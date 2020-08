Apps voor het studentenleven

Het nieuwe collegejaar staat weer voor de deur. Als eerstejaars student kan er heel wat op je afkomen, bijvoorbeeld in de introductieweek. Met deze gids helpen we eerstejaars studenten een eind op weg. Als je een iPhone of iPad hebt zijn er allerlei apps die het studentenleven makkelijker maken. iCulture zet een aantal handige apps voor eerstejaars studenten op een rij, die je helpen met het plannen van tentamens én het studentenleven.

Sommige apps bespreken we wat uitgebreider, andere komen beknopt aan bod. We hebben de apps verdeeld in twee categorieën: Studentenleven en Studieplanning.



Studentenleven

Bivakkeer je op de zolderkamer van een ver familielid? Zit je met een hospita opgescheept die toch niet zo bevalt? Omdat er veel eerstejaars studenten in de eerste maanden afhaken geeft dat kansen om een betere studentenkamer te scoren. Ook reizen met het openbaar vervoer en boodschappen doen zijn bezigheden waar je als eerstejaars student snel aan zult moeten wennen. En wat dacht je van het delen van uitgaven als je in een studentenhuis woont? Ook daar hebben we apps voor.

Dit zijn handige apps voor je studentenleven:

Kamer zoeken: Kamernet

Ga je het echte studentenleven in, dan zijn er apps om je te helpen een kamer te zoeken. Een eigen kamer in het centrum van de stad is dé droom van elke student. Wie geen handige connecties heeft, zal gebruik moeten maken van Kamernet. Je zoekt op plaatsnaam en maximumafstand, schuift met de minimum- en maximumprijs (die oploopt tot wel 2500 euro!) en geeft aan wat je minimaal gewenste oppervlakte is. De lijst of kaartweergave wordt pas waardevol als je je registreert of inlogt in de app. Dan pas kan je foto’s, details en een omschrijving van de kamer zien en reageren om ervoor in aanmerking te komen. Om je kansen te vergroten kun je dan ook een koppeling met Facebook maken om te zien wie van je vrienden een kamer aanbiedt. Reageren op een kamer kost geld. Kijk ook eens naar onze lijst met studentenkamer-apps.

Huisgenoot zoeken: RoomEasy

Een alternatief voor Kamernet is RoomEasy, al gooit die het over een iets andere boeg. Je zoekt met deze app niet alleen naar een kamer, maar ook naar je toekomstige huisgenoot. In feite een alternatief op hospiteren. De app kiest daarbij voor de vertrouwde insteek zoals we die van Tinder kennen. Je logt in met je Facebook-account en vervolgens zoek je naar beschikbare kamers in jouw stad. Net zoals in Tinder geef je met een like aan dat je geïnteresseerd bent. Als je potentiële huisgenoot het met jou ziet zitten heb je een match en kan je meteen met elkaar chatten. Ook kan je met de app zelf een kamer of appartement aanbieden en op zoek gaan naar jouw toekomstige huisgenoot. De app zelf is gratis, maar laat je met maximaal 10 matches chatten. Als je met meer mensen wilt chatten, kun je credits bijkopen.

Goed en snel eten: Studentenkookboek

Bijna iedere student heeft last van tijd- en geldgebrek. Vaak schiet het eten er als eerste bij in. Gelukkig is er daarom dit studentenkookboek, vol met makkelijk te bereiden maaltijden die niet duur zijn. Erg geschikt voor mensen die voor het eerst op kamers gaan wonen en geen idee hebben hoe je aardappels of een eitje moet koken.

Leren koken: Albert Heijn-app

Boodschappen doen, daar heb je vast geen hulp bij nodig. De kans is groot dat je geen groentje bent op het gebied van boodschappen doen, maar als je voor het eerst op jezelf gaat wonen kun je er misschien toch nog wel wat hulp bij gebruiken. Studenten die hun magnetron-maaltijden willen afwisselen met een zelfgemaakte maaltijd, kunnen goed terecht in de app van Albert Heijn.

Gezamenlijke uitgaven: WieBetaaltWat

Het blijft een lastig gedoe om de uitgaven in een studentenleven bij te houden. De gedeelde rekening in een studentenhuis vereist hogere wiskunde en je hebt een app nodig om bij te houden van wie je nog geld tegoed hebt. Goede apps zijn er gelukkig in overvloed. WieBetaaltWat is er daar één van. Je maakt een lijst aan, nodigt vrienden uit en houdt de uitgaven bij. Je kan alles verrekenen en vanuit de app een betaalverzoek versturen om de balans op te maken. De app is makkelijk in gebruik en geeft snel inzicht welke personen nog geld tegoed hebben van anderen. WieBetaaltWat is speciaal gemaakt voor groepen, zoals huisgenoten of vriendengroepen.

Vrienden zoeken: SPOTTED

Dit initiatief is begonnen op de ‘Gespot’ Facebook-pagina’s voor universiteitsbibliotheken, waar studenten een bericht achterlaten voor een persoon die ze zagen maar niet durven aan te spreken. Inmiddels heeft de app zich verbreed en richt het zich ook op het opdoen van nieuwe sociale contacten met wie je misschien gedeelde interesses hebt. Leuke manier om mensen te vinden die dezelfde sport beoefenen, leuke restaurantjes bezoeken of net zo graag tv-series kijken.

Voor verenigingen: Socie

Socie laat zich het best omschrijven als een besloten groep op Facebook, maar dan voor studenten- of studieverenigingen. Als gebruikers zich eenmaal bij de vereniging hebben aangemeld in de app, komen ze elke keer daarna terecht in een hoofdpagina van de vereniging. Daarop prijken evenement van vandaag, morgen of anders de eerstvolgende bovenaan in beeld, is ruimte voor oproepen en zie je het laatste nieuws onder elkaar staan. Je kan vanuit de app zelfs zien wat leden op Facebook en Twitter hebben gedeeld.

Klusjes verdelen: OurHome

Als je op kamers gaat zul je voor het eerst met meerdere mensen een huishouden moeten zien te runnen. Daar komen leuke en minder leuke klusjes aan te pas. Voor dit deel van het studentenleven zijn ook apps beschikbaar. Vroeger was daarvoor de app Chorma, maar die is al een paar jaar niet meer bijgewerkt. Ook zijn er allerlei andere apps om klussen in het huishouden te verdelen. Ze zijn vooral gericht op gezinnen met kinderen, maar er zijn apps waar je als studentenhuis ook wel wat mee kunt, zoals OurHome. Of gebruik gewoon een takenlijst app, zoals Todoist of Apple’s Herinneringen.

Apps voor studieplanning

Natuurlijk draait het studentenleven niet alleen om feestvieren. Er moet ook gestudeerd worden! Met onderstaande apps zorg je dat je je agenda en studierooster bijhoudt, studieopdrachten en tentamens goed inplant en in contact blijft met je medestudenten.

De beste apps voor eerstejaars studenten:

BlackBoard op je iPhone

Bij studeren hoort natuurlijk ook nog studéren. Als in: werkgroepen, readers en tentamens. Hogescholen en universiteiten die met het ietwat ingewikkeld vormgegeven Blackboard werken (en dat zijn er helaas een heleboel) en daarbij mobiel gebruik hebben ingeschakeld, geven leerlingen via een iPhone- en iPad-app toegang tot het systeem. In de app kun je lang niet alle schoolinformatie aflezen, maar het biedt wel inzicht in de vakken, cijfers, documenten, blogs met reacties, cursussen filteren en contactgegevens. De app wordt helaas zelden bijgewerkt, maar oogt inmiddels wel minder gedateerd. Je hebt helaas geen andere keuze.

Studenten die op een hogeschool of universiteit zitten waar de BlackBoard Mobile-app niet beschikbaar is en toch overzicht willen houden over hun vakken en cijfers, kunnen de verderop genoemde app iStudiez Pro beter gebruiken.

Uitgebreide agenda: Week Calendar

De Nederlandse app Week Calendar biedt alle overzichten die je kan bedenken. Afspraken in een lijst, per dag, per week als blokkenschema, per week als papieren agenda of per jaar? Daarnaast zijn er twee maandoverzichten in de app. De app bevat nog veel meer opties: zo kan je kleurenfilters of iconen instellen als bepaalde woorden in je afspraak voorkomen en kan je de app afspraken voor je laten afmaken. Handig als je veel afspraken met een vergelijkbare omschrijving plant. Desondanks gaat het inplannen van een afspraak lekker snel. Uitgebreider dan Week Calendar wordt de agenda op de iPhone niet. Bekend geworden door zijn weekoverzicht, blinkt de app ook uit in allerhande functies als afspraken kleuren en pictogrammen. Ook zijn er allerlei opties voor het terugkomen of uitstellen van afspraken. Als die laatste optie voor studenten niet handig is, weten we het ook niet meer.

Alles-in-één: iStudiez Pro

Deze app legt je studierooster bovenop je bestaande iOS-agenda. Je geeft zelf aan hoe lang je vakken volgt en bij welke afspraken ze horen. Maar iStudiez Pro is nog veel meer dan dat: het bevat een todo-lijst om je huiswerkopdrachten bij te houden, je kunt werkgroepen aanmaken, projecten plannen en behaalde cijfers en vakken raadplegen. iStudiez Pro heeft ook een Mac- en Apple Watch-app. Dankzij de ingebouwde synchronisatiedienst zijn al je gegevens altijd op al je apparaten up-to-date. Tip: in onze lijst met apps voor middelbare scholieren vind je meer apps om je studie te plannen. Een deel daarvan is ook geschikt voor hogescholen en universiteiten.

Bestanden uitwisselen: WeTransfer

Grote bestanden uitwisselen doe je met de Nederlandse app WeTransfer. Soms moet je een werkstuk of grafisch design inleveren, dat aardig in de MB’s gaat lopen. Lukt het versturen via e-mail niet, dan kun je kiezen voor versturen via speciale diensten zoals WeTransfer. Overigens hebben je iPhone en iPad standaard al de mogelijkheid om bestanden te versturen die veel groter zijn dan de limiet van je mailbox, maar dat loopt wel via iCloud. En daar is de opslagruimte uiteindelijk ook beperkt.

Krachtige zoekmachine: WolframAlpha

Wolfram kan je helpen. Voor een peulenschil zet je een krachtige zoekmachine op je iPhone die antwoord biedt op het gebied van wiskunde, statistieken, krachten, scheikunde, materialen, engineering, astronomie, natuurkunde, biologie, computerwetenschappen, eenheden, tijdszones, het weer, geografie, geschiedenis, cultuur, muziek, taalconstructies, gezondheid, economie en nog veel meer. Ontzettend handig.

