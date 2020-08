Het is tijd voor 'Mac to School'! Het nieuwe schooljaar is in zicht en met deze schoolspullen kom je makkelijker het studiejaar door. Van Mac tot printer en van online opslag tot USB-stick.

Mac to School! Met de beste schoolspullen voor Apple-gebruikers

Het nieuwe schooljaar begint en hoewel nieuwe studenten nog bezig zijn met de introductieweken of er binnenkort aan beginnen, hebben wij alvast een lijst gemaakt van de studie- en schoolspullen voor Apple-gebruikers die je niet kunt missen tijdens het komende schooljaar.

Apple heeft zelf ook een Back to School-actie , die nog tot en met oktober duurt. Het betekent dat je studentenkorting én een gratis setje AirPods krijgt als je een Mac of iPad koopt voor gebruik op school. Pas op dat het niet voor alle modellen geldt!

Maar welke schoolspullen zijn een must-have voor Apple-gebruikers? En welke andere techspullen gaan je leven tijdens colleges makkelijker maken? We helpen je op weg met dit overzicht van schoolspullen voor Apple-gebruikers en accessoires voor studenten.

#1 MacBook

Een laptop voor school is één van de grootste uitgaven van je nieuwe schooljaar. Met een MacBook ben je er zeker van dat hij tijdens de gehele studie blijft werken en dat je makkelijker terug kunt naar de Apple Store als er toch problemen zijn. Vind je een nieuwe echt te duur, dan kun je ook terecht voor een refurbished MacBook.

Apple verkoopt op dit moment twee verschillende Macbook modellen: deMacBook Air (vernieuwd in 2020) en de MacBook Pro (vernieuwd in 2019 en 2020). Welk model het best bij jou past, is afhankelijk van je studie en de dingen die je ermee wilt doen. Voor studenten aan de filmacademie en TU zal het eerder de nieuwste MacBook Pro zijn, terwijl je met een geschiedenis of bedrijfskunde prima af bent met een wat goedkopere MacBook Air. We hebben een apart artikel over de MacBook kopen.

Instapmodel met twee poorten:



Upgrademodel met vier poorten:



Heb je een klein budget, dan is de MacBook Air misschien de beste optie. De MacBook Air met Retina-scherm is Apple’s goedkoopste MacBook in het assortiment. Deze is superlicht, heeft een mooi scherm en is ideaal om met je mee te nemen en op te werken. Met Touch ID is alles goed beveiligd, zodat je ook weet dat mede studenten niet stiekem door je bestanden kunnen snuffelen. De standaard 128GB opslag is wel beperkt, maar met online opslag kom je ook een heel eind. Deze MacBook Air is beschikbaar vanaf €1.199,-.

Voor een uitgebreid advies check je ons artikel over de beste MacBook voor studenten. Daar geven we advies voor elk type student.

Bekijk ook De beste MacBook voor studenten: deze past bij jouw studie De MacBook is verreweg de meest geliefde laptop onder Nederlandse studenten. Maar welke MacBook past bij jou? Met deze gids helpen we je op weg om de beste MacBook voor je studie te kiezen.

#2 iPad als vervanger van je laptop

Als je nog goedkoper wilt dan kun je ook kiezen voor een combinatie van iPad en een desktopcomputer die je wellicht nog thuis hebt staan. Het uitwerken van verslagen doe je thuis op een pc, terwijl je in de collegezaal je iPad meeneemt. Zelfs als je voor de grootste iPad Pro 12,9-inch kiest is het gewicht heel acceptabel: deze weegt slechts 641 gram. De meeste programma’s die je nodig hebt om schoolwerk te maken zijn verkrijgbaar voor de iPad (denk aan Microsoft Office). Meer over de iPad kopen lees je in ons aparte artikel.

De iPad Pro 12,9″ is verkrijgbaar vanaf €1.119,- en de 11-inch versie kost zo’n €899,-. Wil je het bijpassende iPad Smart Keyboard Folio erbij bestellen dan ben je in totaal wel iets duurder uit. Het toetsenbord kost namelijk €219 en maakt de iPad ook iets zwaarder. Wil je er ook een trackpad bij, dan kan je ook nog het Magic Keyboard voor iPad overwegen. Maar die is met €399 wel fors duurder en maakt je iPad nog zwaarder dan een MacBook Air.

Bekijk ook iPad vergelijken → Jouw iPad-keuzehulp! Welke iPad past bij jou? Welke iPad past bij jou: de grote iPad Pro 2020, de kleinere iPad mini, de middenklasse iPad Air of de standaard 10,2-inch iPad 2019? We vergelijken de iPads en zetten de verschillende modellen en afwegingen op een rijtje.

Het grote 12,9-inch model is vooral handig voor studenten van een grafische opleiding of industrieel design, die grote 3D-modellen moeten maken. Is je studie meer gericht op teksten en handboeken, dan is de 10,5-inch iPad Air 2019 eigenlijk een betere keuze. Is je budget nog wat beperkter, dan kan je ook af met de 10,2-inch iPad. Ook daar kan je de Apple Pencil gebruiken. Meer advies voor een iPad voor studenten lees je in ons aankoopadvies.

Bekijk ook iPad voor studenten: dit is de beste keuze voor je studie Welke iPad is het beste voor studenten? Waarom kun je beter wel of niet een iPad voor je studie kiezen? In deze gids geven we de beste tips voor een studenten iPad. Waar moet je op letten en welke past het beste bij jou?

#3 Online opslag

Misschien wel één van de belangrijkste zaken om goed op orde te hebben is de opslag van al je schoolwerk. Het zou een ramp zijn als net voor het inleveren van je scriptie je MacBook wordt gestolen en je alles kwijt bent. Gelukkig zijn er genoeg methoden om te zorgen dat je bestanden veilig zijn, denk bijvoorbeeld aan cloudopslag. Een goede opslagdienst mag daarom niet ontbreken in deze lijst van schoolspullen voor Apple-gebruikers.

Bekijk ook De beste cloudopslagdiensten voor iPhone en iPad Welke clouddiensten voor iPhone en iPad zijn de beste? Wij bekeken de verschillende diensten en wijzen aan welke de beste zijn. Waar krijg je veel gratis opslag? Bij welke zit het goed met je privacy?

In een eerder artikel schreven we over de beste clouddiensten voor iPhone en iPad. In die lijst staan diensten als iCloud Drive, Dropbox, Google Drive en OneDrive die je ook kunt gebruiken op je Mac. Sla alle belangrijke bestanden op in de cloud (tip: als je slim bent bij meerdere diensten) en je hebt alleen een werkende internetverbinding nodig om de bestanden in te zien en te bewerken. Een groot voordeel is dat zelfs als je een andere computer gebruikt, je gewoon bij je bestanden kunt. Bij veel diensten zijn bestanden ook offline beschikbaar, dus zelfs als je even geen Wi-Fi hebt kan je blijven doorwerken.

#4 Externe harde schijf

Werk je liever met een externe harde schijf, of wil je je bestanden niet in één van de clouddiensten opgeslagen hebben, kies dan voor een externe harde schijf. Harde schijven zijn de afgelopen jaren steeds goedkoper geworden en voor nog geen €100 heb je al een model met 2TB aan opslag. Vaak leveren fabrikanten een bijbehorende app mee om op afstand je bestanden te beheren en een backup van je iOS-device maken. Dit is dus een ideaal accessoire voor studenten. Check ook ons overzicht met de beste portable SSD’s voor je MacBook.

#5 Office-pakket

Om verslagen te schrijven, presentaties te maken en statistieken bij te houden, is het zeker een aanrader om een Microsoft Office-pakket te nemen. Microsoft Office is beschikbaar op je iPhone, iPad en Mac. Wil je er geen verdere kopzorgen over, dan kun je het beste abonnee worden van Office 365, zodat alles automatisch voor je wordt geregeld. Voor studenten is Office extra goedkoop en veel onderwijsinstellingen bieden het zelfs gratis aan.

Ook gratis is Apple’s iWork-pakket, dat meegeleverd is op de iPhone, iPad en Mac. iWork bevat Pages, Numbers en Keynote, programma’s die vergelijkbaar zijn met Word, Excel en PowerPoint. Als je het gebruikt zul je bij het uitwisselen van documenten met studenten en docenten ze wel regelmatig moeten omzetten naar een formaat dat voor Office-gebruikers leesbaar is – tenzij jouw onderwijsinstelling helemaal Apple-minded is.

#6 Goede muziek

Veel mensen kunnen zich het best concentreren als ze muziek op hebben. De keuze is tegenwoordig niet meer zo moeilijk. Er zijn genoeg goede muziekdiensten op de iPhone, iPad en de Mac. We hebben een gids waarmee je kan uitzoeken welke het meest geschikt voor jou is. Je denkt misschien meteen aan Spotify en Apple Music, maar misschien past Qobuz wel beter bij je. Als je slim bent kun je ook flink wat geld besparen met de opties voor gezinsbundels die de streamingdiensten bieden. De muziekdiensten die een goedkopere studentenbundel of een gezinsbundel aanbieden zijn het meest ideaal, want daarmee krijg je extra korting of kun je samen met je huisgenoten, studievrienden of je ouders het abonnement delen. Lees ook ons artikel over korting op Spotify en Apple Music voor studenten. Als je geld wil besparen, kun je natuurlijk ook gewoon luisteren naar een van de vele radio-apps voor iPhone en iPad.

Bekijk ook Korting op Spotify: 8 manieren om te besparen op Spotify Premium Ben je op zoek naar Spotify korting, dan vind je op deze pagina allerlei manieren om geld te besparen voor Spotify Premium. Van Spotify studentenkorting, nu ook voor MBO-studenten, tot het delen van je Spotify-abonnement met anderen: zo ben je veel goedkoper uit!

Zodra je een muziekdienst hebt uitgekozen, heb je alleen nog een goede hoofdtelefoon nodig. Ook daarvoor hebben we een aparte gids gemaakt. De headset kan een belangrijk hulpmiddel zijn als je veel met de trein reist en je geen last wilt ondervinden van je medereizigers. Wil je je helemaal van de buitenwereld afsluiten, dan is het aan te raden om te kiezen voor een koptelefoon met noise-cancelling, alleen zijn die nog wel prijzig.

Bekijk ook Hippe hoofdtelefoons voor je iPhone en iPad In deze round-up kijken we naar hippe, handige en interessante koptelefoons die speciaal voor je iPhone, iPad of iPod zijn gemaakt. Handig voor de vakantie of tijdens de dagelijkse reis tussen huis en werk!

Als je al een MacBook koopt tijdens Apple’s Back to School-actie, kom je al in aanmerking voor gratis AirPods. Mocht je al een MacBook hebben, dan is de Bose QuietComfort 35 II een goede keuze. Deze is relatief goedkoop en heeft actieve noise-cancelling.

#7 Accessoires

Goede accessoires zijn erg belangrijk om de studie draaglijker te maken. Zo kan een goede rugzak voorkomen dat je rugpijn krijgt na een lange dag. In ons overzicht met de beste MacBook-rugzakken vind je vele opties. Ook zie je steeds vaker trendy laptophoezen die goede bescherming bieden voor je MacBook.

Voor elke MacBook hebben we een passende lijst. Of je nou een MacBook Pro hoes zoekt of een mooie MacBook Air-case, er zijn tal van opties beschikbaar:

Er zijn natuurlijk genoeg schoolspullen die jou als Apple-gebruiker kunnen helpen om de dag wat gemakkelijker door te komen. Denk bijvoorbeeld aan een powerbank, om te voorkomen dat je iPhone uitvalt op momenten dat je dat niet zou willen.

Bekijk ook De beste powerbanks voor iPhone, iPad en MacBook Er zijn talloze powerbanks waarmee je je iPhone of iPad kunt opladen. De extra zware varianten zijn zelfs geschikt voor je MacBook. In deze gids bespreken we enkele goede powerbanks voor onderweg, vakantie en festivals, waarmee je nooit meer met een lege accu zit. Zorg dat je altijd een reservebatterij bij je hebt!

Overige accessoires voor studenten

Om deze lijst niet oneindig te maken hebben we hier nog een aantal schoolspullen voor Apple-gebruikers voor je verzameld met een korte uitleg. Van een USB-stick tot een printer: deze accessoires komen bij studenten goed van pas.

Sandisk iXpand (€49,99): Deze USB-stick met Lightning steek je gewoon in je iPhone of iPad, waarna je bestanden kunt uitwisselen tussen al je apparaten. De gewone USB-A-aansluiting steek je gewoon in je computer op school of je eigen MacBook. Een handige manier dus om snel bestanden uit te wisselen, zonder dat je gebonden bent aan een online verbinding.

Apple Watch: Houdt je conditie op peil en zorgt er ook voor dat je tijdens colleges niet telkens op je telefoon hoeft te kijken wanneer er een melding binnenkomt. De Apple Watch is er vanaf €229. Check ook ons artikel over de Apple Watch kopen.

Printer met AirPrint: Een printer met AirPrint-ondersteuning kan altijd handig zijn. Te duur voor studenten? Welnee, ze zijn er vanaf €50 en ze kunnen meestal ook nog dubbelzijdig printen, zodat je papier bespaart. Scheelt je weer een ritje naar de copyshop.

MacBook-houder: Voor een opgeruimd bureau gebruik je bijvoorbeeld de BookArc van Twelve South. Hiermee zet je je MacBook rechtop, zodat je meer ruimte hebt voor een extern scherm en toetsenbord – ideaal als je lange verslagen moet typen. Liever een MacBook-standaard waarbij je je laptop ook nog kan gebruiken? In onze gids vind je er nog veel meer.

Bluetooth-speaker: Liever geen oordopjes of een hoofdtelefoon, maar een speaker om mee te luisteren? Met een goede draadloze speaker kun je waar dan ook naar je favoriete muziek luisteren. In een apart artikel bespreken we zes draagbare speakers, die niet alleen handig zijn op het strand, maar ook in je studentenkamer.

Tip! We hebben ook een lijst met de beste schoolapps voor middelbare scholieren en een lijst met apps voor eerstejaars studenten.