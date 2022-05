Goedkoop tanken loont de moeite: je kunt al snel geld besparen als je inzicht hebt in de prijzen. Met de 10 (!) apps voor goedkoop tanken die we in deze gids bespreken, weet je precies of het de moeite loont om te rijden.

Goedkoop tanken apps

De brandstofprijzen blijven maar stijgen, terwijl je toch voor je werk de weg op moet. Het loont dan de moeite om met een iPhone-app te kijken waar goedkope benzine of diesel te vinden is. De iPhone wijst je de weg naar goedkoop tanken, zodat je weet of het zin heeft om te rijden. Daarnaast zijn er andere manieren om te besparen, bijvoorbeeld met speciale acties of door vaker uit te rollen.

We hebben een aparte lijst met apps voor elektrisch opladen van je auto.

#1 ANWB Onderweg

De ANWB Onderweg-app biedt veel meer dan benzinekosten. Zo krijg je onder andere inzicht in parkeerplaatsen en -kosten, files, flitsers en wegwerkzaamheden. Wij richten ons voor nu op de mogelijkheden rondom tanken. Op het tabblad ‘Tank & Laad’ vind je een overzicht van tankstations en laadpunten voor elektrische auto’s. Die laadpunten kun je eventueel uitschakelen als je geen elektrische auto hebt.

Zoek je een benzinestation, dan vind je op de kaart een overzicht met de prijs per liter. Je kiest zelf of je de prijs van Euro 95 (E10), Euro 98, LPG of diesel wilt zien. Kleuren geven aan of je goedkoop uit bent. Vanuit de ANWB-app kun je meteen naar het goedkoopste tankstation navigeren. De app laat je de actuele prijzen van tankstations in de buurt zien en doet dat snel en overzichtelijk. Wel is het jammer dat je niet meer informatie over voorzieningen op de tankstations krijgt, zoals wasstraat, gratis/betaalde wc’s en restaurants. Soms wil je het liefst stoppen bij een tankstation waar ook een McDonalds of Starbucks te vinden is, zodat je meteen het nuttige met het aangename kunt combineren.

Een bonustip: ANWB bevat alleen Nederlandse prijzen. Maar op de website vind je een handig overzicht met Europese benzineprijzen, zodat je weet of je op weg naar je vakantieadres het beste in België, Luxemburg, Duitsland of Frankrijk kunt tanken.

#2 DirectLease Tankservice

De app DirectLease Tankservice is ook te gebruiken als je geen klant bent bij deze leasemaatschappij. Op de kaart zie je met kleuren hoe duur de benzine is: groen is goedkoop, rood is duur. Tik je op een benzinestation, dan krijg je extra informatie zoals: adres, openingstijden, onbemand, carwash, aanhangwagenverhuur en dergelijke. Je ziet hoeveel je betaalt voor benzine, diesel, LPG en andere brandstoffen. Handig van deze app is dat het ook in België werkt. Een ander pluspunt is dat je kunt filteren op merk, dus als je graag bij Shell of Esso tankt kun je dat aangeven. En daarnaast is het handig om te weten of een tankstation in de buurt van de snelweg is, of dat je een heel stuk de bebouwde kom in moet rijden. De brandstofprijzen bij DirectLease zijn erg actueel, is onze ervaring. Een aanrader dus om naast de ANWB-app te gebruiken.

#3 Tankey

Tankey laat je goedkoper tanken door korting te geven op de prijs die op de pomp wordt gehanteerd. Daarvoor werkt Tankey samen met partners zoals HEMA, MediaMarkt en T-Mobile. Ben je bijvoorbeeld klant bij een bepaalde winkel, dan krijg je korting op de brandstofprijs. Het werkt echter lang niet bij alle tankstations, dus je zult wat meer moeten zoeken om je korting te kunnen incasseren. De korting kan oplopen tot wel 20 cent per liter.

#4 Benzine-Jip

Een oudgediende die nog prima te gebruiken is. Deze app laat je zien bij welk tankstation goedkope benzine te vinden is. Jip toont je het verschil in euro’s per tankbeurt, dus het totaal wat je kunt besparen door om te rijden naar die goedkopere pomp. Benzine-Jip gaat daarbij uit van het landelijk gemiddelde en berekent op basis daarvan de besparing. Je moet daarvoor uiteraard wel de grootte van je tank opgeven. Heb je een goedkoop pompstation gevonden, dan wijst Jip je de weg. Je geeft zelf aan wat je tankt: Euro 95, Euro 98, diesel of LPG.

#5 1-2-3 Fuel

Deze van oorsprong Duitse app vergelijkt de benzineprijzen in meerdere landen: Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en Portugal. Da’s handig, want op die manier kun je ook op vakantie geld besparen. En woon je bij de Duitse grens, dan kun je precies in de gaten houden wanneer het tijd is om te gaan tanken. Duitse tankstations zijn namelijk verplicht om hun actuele prijzen door te geven en in de app kun je aan de hand van een prijsgrafiek zien hoe de prijzen in de loop van de dag fluctueren. Is het druk in het tankstation? Dan kan de prijs zomaar omhoog gaan. Let dan ook goed op, of je bij aankomst in het tankstation nog steeds dezelfde prijs op de pomp ziet. Wie slim is kan op die manier een paar cent per liter besparen. Je kunt vanuit de app direct navigeren naar het tankstation, favoriete stations opslaan en premium-abonnee worden voor wat extra functies. Veel functies zijn echter gratis, zoals aparte lijsten voor de goedkoopste, slimste en meest dichtbije adressen. De slimste optie is altijd een tankstation met een lage prijs waar je niet te ver voor hoeft om te rijden.

#6 Tanken van MKB Brandstof

Deze tankapp is gemaakt door MKB Brandstof, een bedrijf dat tankpassen levert aan ondernemers. De brandstof-app is echter voor iedereen te gebruiken, ook als je geen klant bent. Je kunt een kaart of lijst bekijken van tankstations in de buurt. Grootste nadeel is dat de prijzen in deze app minder vaak kloppen, in vergelijking met andere apps. Wél is dat je bij bepaalde tankstations niet alleen de prijzen van vandaag, maar ook die van morgen te zien krijgt. Kun je een dag wachten om extra geld te besparen, dan loont dat de moeite – als de prijs tenminste klopt.

#7 Waze

Als je geen extra apps wilt installeren kun je ook eens kijken in Waze, die andere navigatie-app van Google. Tik je in het zoekvak op het benzine-icoon, dan zie je een kaart én een lijst van tankstations in de buurt inclusief prijzen. Je ziet de afstand tot het tankstation en de kleuren geven aan wat het prijsniveau is (rood is duur, groen is goedkoop). De prijzen worden minder vaak bijgewerkt dan die van gespecialiseerde apps, maar geven wel een indruk: dure stations zijn ook op andere momenten vaak aan de dure kant. Bij elke prijs staat aangegeven wanneer voor het laatst de prijs is opgehaald. Terwijl je naar je bestemming rijdt kun je tankstations op de route zoeken en kiezen op basis van prijs en de tijd die het kost om te rijden. Waze bevat advertenties, dus het kan zijn dat het resultaat bovenaan de lijst niet de beste is.

#8 Google Maps

Niet in alle landen kun je in Google Maps brandstofprijzen zien maar in België, Duitsland en diverse andere landen lukt het wel. Bij het zoeken naar een benzinestation zie je de actuele prijs per liter voor E10 en open je de detailpagina dan zie je ook de prijzen van Super+ 98 en diesel. Bovendien zie je vaak een foto van het tankstation, zodat je je bestemming gemakkelijker kunt herkennen. Google Maps is een goed alternatief voor de brandstoffenwebsite Carbu.com, een onhandige Belgische website die echter wel prijzen van andere brandstoffen zoals stookolie toont.

#9 Tamoil

Met de Tamoil-app kun je sparen voor extra korting aan de pomp. Dit heeft natuurlijk alleen zin als je vlakbij een Tamoil-station woont en er vaak gaat tanken. Maar ook bij de eerste twee tankbeurten krijg je al voordeel, namelijk 5 eurocent korting per liter op de normale prijs. Daarna krijg je bij elke tankbeurt 1 eurocent korting per liter. Je spaart tevens voor nog meer korting: na 350 liter tanken krijg je weer 5 eurocent korting op je volgende tankbeurt. Met de zoekfunctie in de app vind je snel het meest dichtstbijzijnde benzinestation; dit zijn er ongeveer 200. Bovendien compenseert Tamoil de CO2-uitstoot voor de brandstof die je hebt getankt. De werking is simpel, maar vereist wel een extra handeling: bij het tankstation geef je in de app aan bij welk station je gaat tanken en na invullen van je pompnummer wordt de korting verrekend.

#10 Petrollo

Deze sympathieke app is gemaakt door een wat oudere Nederlandse ontwikkelaar, die graag wil dat je je voet van het gas haalt. Uitrollen dus, in plaats van als een gek op het stoplicht afrijden en dan fors remmen. Met de app kun je zien of je wel netjes uitrolt en hoeveel je bespaaart. Je vult handmatig de gemiddelde literprijs in en de app toont hoeveel CO2 en hoeveel geld je hebt bespaard. Gratis! In dit artikel van het Parool lees je er meer over.

Brandstofverbruik meten

Wil je meer zicht op je brandstofverbruik, dan kun je dit ook vastleggen met apps. Voorbeelden zijn:

Fuelio - gas log, MPG (gratis, iPhone, iOS 12.0+) - Een app van Sygic waarmee je je ritten, benzineverbruik en meer vastlegt. Geeft gedetailleerde stats. Je voert zelf de tankbeurten inclusief literprijs in en noteert de autoritten die je hebt gemaakt. De app berekent de ritprijs en het gemiddeld verbruik van de auto. Je kunt ook bijhouden wanneer je voor het laatst hebt getankt. De data exporteer je naar de computer om te declareren of om nader te analyseren.

Road Trip MPG (€6,99, iPhone, iOS 12.0+) - Een Engelstalige app geeft je een uitgebreid overzicht van de kosten per kilometer. De app is helemaal gericht op brandstofkosten: je vult bij elke tankbeurt de literprijs en het aantal liters in en registreert welke ritten je hebt gemaakt. Daarna kun je de kosten per maand, week of dag bekijken. De app kost geld, maar dat verdien je (als het goed is) weer terug.

Fuel Tracker Gas & Mileage log (gratis, iPhone + IAP , iOS 11.0+) - Een andere app om je brandstofkosten te berekenen, met grafieken.

, iOS 11.0+) - Een andere app om je brandstofkosten te berekenen, met grafieken. EasyRit - rittenregistratie (gratis, iPhone/iPad, iOS 9.0+) - Deze app voor rittenregistratie is ook handig voor bijtelling, declaraties en dergelijke.

