het is een tekstgebaseerde app, die gekoppeld is aan je Instagram-account. Ben je al actief op Instagram, dan kun je dezelfde gebruikersnaam ook op Threads gaan gebruiken. Je kunt op Threads tekstberichten plaatsen, net zoals je op X / Twitter gewend was. Die berichten kun je voorzien van foto’s, video’s en meer. Later komen er naar verwachting nog meer functies bij, zoals polls, hashtags en dergelijke. Door gebruik te maken van je Instagram-account zorgt Meta ervoor dat je bestaande vriendenlijst wordt meegenomen. Zo maak je een vliegende start. Wil je ook Threads gaan gebruiken? Dan vind je hieronder antwoord op al je veelgestelde vragen.

Wanneer komt Threads naar Nederland?

Er is nog niets bekend over een introductie van Threads in Nederland, België en de rest van de EU-landen. Meta zegt er zelf over: “Europe continues to be a very important market for Meta and we hope to be able to bring Threads to more countries in the future.” Dat klinkt hoopvol, maar het kan nog wel even duren voordat Meta alle privacybezwaren heeft dichtgetimmerd.

In landen waar Threads al wel is uitgerold, worden gebruikers bij het aanmelden op de hoogte gebracht dat de app veel data verzamelt, onder andere gezondheids- en financiële informatie, browsegeschiedenis, locatiegegevens, aankopen, contacten, zoekgeschiedenis en andere gevoelige informatie. Maar als je Instagram al gebruikt, heb je hier waarschijnlijk toch al grotendeels toestemming voor gegeven.

iCulture heeft al een Threads-account via https://www.threads.net/@iculture.nl . Je kunt ons nu alvast volgen, als je toegang hebt tot Threads. Nieuwe berichten zullen pas weer gepost worden op het moment dat dit mogelijk is vanuit de EU.

Waarom is Threads niet in de EU beschikbaar?

Meta heeft zelf besloten om Threads nog niet in de EU uit te brengen. Er is dus geen sprake van een expliciet verbod vanuit de EU.

Dat Meta het voorzichtig aanpakt heeft te maken met allerlei bezwaren rondom privacy. De Digital Markets Act en Digital Services Act hebben grote invloed op hoe Meta kan omgaan met gebruikersdata, tonen van advertenties, gebruik van algoritmes en moderatie van content. Ook kreeg Meta eerder een boete van 1,2 miljard vanwege het overzetten van gegevens van Europese Facebook-gebruikers naar servers in de VS. Bij Threads worden gegevens van Instagram-gebruikers overgezet naar een andere app en dat zou ook gevoelig kunnen liggen. Gezien alle juridische bewaren en privacyregels van de EU heeft Meta ervoor gekozen om voorlopig niet van start te gaan in de Europese landen.

Dit heeft mede te maken met de gehaaste introductie: eigenlijk zou Threads veel later worden uitgebracht, maar door gerommel bij X / Twitter besloot Zuckerberg om het er maar op te wagen. De app bevatte op dat moment nog lang niet alle functionaliteit.

Threads gebruiken via een VPN

Het is niet mogelijk om met een VPN toch gebruik te maken van Threads. Meta heeft het gebruik via VPN door EU-burgers bewust geblokkeerd. Het is ook niet mogelijk om eerder geplaatste berichten van jezelf of van andere EU-burgers te zien. Inmiddels heeft Meta bevestigd dat Threads niet beschikbaar is in de EU en dat maatregelen zijn genomen om de toegang te blokkeren.

Heeft het zin om moeite te doen voor een Threads-account?

Het korte antwoord hierop is: nee. Als je een Instagram-account hebt, is dat ook meteen je Threads-accountnaam. Iemand anders kan er dus niet met een ‘mooie’ naam vandoor gaan. Je Threads-account is alleen nog niet actief en is nog niet te gebruiken vanuit de EU, maar dat kan veranderen.

Een andere vraag is of het zin heeft om nu al rond te hangen op Threads? Speelt jouw leven zich vooral af in de Benelux of de rest van Europa, dan heeft het nog weinig zin om op Threads rond te hangen. Je Europese vrienden kunnen immers geen berichten posten en je kunt zelf alleen maar meekijken wat Britten en Amerikanen te melden hebben. Ben je internationaal gericht en verdien je je geld met sociale media, dan kan het wel zin hebben om wat extra moeite te doem om aanwezig te zijn op Threads.

Onze ervaring is dat veel mensen toch ook op X / Twitter zijn blijven posten om een zo groot mogelijk publiek te bereiken, waardoor je in feite niet zoveel mist.

Gaat Threads een succes worden?

Het is moeilijk te voorspellen of Threads erin slaagt om X / Twitter te vervangen en hét sociale netwerk te worden waar je het laatste nieuws lees. CEO Mark Zuckerberg heeft in ieder geval hoge verwachtingen. Hij verwacht dat Thread het volgende grote sociale netwerk van Meta wordt en denkt dat hij op weg is naar 1 miljard gebruikers. Het is ook nog nooit voorgekomen dat een sociaal netwerk in zo korte tijd 100 miljoen gebruikers kon verwelkomen. Daarbij speelt mee dat gebruikers in de VS en het VK nauwelijks moeite hoefden te doen: met een bestaand Instagram-account kregen ze meteen toegang tot Threads.

Maar het gebruik is ook alweer snel gedaald. Eind juli waren er van die 100 miljoen nog maar 12 miljoen dagelijkse gebruikers over. Blijkbaar zijn veel mensen uit nieuwsgierigheid even gaan kijken en daarna weer afgehaakt. Zelfs op de drukste dagen was het bezoek minder dan de helft dan op X / Twitter. Mensen stappen toch niet definitief over.

Hoe zit het met reclame op Threads?

Meta maakt geen haast om geld te verdienen met Threads. Zuckerberg heeft aangegeven dat Threads pas reclame krijgt als er “honderden miljoenen” gebruikers zijn – en dat duurt nog wel even. Voorlopig is de aandacht van Zuckerberg gericht op het vasthouden van zoveel mogelijk gebruikers en het uitbeiden van de functionaliteit van de app.

Zo kun je Threads toch gebruiken

Wil je Threads toch gebruiken, dan zijn er twee opties:

Berichten posten: Je moet zorgen dat je fysiek in de Verenigde Staten of in het Verenigd Koninkrijk bent. Een VPN helpt niet.

Berichten lezen: Heb je al eerder je Threads-account in gebruik genomen, toen er nog geen beperkende maatregelen waren, dan kun je nu nog steeds (met beperkingen) berichten lezen.

In beide gevallen zul je de Threads-app vanuit de Amerikaanse of Britse App Store moeten downloaden. Je zult dus ook moeten beschikken over een apart App Store-account van dat land.

Heb je de Threads-app geïnstalleerd, dan gelden er wat beperkingen.

Dit werkt wel:

Je kunt in de tijdlijn berichten bekijken van mensen die je volgt.

Je krijgt alleen recente berichten te zien van mensen uit VS en VK.

Je kunt ook door een algoritmische tijdlijn met berichten van willekeurige personen bladeren.

Je kunt mensen volgen.

Je kunt een bericht liken.

Dit werkt niet:

Je kunt vanuit de EU geen berichten posten.

Je kunt niet reageren op een bericht.

Je kunt geen eerdere berichten van een persoon zien, via diens profielpagina.

Ook zal andere content soms niet goed worden weergegeven. Via de browser zijn eerdere berichten van een persoon overigens wel te bekijken. Zo zie je hier de recente berichten van @zuck.

Zo kun je een bericht posten op Threads

Mocht je aan de voorwaarden voldoen om berichten te posten op Threads, bijvoorbeeld als je op vakantie in de VS bent, dan werkt het als volgt. Threads is te downloaden uit de App Stores van landen waar de dienst al officieel is uitgerold.

Na het installeren zul je zien dat Threads op dit moment nog een vrij simpele app is. Als je ooit Twitter hebt gebruikt, wijst alles zich vanzelf.

Zo schrijf je een berichtje:

Tik op het icoon met pen en papier. Schrijf je tekst. Tik op de paperclip om een foto of video toe te voegen. Geef aan of iedereen mag antwoorden, of alleen mensen die je volgt of genoemd hebt. Tik op Plaatsen om je bericht te publiceren.

Via de instellingen kun je aangeven dat je elke 10, 20 of 30 minuten pauze wil nemen. Je kunt via de instellingen ook bepaalde woorden blokkeren. Threads blokkeert automatisch vloeken en andere krachttaal, maar je kunt dit eventueel uitschakelen of zelf bepaalde woorden toevoegen die je vervelend vindt. Daarnaast kun je gebruikers blokkeren, beperken of muten.

Diverse functies zijn nog niet op Threads beschikbaar. Zo is er nog maar kort de mogelijkheid om alleen je followers in de tijdlijn te zien. Er zijn nog geen DM’s, hashtags en andere functies die gebruikelijk zijn op andere sociale netwerken. Dit komt omdat Meta naar eigen zeggen pas in januari 2023 is begonnen met deze Twitter-kloon en de app snel wilde invoeren op het moment dat Twitter (nu: X) met diverse storingen zat en het lezen van tweets sterk beperkte voor mensen die niet betalen voor Twitter Blue.

En voor het geval je je afvraagt wat het logo betekent: de meest genoemde uitleg is dat het de Tamil letter ‘ம’ voorstelt. Meta zegt zelf ook dat het logo is geïnspireerd op het Tamil alfabet.