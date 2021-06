Nanoleaf Elements Wood Look

De Nanoleaf Elements Wood Look Hexagons zijn zeskantige lichtpanelen die geïnspireerd zijn op de natuur. Ze zijn voorzien van een laagje houtfineer. Dit zorgt ervoor dat ze zowel in- als uitgeschakeld er mooi uitzien. Nanoleaf heeft gekozen voor een neutrale lichte kleur, waarbij de kleuren het effect geven van een brandend haardvuur of een ondergaande zon. Een startpakket met 7 panelen en bevestigingsmateriaal kost €229,99 en voor een uitbreidingsset van 3 panelen betaal je €79,99. Ze zijn per direct verkrijgbaar op de website van de fabrikant. We verwachten ze later ook in diverse winkels, waaronder de Apple Store.



Met de panelen combineer je technologie met de natuur. Deze Wood Look-panelen zijn gebaseerd op de Shapes Hexagons die Nanoleaf eerder uitbracht, met maar minuscule afwijkingen in formaat. Nieuw is ook een controle-unit op de hoek die natuurlijke beweging imiteert, zodat het lijkt alsof er wolken overdrijven.

Elke hoek van het paneel kan onafhankelijk oplichten, voor een natuurlijk effect. Elk paneel gloeit ook aan de achterkant, zodat je eigenlijk dubbele verlichting krijgt. Ze werken met HomeKit, Google Assistent, Alexa, IFTTT en Samsung SmartThings.

Er zitten standaard al 11 scenes bij, maar je kunt het ook uitbreiden met je eigen dynamische lichtpatronen of de kleuren dankzij Rhythm Music Sync laten veranderen op het ritme van de muziek. Zo’n warm effect verwacht je misschien eerder in de herfst, maar Nanoleaf heeft ervoor gekozen om het tijdens het voorjaarsevent aan te kondigen.

Thread voor lichtpanelen

Nanoleaf kondigde ook aan dat er Thread-ondersteuning komt op de Nanoleaf Shapes en Elements. De software-update hiervoor komt binnen een paar dagen beschikbaar. In de oudere lichtpanelen zit geen Thread-chip, waardoor zij geen update voor Thread krijgen. De panelen worden daarmee geschikt als Thread Border Routers.

De Nanoleaf bulbs hadden al Thread-ondersteuning, maar krijgen nu ook screen mirroring. Daarnaast komt er voor de Essentials en Shapes ondersteuning voor Razer Chroma.

Nanoleaf had ook nog iets spannends aan te kondigen aan het eind: de Nanoleaf Lines. Dit lijken dunne lichtbalkjes te worden, waarmee je bijvoorbeeld een woord kunt vormen. Veel meer wilde het bedrijf er overigens niet over kwijt.