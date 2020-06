Ben je op zoek naar een verhoogde MacBook-standaard voor het thuiswerken of op kantoor? Deze MacBook-standaarden zijn ideaal als je gebruikmaakt van een extern beeldscherm of toetsenbord.

Als je lange uren achter elkaar op een MacBook werkt, kun je het beste gebruikmaken van een standaard. Dit is een stuk ergonomischer, omdat het scherm daardoor hoger staat. Het komt ook goed van pas als je een extern beeldscherm gebruikt, zodat deze op ongeveer gelijke hoogte staat met je beeldscherm. In deze gids zetten we enkele praktische MacBook standaarden voor je op een rijtje.

Rain Design mStand

Deze klassieker van Rain Design is één van onze favorieten. Hij is beschikbaar in zilver en spacegrijs en is geschikt voor alle MacBooks. De standaard heeft rubberen dopjes, zodat je je MacBook niet beschadigt als je hem erop zet. Het randje aan de voorkant is ook voorzien van rubber, zodat je MacBook daar rustig tegenaan kan steunen. Aan de achterkant zit een rond gat waar je bijvoorbeeld kabels doorheen kan doen, zodat ze mooi bij elkaar over je bureau gaan en je minder last hebt van een wirwar aan kabels.

Rain Design mBar

Van hetzelfde merk komt de mBar, een minimalistische standaard. De mBar is er in drie uitvoeringen, de gewone versie, de mBar Pro en de mBar Pro Plus. De mBar Pro en Pro+ zijn opvouwbaar, zodat je ze makkelijk in je tas kan stoppen en mee kan nemen naar kantoor. Die versie komt dus vooral van pas als je veel op flexibele werkplekken werkt. De mBar verhoogt je MacBook een stukje lager dan de mStand, maar het zorgt wel voor een iets prettigere werkhouding. De mBar Pro+ brengt je MacBook het hoogst naar boven van deze drie modellen (140mm). Bij de gewone Pro is dat 75mm.

Twelve South Curve

De Twelve South Curve is een hoge en sjieke standaard. De standaard is gemaakt van aluminium en heeft een matzwarte afwerking. Hij past daarom op ieders bureau. Door het ontwerp heeft de MacBook genoeg ruimte om warmte af te stoten. De standaard heeft een kanteling van 6,5 graden en een hoogte van bijna 150mm. De standaards is geschikt voor alle MacBooks, dus het maakt niet uit welk model je hebt.

Twelve South BookArc

Een andere standaard die Twelve South in het assortiment heeft, is de BookArc. Dit is een wat ander model dan de overige standaarden in deze lijst. Je plaatst je MacBook namelijk gesloten in de houder, dus een extern beeldscherm is vereist. Het model is universeel en bij Twelve South zelf zijn aparte inzetstukken verkrijgbaar die hem passend maakt voor alle modellen. Deze zijn zelfs beschikbaar voor de nieuwste 2020-modellen. Nadeel is wel dat de verkrijgbaarheid van de BookArc wat lastig kan zijn en dat de inzetstukken alleen bij Twelve South zelf te bestellen zijn. Hierdoor zijn de verzendkosten mogelijk wat hoog.

OviStand

Op iCulture hebben we al meerdere malen geschreven over de OviStand. Deze standaard van Nederlandse bodem is er ook in meerdere soorten en maten. Alle standaarden zijn van aluminium en opvouwbaar, zodat je ze makkelijk mee kan nemen. Ze zijn er in verschillende hoogtes en erg licht van gewicht, dus je merkt niet eens dat je hem bij je hebt. De standaard wordt geleverd in een opbergzakje, dus hij beschadigt ook niet je andere spullen in je tas.

Bekijk de OviStand bij Bol.com

Overige MacBook-standaarden

Er zijn nog heel veel verschillende standaarden beschikbaar. De wereld van laptopstandaarden is groot en je hoeft natuurlijk niet per se een standaard te halen die ontworpen is voor je MacBook. Je kan ook bij IKEA terecht voor een eenvoudige laptopstandaard voor op schoot, die je ook prima op je bureau kan gebruiken. Er is bijvoorbeeld de Bräda, zowel in het zwart als in een grotere houten uitvoering.

