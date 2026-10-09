De iPhone is in een breed scala aan kleuren verkrijgbaar. Welke kleur kies jij en waarmee moet je rekening houden? Wij helpen je met het kiezen van de meest geschikte iPhone-kleur.

iPhone: kleur kiezen

Kleur is iets persoonlijks. Sommige mensen hoeven er niet lang over na te denken en kiezen steevast voor de donkerste kleuren die Apple afwisselend spacegrijs, spacezwart, middernacht, zwart of grafiet noemt. Voor anderen is een iPhone juist een apparaat dat mag opvallen. Zij kiezen voor goud, paars, rood of een felgekleurd hoesje. Heb je nog geen keuze gemaakt of twijfel je erg? Dan helpen we je met dit artikel op weg.

Wil je liever de iPhones vergelijken op andere eigenschappen, zoals de technische specs? Bekijk dan onze iPhone vergelijking! Ben je er al uit? Dan kun je de iPhone 18 Pro kopen in een waaier van kleuren. Maar je kunt ook kiezen voor de rustigere kleuren van de iPhone Duo. Daarnaast kun je de betaalbare iPhone 17e kiezen of één van de eerdere modellen.

Actuele kleuren 2026 iPhones

Dit zijn de iPhone-modellen van 2026:

Bekijk ook iPhone in 2026: dit is de line-up alle (nieuwe) modellen – hoelang blijven ze in het assortiment? Hoe ziet de iPhone-line-up er in 2026 uit? Wij zetten alle modellen die je nu kunt kopen op een rij, en hoe lang ze nog in het assortiment blijven.

Deze toestellen zijn ook nog goed verkrijgbaar:

Bekijk ook In deze kleuren komt de iPhone 18 Pro (met een comeback van een favoriet!) De kogel is door de kerk: in deze kleuren komt de iPhone 18 Pro. Na maanden van speculatie weten we nu zeker dat er vier kleuren komen en dat een favoriet weer terug van weggeweest is.

Kleuren iPhone 18 Pro (Max)

De robuuste iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zijn verkrijgbaar in de volgende kleuren:

Gletsjer (blauw)

Bordeauxrood

Zilver

Zwart

Ook dit jaar geeft Apple de Pro-modellen een opvallende kleur: bordeauxrood. Daarnaast kun je kiezen voor Gletsjer, een lichtblauwe tint, en het vertrouwde Zilver. Na een jaar afwezigheid keert ook zwart terug bij de iPhone 18 Pro-serie.

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Kleuren iPhone Duo

De opvouwbare iPhone Duo komt in twee kleuren. Hier kun je uit kiezen:

Nachthemel

Sterrenwit

Bij de iPhone Duo houdt Apple het bij twee kleuren: Sterrenwit en Nachthemel. Sterrenwit is een witte uitvoering, terwijl Nachthemel een donkerblauwe tint heeft.

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Kleuren iPhone 17e

Het instapmodel iPhone 17e is verkrijgbaar in een drietal kleuren:

Zachtroze

Wit

Zwart

Voor dit instapmodel houdt Apple de kleuren rustig, maar er is wel een nieuwe optie bijgekomen. Naast het vertrouwde zwart en wit kun je nu ook kiezen voor zachtroze.

Bij deze aanbieders kun je de iPhone 17e met abonnement aanschaffen:

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Kleuren iPhone Air

De ultradunne iPhone Air is beschikbaar in de volgende kleuren:

Hemelsblauw

Lichtgoud Wolkenwit

Spacezwart

Voor dit ultradunne toestel kiest Apple voor lichte kleuren (en zwart). Deze namen zijn hiervoor ook heel toepasselijk gekozen. Zo is de witte variant Wolkenwit genoemd, de blauwe variant is Hemelsblauw. Daarnaast heb je ook nog oude bekende Spacezwart en ook komt Lichtgoud hier weer aan bod.

De iPhone Air bestellen kan bij de bekende webshops en providers. Hou er wel rekening mee dat de iPhone Air alleen een eSIM heeft en je dus wel bij een provider moet zitten die eSIM ondersteunt.

Check hier de iPhone Air met abonnement:

Wil je liever de iPhone Air los kopen? Dan kun je terecht bij de volgende webwinkels.

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Kleuren iPhone 17

Het standaardmodel iPhone 17 is beschikbaar in de volgende kleuren:

Lavendel

Nevelblauw

Saliegroen Wit

Zwart

Waar Apple nog vrij uitgesproken kleuren had gekozen voor de iPhone 16, zijn de kleuren van de iPhone 17 toch weer wat gematigder en gaan deze meer richting pasteltinten. Zo zijn lavendel, nevelblauw en saliegroen toch wat zachter in hun kleur dan hun respectievelijke tegenhanger bij de iPhone 16-serie.

De iPhone 17 is te koop bij alle bekende webshops en providers.

Check hier de iPhone 17 met abonnement:

Wil je liever de iPhone 17 los kopen? Dan kun je terecht bij de volgende webwinkels.

Kleuren iPhone 16 (Plus)

Ultramarijn

Blauwgroen

Roze Wit

Zwart

Bij de iPhone 16 zitten er vooral een aantal opvallende kleuren, die het pastel-achtige van de voorganger doen vervagen. Zo komt deze in de standaard zwarte en witte kleur, maar ook in ultramarijn, blauwgroen en roze.

Bij deze aanbieders kun je iPhone 16 abonnementen afsluiten:

Vodafone | Odido | KPN | Belsimpel | Mobiel.nl

Daarnaast kun je voor een losse iPhone 16 bij deze winkels terecht:

Amazon | Bol.com | Coolblue | Belsimpel | Mobiel.nl | MediaMarkt

Kleuren iPhones (uit het assortiment)

Kleuren iPhone 17 Pro (Max)

De iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max komen beschikbaar in de volgende kleuren:

Diepblauw

Kosmisch Oranje

Zilver

Waar de Pro-modellen de afgelopen jaren vooral heel erg bekend stonden om de rustigere kleuren, is dat met de iPhone 17 Pro (Max) zeker niet het geval. Naast de standaard lichte kleur Zilver, komt dit model ook in de kleur Diepblauw en Kosmisch oranje, die er door zijn kleur uitspringt. Een grote misser voor velen is het ontbreken van een zwarte kleuroptie.

De iPhone 17 Pro is te koop bij alle bekende webshops en providers.

Check hier de iPhone 17 Pro met abonnement:

Wil je liever de iPhone 17 Pro los kopen? Dan kun je terecht bij de volgende webwinkels.

Kleuren iPhone 16e

De iPhone 16e komt beschikbaar in de volgende kleuren:

Zwart

Wit

Apple’s goedkoopste iPhone is vrij eenvoudig en slechts te verkrijgen in twee kleuren, namelijk zwart en wit.

Bij deze aanbieders kun je iPhone 16e met abonnement afsluiten:

KPN | Belsimpel | Odido | Vodafone | Mobiel.nl | GSMWeb | MediaMarkt

Daarnaast kun je voor een losse iPhone 16e bij deze winkels terecht:

Coolblue | MediaMarkt | Mobiel.nl | Amazon | Proshop | Belsimpel

Kleuren iPhone 15 (Plus)

De normale uitvoering van de iPhone 15 is verkrijgbaar in de volgende kleuren:

Zwart

Blauw

Groen Geel

Roze

Voorgaande jaren koos Apple voor de kleuren Middernacht (blauwzwart) en Sterrenlicht (gebroken wit), maar is nu toch weer teruggekeerd naar de basiskleuren zwart en wit. Daarnaast zijn blauw, groen, geel en roze vaak terugkerende kleuren bij deze standaardmodellen. Het gaat deze keer om pastelkleuren, met de zwarte kleur als enige uitschieter. Ook opvallend is dat er van deze toestellen geen (PRODUCT)RED is verschenen. Bij deze kleur gaat een deel van de opbrengst naar het goede doel.

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Bij deze aanbieders kun je iPhone 15 abonnementen afsluiten:

Vodafone | Odido | KPN | Belsimpel | Mobiel.nl

Daarnaast kun je voor een losse iPhone 15 bij deze winkels terecht:

Amazon | Bol.com | Coolblue | Belsimpel | Mobiel.nl | MediaMarkt

Kleuren iPhone 15 Pro (Max)

Bij de iPhone 15 Pro-modellen pakt Apple het zoals verwacht rustiger aan. Vanwege het nieuwe materiaal titanium zijn de kleuren wat minder sprekend dan voorheen. Dit zijn alle kleuren voor de iPhone 15 Pro (Max):

Zwart titanium

Wit titanium

Blauw titanium

Naturel titanium

De nieuwe eyecatcher in deze line-up is naturel titanium, een kleur die wat naar goud neigt. Kenners zien meteen dat je de nieuwste iPhone hebt. Wil je echter een kleur die altijd goed is, dan is er Zwart titanium. Het is bij dit materiaal niet mogelijk om een diepzwarte kleur te maken, dus de werkelijke kleur neigt wat meer naar donkergrijs. Een echt opvallende kleur zoals paas of groen zit er deze keer niet bij, maar dat zijn we bij de Pro-modellen eigenlijk wel gewend.

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Kleuren iPhone SE 2022

Kies je de iPhone SE 2022, dan heb je keuze uit drie kleuren:

Middernacht (blauwzwart)

Sterrenlicht (beigewit)

Rood

Bij de rode versie doneer je een deel van de opbrengst aan goede doelen. Wil je een neutrale kleur, dan zijn Middernacht en Sterrenlicht altijd goed. Wie liever een opvallende knalkleur heeft, kiest natuurlijk rood. Krijg je later spijt van deze iets te opvallende kleur, dan kun je altijd nog een hoesje eromheen doen. Let op dat de frontjes van alle modellen zwart zijn, ook als je de iPhone SE in sterrenlicht kiest.

Prijzen iPhone SE 2022

Kleuren iPhone 14 (Plus)

De iPhone 14 en iPhone 14 Plus zitten nog in het assortiment bij Apple. Hierbij heb je keuze uit de volgende sprekende kleuren:

Middernacht

Sterrenlicht

Paars Rood

Blauw

Geel (later toegevoegd)

Prijzen iPhone 14

iPhone 13 (mini)

Ben je nog van plan om de iPhone 13 te kopen (of de kleinere mini), dan kun je kiezen uit een behoorlijk aantal kleuren: middernacht, sterrenlicht, blauw, rood, roze en groen. Groen is op een later moment toegevoegd aan het assortiment, maar is technisch gezien gelijk aan de eerdere modellen.

Middernacht en sterrenlicht zijn de vervangende kleuren van zwart en wit. Middernacht neigt naar zwartblauw, terwijl sterrenlicht eruitziet als gebroken wit of licht champagne is. Het zijn varianten op de bekende klassiekers. Als je niet kan kiezen, is middernacht een veilige keuze.



Rechts op deze afbeelding zie je de groene iPhone 13. Deze is in maart 2022 aangekondigd.

De rode versie van de iPhone 13-serie is een stuk donkerder dan die van de iPhone 12-reeks. De blauwe variant daarentegen is wat lichter en neigt wat meer naar groenblauw. Roze is vrij licht van kleur, wat weer een ander type iPhone-gebruiker zal aanspreken. Is jouw Instagram-account volledig gevuld met poedertinten, dan is roze de kleur voor jou. En was je fan van de vroegere roségouden iPhone, dan komt deze kleur het dichtst in de buurt.

De iPhone 13 Pro (Max) is niet meer via Apple verkrijgbaar, maar is nog wel bij sommige winkels te vinden. Je kunt kiezen uit grafiet, goud en zilver, met als nieuwkomers Sierra Blue (lichtblauw) en Alpengroen (donkergroen).



Rechts op deze afbeelding zie je de Alpengroene iPhone 13 Pro. Deze is in maart 2022 aangekondigd.

De iPhone 13-serie is verkrijgbaar bij deze winkels en providers:

Odido | Mobiel.nl | KPN | Vodafone | Belsimpel.nl

Verder kun je terecht bij deze aanbieders:

Coolblue | Bol.com | Belsimpel.nl | Mobiel.nl | MediaMarkt

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Prijzen iPhone 13

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iPhone 12 (mini)

Wil je de iPhone 12 kopen of de iPhone 12 mini bestellen, dan kan je kiezen uit vijf kleuren: zwart, wit, blauw, rood en groen. In april 2021 kwam er nieuwe kleur paars bij. Blauw is de meest opvallende en ook meest geliefde kleur. Het was voor het eerst dat Apple een donkerblauwe iPhone uitbracht. Wil je voor een neutrale kleur gaan, dan zijn zwart en wit altijd goed. Groen en lila zijn licht van kleur en iets meer gewaagd. Net als voorgaande jaren is er ook weer een rode variant, voor als je goede doelen wilt steunen (of de kleur gewoon mooi vindt).

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Je kunt de iPhone 12 bestellen bij de volgende aanbieders:

Odido | Mobiel.nl | KPN | Vodafone | Belsimpel.nl

Verder kun je terecht bij deze winkels en aanbieders:

Coolblue | Bol.com | Belsimpel.nl | Mobiel.nl | Mediamarkt

Bekijk ook onze iPhone aanbiedingen. Werken bovenstaande linkjes niet goed? Dan kun je het beste even je adblocker uitschakelen.

Prijzen iPhone 12

64GB iPhone 12 Zwart

Blauw

Groen

Rood

Wit

Paars 128GB iPhone 12 Zwart

Blauw

Groen

Rood

Wit

Paars 256GB iPhone 12 Zwart

Blauw

Groen

Rood

Wit

Paars

Hierop moet je letten bij het kiezen van je iPhone-kleur

Welke kleur je kiest, is een kwestie van smaak, maar er zijn een paar factoren waar je zeker rekening mee moet houden. We bespreken hieronder de verkoopbaarheid, het contrast, slijtage en welke kleuren op een bepaald moment hip zijn. Ook vertellen we je welke kleuren altijd in de smaak vallen en hoe je een verkeerde kleurkeuze kunt maskeren met een hoesje.

#1 Verkoopbaarheid

Wil je je iPhone later weer tweedehands verkopen, dan is zwart, grafiet, spacegrijs of blauw de beste keuze. Deze kleuren zijn voor iedereen acceptabel, dus je trekt daarmee een zo groot mogelijke groep potentiële kopers. Bij de iPhone 18 Pro kun je het beste kiezen voor zilver of zwart, een onopvallende en neutrale kleur die iedereen wel aantrekkelijk vindt.

Knalkleuren zoals paars, goud, rood en roze zijn wat uitgesprokener en daarom wat lastiger tweedehands te verkopen. Je moet maar net iemand treffen die ook zo’n opvallende iPhone wil hebben en moet concurreren met andere verkopers die toestellen in neutralere kleuren aanbieden.

De kleuren zilver, zwart en wit zijn de beste keuze als je een lichte kleur zoekt: het zijn rustige en neutrale kleuren waar je je niet zo snel aan zult storen.

#2 Slijtage

Bij geen enkele kleur hoef je bang te zijn voor duidelijk zichtbare slijtage van de kleur, tenzij je heel ruig met je spullen omgaat en je iPhone altijd samen met sleutelbossen in je broekzak stopt. Ook na langdurig en intensief gebruik is er bij normaal gebruik geen slijtage van de kleur te zien. Ben je bang voor slijtage aan de achterkant, dan kun je het beste kiezen voor een passend iPhone-hoesje.

Bij de aluminium modellen is het oppervlak geanodiseerd. Dit is een oppervlaktebehandeling die zorgt voor een oxidelaag. Bij diepe krassen en zeer zware slijtage kan het onderliggende aluminiumkleurige materiaal zichtbaar worden, maar dan moet je wel behoorlijk tekeer gaan.

#3 Hip of niet?

Ieder jaar kiest Apple een soort ‘signature color’ voor de nieuwste modellen. Bij de iPhone 11 Pro-serie was dit groen en bij de iPhone 12 Pro-serie was het blauw. De iPhone 18 Pro-modellen gooit Apple het weer over een heel andere boeg: bordeauxrood is de nieuwe trendkleur. Wil je anderen laten zien dat je het nieuwste toestel hebt, dan kun je het beste voor zo’n nieuwe kleur kiezen. Maar houd er rekening mee dat die kleur het volgende jaar alweer verdwenen kan zijn.

Meestal brengt Apple ook wel hoesjes uit in roze- en poedertinten, gericht op Instagrammers die hun profiel in één kleur hebben ingericht. En de rode kleur van (PRODUCT)RED zit ook altijd wel in het assortiment. Dit is vaak de minst geliefde kleur en daar kun je van profiteren als je een koopje zoekt: deze kleur wordt vaak het meest afgeprijsd.

#4 Veilige kleur

Zwart, spacegrijs en blauw zijn de favoriete kleuren van iCulture-lezers, zo blijkt regelmatig uit onze polls. Weet je écht niet wat je moet kiezen? Neem dan gewoon de meest zwarte of donkergrijze, zoals Middernacht of Spacezwart. Het is een allemansvriend waar je geen spijt van krijgt. Voor veel mensen is donkergrijs/zwart gewoon de standaardkeuze, omdat het altijd goed is.

#5 Het reddende hoesje

Stel dat je een gouden iPhone hebt gekozen en na verloop van tijd toch spijt krijgt van de kleur. Geen punt: je kunt altijd een beschermhoes kiezen, zoals de iPhone-hoesjes van Apple zelf. Met een hoesje kun je een donker toestel ook tijdelijk een spetterend uiterlijk geven: overdag op kantoor loop je rond met een serieus ogend toestel en ’s avonds gebruik je een felgekleurd hoesje om extra op te vallen en te voorkomen dat je je iPhone beschadigt.

Kleur bekennen met je iPhone

Zoals hierboven aangegeven is de kleurkeuze afhankelijk van het model.

Kies zwart, spacegrijs of middernacht als je…

… je iPhone later gemakkelijker wilt verkopen.

… niet wilt wennen aan een nieuwe kleur en bang bent dat je op een hippe kleur snel uitgekeken bent.

Kies zilver, wit of sterrenlicht als je…

… een iPhone zoekt die bij elk hoesje en elke outfit past.

… liever een zilverkleurige roestvrijstalen rand wil (op de Pro-modellen).

Kies goud, geel of roze als je…

… een opvallende kleur wilt en niet van plan bent een hoesje te gebruiken.

Kies rood, blauw, groen of oranje als je…

… een opvallende kleur wilt die niet iedereen heeft.

… je iPhone snel kwijtraakt. Een felle kleur vind je makkelijker terug dan een zwarte.

… aids-onderzoek wilt steunen (geldt alleen voor de rode versie).

Weet je inmiddels wat je wilt? Kijk dan in ons artikel iPhone kopen hoe je een toestel in jouw favoriete kleur te pakken krijgt.

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We hebben ook een artikel over het kiezen van de optimale hoeveelheid opslagruimte op de iPhone. Heb je genoeg aan 256GB of heb je toch 512GB, 1TB of zelfs 2TB nodig? Je leest het in onderstaande gids.