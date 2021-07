Nanoleaf als Thread border router

Nanoleaf kondigde eerder al ondersteuning voor Thread aan, het open netwerkprotocol dat door bedrijven als Google, Samsung en Qualcomm is ontwikkeld. Hiermee kunnen slimme accessoires met elkaar communiceren via een mesh netwerk. De knooppunten in dit netwerk heten border routers en Nanoleaf is nu begonnen met de uitrol daarvan.



Border routers zorgen voor de communicatie met andere Thread -devices en het normale netwerk. Tot nu toe had alleen de HomePod mini deze mogelijkheid, maar niet iedereen heeft die in huis staan en bovendien werkt het alleen met Apple -apparaten. Het gebrek aan opties leidde tot een probleem: zo waren Android -gebruikers aangewezen op aansturing via Bluetooth, maar dat werkt alleen op korte afstand.

Heb je de slimme lichtpanelen van Nanoleaf, dan kun je ze vanaf nu ook als border router gebruiken. Het gaat hier wel om specifieke modellen, namelijk de Shapes en Elements, waaronder de recent aangekondigde houten lichtpanelen. De allereerste driehoekige lichtpanelen die veel mensen ooit hebben aangeschaft doen helaas niet mee. Het betekent dat de panelen zullen werken met Samsung SmartThings, Amazon Alexa en Google Assistent.

Thread is een open netwerk-protocol waar Apple zich later bij aansloot en daarbij meteen een inhaalslag maakte door de HomePod mini te voorzien van Thread-ondersteuning. Recent volgde de vernieuwde Apple TV 4K met Thread. Google is van plan om ook ondersteuning voor Threat border routers in te bouwen in de Nest Hub (2e generatie) en de Nest Hub Max. Zover is het echter nog niet. Google is ook van plan om Matter-ondersteuning toe te voegen, waardoor de Nest-apparaten compatibel worden met HomeKit, maar ook daarop wachten we nog.

