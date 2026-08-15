Ben je op zoek naar een verhoogde MacBook-standaard voor het thuiswerken of op kantoor? Deze MacBook-standaarden zijn ideaal als je gebruikmaakt van een extern beeldscherm of toetsenbord.

De beste MacBook-houders voor je bureau

Als je lange uren achter elkaar op een MacBook werkt, kun je het beste gebruikmaken van een standaard. Dit is net iets ergonomischer, omdat het scherm daardoor wat hoger staat. Het komt ook goed van pas als je een extern beeldscherm gebruikt, zodat deze op ongeveer gelijke hoogte staat met je beeldscherm. In deze gids zetten we enkele praktische MacBook-standaarden voor je op een rijtje. Zoals je ziet is Twelve South nogal aanwezig. Dat komt omdat dit merk echt een specialist is in MacBook-houders voor je bureau. Vaak zijn de modellen ook in goedkopere namaak verkrijgbaar, maar wij houden het hier op het origineel.

Twelve South BookArc Flex: de nieuwste

Als eerste heeft Twelve South de BookArc Flex aangekondigd. Met deze standaard zet je je MacBook gesloten op zijn kant. De twee armen zijn verbonden door een flexibel tussenstuk. Als je de MacBook in het midden plaatst, worden de twee zijkanten door het gewicht naar elkaar toe getrokken. Daardoor past de BookArc Flex altijd, ongeacht de dikte van je laptop.

Twelve South zegt dat het design is geïnspireerd op de Noisette Creek Pedestrian Bridge in Charleston, South Carolina. Door het nieuwe ontwerp heb je geen inzetstukken meer nodig, wat voorheen bij de voorgangers wel het geval was. Wel is het belangrijk om je MacBook precies in het midden te plaatsen. Alleen dan staat de laptop precies rechtop. Je ziet echter snel genoeg dat hij niet helemaal recht staat.

De BookArc Flex neemt weinig ruimte in beslag op je bureau en is verkrijgbaar in drie kleuren: matzwart, glimmend zilver en wit. Deze is bij een aantal Nederlandse winkels te koop.

Twelve South Curve: elegant

De Twelve South Curve is een hoge en sjieke MacBook standaard in drie varianten: Curve, Curve SE en Curve Flex. De normale Curve bestaat al wat langer en is gemaakt van aluminium. Je kunt kiezen uit de kleuren wit en matzwart. Siliconen armen zorgen ervoor dat de MacBook op zijn plaats blijft. Hij past op ieders bureau en door het ontwerp kan de MacBook goed zijn warmte kwijt. Het maakt niet uit welk model MacBook je hebt. De standaard heeft een kanteling van 6,5 graden en een hoogte van bijna 150 mm. Ook kun je de Curve gebruiken naast een tweede scherm.

De Curve SE ziet er hetzelfde uit, maar is zo’n 20 euro goedkoper en is alleen in zilver verkrijgbaar. Deze aluminium stand bestaat uit drie delen die gemakkelijk in elkaar te zetten zijn. Je kunt ook hiermee de MacBook op de ideale hoogte zetten, zodat je het scherm prettig kunt aflezen en je goed in beeld bent tijdens videobellen.

Twelve South Curve ↓

Twelve South Curve Flex: opvouwbaar

Voor mensen die wat meer flexibiliteit zoeken, is er de Curve Flex van Twelve South. Deze is opvouwbaar en is vooral handig voor mensen met een flexibele werkplek of wie vaak wisselt tussen werken thuis en op kantoor. De Twelve South Curve Flex bestaat uit twee scharnieren: eentje bij de voet en eentje bij het stuk waar je de MacBook zelf op laat rusten. Je kunt de standaard in meerdere posities zetten, waardoor je het scherm van je MacBook tot wel zo’n 55 centimeter hoger kan zetten. Het toetsenbord is te plaatsen in een hoek van 0 tot 45 graden, waardoor het ook prettiger is om op te typen als je de houder zonder extern scherm of toetsenbord gebruikt.

De Twelve South Curve Flex is verkrijgbaar in matzwart en matwit met een adviesprijs van €89,99. Het grootste voordeel van deze standaard is dat je hem dus gemakkelijk kan opvouwen. Terwijl de gewone Curve uit één stuk aluminium bestaat, kun je de Flex heel plat maken en in de meegeleverde hoes in je tas stoppen.

Bekijk ook Review: Twelve South Curve Flex is een praktische MacBook standaard om mee te nemen In deze review bespreken we de Curve Flex van accessoiremaker Twelve South. Hoe bevalt deze laptopstandaard die makkelijk mee te nemen moet zijn? En is het de prijs waard? Je leest het hier.

Twelve South ParcSlope: als je nog wil blijven typen

Wil je de MacBook niet omhoog tillen, maar alleen onder een prettige hoek zetten, dan is de ParcSlope iets voor jou. Deze compacte notebookstandaard weegt 320 gram en heeft een hoogte van 7 cm. Hij is ook geschikt voor iPads, bijvoorbeeld om comfortabel op te kunnen schetsen onder een hoek van 18 graden. De ParcSlope verbetert de luchtcirculatie, zodat je MacBook stiller en koeler blijft. Er zijn speciale geleiders aanwezig voor je kabels, zodat je die een beetje kunt wegwerken.

Rain Design mStand: de klassieker

Deze klassieker van Rain Design is beschikbaar in zilver en spacegrijs en is geschikt voor alle MacBooks. De standaard heeft rubberen dopjes, zodat je je MacBook niet beschadigt als je hem erop zet. Het randje aan de voorkant is ook voorzien van rubber, zodat je MacBook daar rustig tegenaan kan steunen. Aan de achterkant zit een rond gat waar je bijvoorbeeld kabels doorheen kan doen, zodat ze mooi bij elkaar over je bureau gaan en je minder last hebt van een wirwar aan kabels. Jij is er tegenwoordig in een enorme hoeveelheid kleuren, waaronder Middernacht en Sterrenlicht.

Hij neemt uiteraard wel wat meer ruimte in en is dan ook vooral bedoeld voor mensen die de MacBook uitgeklapt willen gebruiken. Deze MacBook-stand is zo populair dat er ook talloze namaak is verschenen. Wil je wat geld besparen, dan is dat op zich geen gekke keuze, want aan een simpele vorm in aluminium kan niet zoveel misgaan. Let wel op dat de stand dan ook echt van aluminium is gemaakt in dezelfde dikte en dat er rubberen randjes aan zitten om te voorkomen dat je MacBook langs het metaal schuurt.

Er is ook een draaibare variant die mStand 360 heet. En daarnaast zijn er ook kleinere uitvoeringen voor je iPhone en iPad.

Rain Design mBar: drie varianten

Naast de populaire mStand heeft Rain Design ook de minimalistische mBar MacBook standaard in het assortiment. De Rain Design mBar is er in drie uitvoeringen: de standaardversie, de mBar Pro en de mBar Pro Plus. De mBar Pro en Pro Plus zijn opvouwbaar, zodat je ze makkelijk in je tas kan stoppen en mee kan nemen naar kantoor. Die versie komt dus vooral van pas als je veel op flexibele werkplekken werkt.

De Rain Design mBar (7,5 cm hoog) is minder hoog dan de eerder genoemde mStand, maar het zorgt wel voor een iets prettigere werkhouding. De Rain Design mBar Pro Plus brengt je MacBook het hoogst naar boven met een hoogte van 14cm.

Rain Design mBar ↓

Neomounts NSLS200: opvouwbare laptopstandaard

Deze opvouwbare laptopstandaard is gemakkelijk mee te nemen en zorgt ervoor dat je in een ergonomische houding kunt werken. Hij is verstelbaar in 7 standen, van minimaal 207 mm tot 267 mm. Het open ontwerp zorgt voor een goede ventilatie van de laptop. En de siliconen antislipkussentjes houden de standaard op zijn plaats, terwijl je op de laptop werkt. Deze standaard is geschikt voor laptops van 10 tot en met 16 inch, dus voor elke MacBook die nu in het assortiment zit. Neomounts maakt ook een handige bureausteun, voor als je geen ruimte meer op je bureau hebt. Daarmee laat je je laptop buiten je bureau hangen.

Neomounts by Newstar →

Roost laptop stand: lichtgewicht kunststof

De meeste laptopstandaards die we hier bespreken zijn gemaakt van aluminium. Dat is niet superzwaar, maar toch wat minder makkelijk mee te nemen als je bijvoorbeeld op reis gaat. Zelf gooien we daarom altijd de Roost Laptop Stand in de koffer. Die is gemaakt van een glasversterkt polymeer met siliconenrubber. Hij is inklapbaar en makkelijk mee te nemen. Zo kun je op elke plek ergonomisch werken. Hij weegt slechts 164 gram en is geschikt voor vrijwel elke laptop. Bovendien kun je kiezen uit drie hoogtestanden. Je hoeft nooit meer gebogen over je laptop te zitten in een hotelkamer!

Een alternatief is de goedkopere NexStand, die iets gemakkelijker verkrijgbaar is. Die lijkt als twee druppels op The Roost Stand, maar we hebben hier geen persoonlijke ervaring mee of het ook dezelfde kwaliteit is. Onder andere verkrijgbaar bij Bol.com en Amazon.nl (vanaf €22,50).

Overige MacBook-standaarden

Er zijn nog heel veel verschillende standaarden beschikbaar. De wereld van laptopstandaarden is groot en je hoeft natuurlijk niet per se een standaard te halen die ontworpen is voor je MacBook. Je kunt ook bij IKEA terecht voor een eenvoudige laptopstandaard voor op schoot, die je ook prima op je bureau kan gebruiken. Er is bijvoorbeeld de IKEA Stenerik in houten uitvoering. En uiteraard kun je ook van alles vinden bij AliExpress.

Een andere oplossing is deze Svalt Cooling Dock, die tegelijk dienstdoet als heatsink. Hij verspreidt de warmte dankzij de vinnen, zodat je MacBook lekker koel blijft. Tegelijk is het een stand waarmee je MacBook handig rechtop staat. Reken op prijzen tussen de 200 en 300 euro. Er is ook een variant met ingebouwde ventilator.

Meer MacBook standaarden en algemene laptopstands vind je onder andere bij:

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