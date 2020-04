De iPhone is in een breed scala aan kleuren verkrijgbaar. Welke kleur kies jij en waarmee moet je rekening houden? Wij helpen je met kiezen van de meest geschikte iPhone-kleur.

iPhone kleur kiezen

Kleur is iets persoonlijks. Sommige mensen hoeven er niet lang over na te denken en kiezen steevast voor de meest donkere kleuren spacegrijs of zwart. Voor anderen is een iPhone juist een apparaat dat mag opvallen en kiezen voor goud, rood of een felgekleurd hoesje. Heb jij nog geen keuze gemaakt of twijfel je erg? Dan helpen we je met dit artikel op weg.



Wil je liever de iPhones vergelijken op technische specs? Bekijk dan onze iPhone vergelijking! Ben je er al uit? Dan kun je de iPhone 11 kopen in diverse kleuren, maar je kunt ook de iPhone 11 Pro kopen in wat rustiger tinten groen, spacegrijs en zilver. Mensen met een beperkt budget kunnen kiezen voor de iPhone SE 2020 in zwart, wit en rood.

Actuele kleuren 2020 iPhones

iPhone SE 2020

Kies je de nieuwe iPhone SE uit 2020, dan heb je keuze uit drie kleuren: zwart, wit en rood. Bij de rode versie doneer je een deel van de opbrengst aan goede doelen. Wil je een neutrale kleur, dan zijn zwart en wit altijd goed. Wie liever een opvallende knalkleur heeft kiest natuurlijk rood. Krijg je later spijt van deze iets te opvallende kleur, dan kun je altijd nog een hoesje er omheen doen.

Let op dat de frontjes van alle modellen zwart zijn, ook als je de iPhone SE in wit kiest.

iPhone 11

Ga je de iPhone 11 kopen, dan is de kleur die je kiest erg belangrijk. Bij de iPhone 11 kan je flink uitpakken, net als bij zijn voorganger. Je hebt de keuze uit maar liefst zes kleuren: zwart, wit, geel, groen, paars en de speciale rode (PRODUCT)RED-uitvoering, waarbij een deel van de opbrengst naar aids-onderzoek en -voorlichting gaat.

Hou er rekening mee dat de voorkant van het toestel bij alle kleuren zwart is. Heb je nog geen idee voor welk kleurtje je moet gaan? We helpen je hier op weg.

Zwart of Wit

Als je graag de iPhone 11 wil vanwege de lagere prijs en de kleur voor jou niet zo van belang is, dan kun je het beste voor zwart of wit kiezen. Je kan daarmee nooit de mist in gaan, want de kleuren zijn behoorlijk neutraal en je valt er niet teveel mee op. Ging je eerder al voor spacegrijs of zilver, dan is dit de kleur die je moet hebben. Deze kleuren zijn er ook nog voor de iPhone XR.

Groen

Is groen de kleur voor jou? Dat hangt er vanaf van welke kleur groen je houdt. De nieuwe groene variant van de iPhone 11 is een echte pastelkleur. Het is dus geen donkergroen zoals de iPhone 11 Pro, maar een hele lichte kleur. Als je bijvoorbeeld al een mintgroen Apple Watch-bandje hebt, komt deze kleur goed van pas. Met deze kleur zien anderen dat je de allernieuwste hebt, want het is voor het eerst dat Apple deze kleur naar een iPhone brengt.

Paars

Een andere geheel nieuwe kleur is paars. Apple noemt het officieel paars, maar het is eigenlijk meer lavendel. Het is net als groen een echte pastelkleur. De kleur is dus niet te heftig, maar juist erg subtiel. Het is wel een kleur waar je echt van moet houden, dus het past niet bij iedereen.

Geel

Geel is altijd een lastige kleur. Je valt er in ieder geval wel extra goed mee op, maar combineren met accessoires is wel wat moeilijker. Gebruik je de iPhone 11 zakelijk, dan is geel misschien niet de meest professionele kleur. Wil je een fashionstatement maken, dan ben je bij geel aan het juiste adres. De kleur is fel en ziet er flitsend uit. Het is misschien wel een kleur die je snel zat bent, maar een hoesje is dan altijd de oplossing. Deze kleur is er ook voor de iPhone XR.

Rood

Apple’s PRODUCT(RED)-producten kennen we inmiddels wel. Je steunt er onderzoek naar aids mee en de kleur straalt van alle kanten. Vooral in combinatie met de zwarte voorkant is de rode variant mooi om naar te kijken. De rode kleur is hetzelfde als bij de rode iPhone XR. Twijfel je dus nog of deze wat voor jou is, dan kun je mogelijk nog ergens een rode iPhone XR in de winkel aanschouwen.

iPhone 11 Pro (Max)

Voor de iPhone 11 Pro heeft Apple dit jaar een extra kleur. Naast spacegrijs, zilver en goud is middernachtgroen de echte nieuwe kleur. Hou er wel rekening mee dat door het matglas de uitstraling iets anders is dan bij de voorgangers, de iPhone XS en iPhone XS Max. Het matglas maakt de kleuren wat doffer, zoals je ook op de afbeeldingen ziet.

Middernachtgroen, spacegrijs, zilver en goud voor de iPhone 11 Pro (Max)

Bij de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max heb je keuze uit vier kleuren: middernachtgroen, zilver, spacegrijs en goud. De groene kleur is nieuw bij dit model en is speciaal bedoeld voor mensen die nét iets anders zoeken.

Met middernachtgroen weet je zeker dat je de blits maakt. Het is dé nieuwe kleur van 2019 en zorgt er ook voor dat je iPhone er net wat nieuwer en frisser uit ziet. Middernachtgroen is eens wat anders dan spacegrijs en de kans is groot dat Apple volgend jaar alweer afscheid neemt van deze kleur. Het is dus een unieke kleur, waarmee je mensen ongetwijfeld verrast.

Voor meer informatie over prijs en beschikbaarheid kun je terecht bij deze artikelen:

iPhone XR

De iPhone XR is de voorganger van de iPhone 11. De toestellen zijn allebei verkrijgbaar in vrolijke kleuren, maar niet in dezelfde kleuren. Je herkent een iPhone XR aan de wat fellere, uitgesproken kleuren die we hieronder bespreken.

Wit, zwart en rood

Er zijn drie varianten van de iPhone XR die je ook op de iPhone 11 vindt, namelijk wit, zwart en rood. Ook bij de iPhone XR doneer je een deel van de opbrengsten aan aidsonderzoek wanneer je de rode variant koopt. Het frontje is bij alle modellen van de iPhone XR zwart. Dat zorgt voor een mooi contrast als je het witte of rode model kiest.

Blauw

Ga je voor de blauwe uitvoering van de iPhone XR, dan weet je zeker dat jouw telefoon opvalt. Het gaat om een enigszins lichte tint blauw, maar echt lichtblauw zouden we het niet noemen. Je kunt je afvragen of dit wel de handigste kleur is als je zakelijk en serieus wil overkomen op anderen. Uiteraard kun je met een hoesje veel goedmaken als je niet altijd wil opvallen met je iPhone.

Geel

Zoals je hierboven kon lezen is de iPhone 11 ook in het geel verkrijgbaar. De gele iPhone XR is echter een stuk feller en aanweziger dan de pastelkleurige iPhone 11. Deze tint doet ons denken aan een mooie zonnebloem in een veld. Het contrast met het zwarte frontje spat eraf, maar je moet daar natuurlijk wel van houden. De aluminium band om dit toestel is van een iets lichtere tint, dus het is niet zo dat je een zwart-geel blok in je hand houdt.

Koraal

Deze unieke kleur van de iPhone XR noemt Apple koraal. Wij vinden het meer een felle variant van zalmroze. Deze kleur zal bij de meeste mensen lastig te combineren zijn met allerlei outfits, dus als je dat belangrijk vindt raden we deze kleur niet echt aan. Ook hier geldt dat het is op te lossen met een hoesje. Je kunt bijvoorbeeld ook een transparant hoesje met verlooptint kopen om wat meer accenten te leggen.

Hierop moet je letten bij het kiezen van je iPhone-kleur

Welke kleur je kiest is een kwestie van smaak, maar er zijn een paar factoren waar je zeker rekening mee moet houden. We bespreken hieronder de verkoopbaarheid, het contrast, slijtage en welke kleuren op een bepaald moment hip zijn. Ook vertellen we je welke kleuren altijd in de smaak vallen en hoe je een verkeerde kleurkeuze kunt maskeren met een hoesje.

#1 Verkoopbaarheid

Wil je je iPhone later weer tweedehands verkopen, dan is zwart of spacegrijs de beste keuze. Deze kleur is voor iedereen acceptabel, dus je trekt daarmee een zo groot mogelijke groep potentiële kopers. Bij de iPhone 11 Pro kun je het beste kiezen voor spacegrijs of groen, een onopvallende en neutrale kleur die iedereen wel aantrekkelijk vindt. Hou er rekening mee dat spacegrijs bij Apple niet constant hetzelfde is. Soms is het wat lichter grijs, meestal wat donkerder grijs. Desondanks zit je met spacegrijs altijd goed.

De kleuren goud, roségoud en rood zijn wat uitgesprokener en daarom wat lastiger tweedehands te verkopen. Je moet maar net iemand treffen die zo’n opvallende iPhone wil hebben. Er zijn mensen die er absoluut niet mee gezien willen worden.

De kleur zilver zit er een beetje tussenin: het is een rustige en neutrale kleur waar je je niet zo snel aan zult storen.

#2 Contrast

Let bij het kiezen van de kleur van je iPhone bij modellen met een thuisknop ook op het frontje. Als je graag films kijkt of games speelt is een zwart frontje het meest rustig voor je ogen. Dit is ook de reden waarom tv-toestellen vrijwel altijd een zwarte rand rondom het scherm hebben. Hier is voor gekozen omdat het nauwelijks opvalt. Een wit frontje is geschikter als je veel apps met lichte kleurtonen gebruikt zoals e-mail en berichtenapps.

Alle iPhones met ‘notch’ (alle modellen met een X in de naam) zijn voorzien van een zwart frontje, dus daar heb je geen keuze. Bij de andere modellen is het frontje afhankelijk van de kleur van de behuizing: zwart bij zwart, spacegrijs en rood, wit bij alle andere kleuren.

Een andere afweging zou kunnen zijn dat de lichtgekleurde modellen het zonlicht beter reflecteren en daardoor minder warm worden als het toestel in de zon ligt. Maar het effect daarvan zal niet erg groot zijn.

#3 Slijtage

Bij de meeste kleuren hoef je niet bang te zijn voor duidelijk zichtbare slijtage aan het toestel, tenzij je heel ruig met je spullen omgaat. Ook na langdurig en intensief gebruik is er bij normaal gebruik geen slijtage te zien. Een kras op een iPhone met wit frontje valt wel iets meer op dan bij een zwarte voorkant. Ben je bang voor slijtage aan de achterkant, dan kun je het beste kiezen voor een passend iPhone-hoesje.

Bij de aluminium modellen is het oppervlak geanodiseerd. Dit is een oppervlaktebehandeling die zorgt voor een oxidelaag. Bij diepe krassen en zeer zware slijtage kan het onderliggende aluminiumkleurige materiaal zichtbaar worden, maar dan moet je wel behoorlijk tekeer gaan.

#4 Hipheid

Wit is de kleur van Apple, al sinds de witte MacBooks en de witte iPod-oordopjes. Bij de iPhone 7 maakte Apple een uitstapje naar zwart en bij de Apple TV is zwart zelfs de enige kleur waar je uit kunt kiezen.

Bij de iPhone 8 keerde Apple terug van zwart naar ‘gewoon’ spacegrijs. Met zwart, zilver of spacegrijs zit je altijd goed. Maar wil je je onderscheiden (of je iPhone makkelijker terugvinden), dan kun je beter kiezen voor een opvallende kleur zoals rood of goud.

Als je echt voor hip gaat, kun je het beste kiezen voor de felle kleuren van de iPhone XR of iPhone 11. Geel, blauw, koraal, lichtgroen en paars zijn kleuren die je bij geen enkel ander model vindt en is meer uitgesproken dan het wat saaiere spacegrijs en zilver.

#5 Veilige kleur

Zwart en spacegrijs zijn de favoriete kleuren van iCulture-lezers, zo blijkt regelmatig uit onze polls. Weet je écht niet wat je moet kiezen, neem dan gewoon de zwarte of spacegrijze. Het is een allemansvriend waar je geen spijt van krijgt. Voor veel mensen is donkergrijs/zwart gewoon de standaardkeuze omdat het altijd goed is.

#6 Het reddende hoesje

Stel dat je een gouden iPhone hebt gekozen en na verloop van tijd toch spijt krijgt van de kleur. Geen punt: je kunt altijd een beschermhoes kiezen, zoals de siliconen en lederen iPhone-hoesjes van Apple zelf (vanaf €39). Met een hoesje kun je een donker toestel ook tijdelijk een spetterend uiterlijk geven. Kies bijvoorbeeld de donkere iPhone in combinatie met een felrood of knalgeel hoesje. Sommige hoesjes bedekken bijna de hele iPhone. Alleen de thuisknop verklapt nog welke kleur iPhone je hebt, omdat je de vingerafdrukscanner Touch ID nog moet kunnen gebruiken. Maar die is bij de iPhone X en later ook verdwenen.

Met de rode iPhones steun je via (PRODUCT)RED de strijd tegen aids, maar dat doe je ook door een roodlederen hoesje bij Apple te kopen. Je hebt de keuze uit allerlei kleuren, modellen en maten van hoesjes bij Apple. De prijzen variëren van €45 tot €109.

Kleur bekennen met je iPhone

Zoals hierboven aangegeven is de kleurkeuze afhankelijk van het model.

Kies middernachtgroen als je…

…eens iets anders wil dan spacegrijs.

…anderen wil laten zien dat je de nieuwste iPhone hebt.

Kies spacegrijs of zwart als je…

… je iPhone later gemakkelijker wilt verkopen.

… graag films kijkt of games speelt en een rustige schermomlijsting wilt.

Kies zilver als je…

… een iPhone zoekt die bij elk hoesje en elke outfit past.

… liever een iPhone met wit frontje hebt (geldt niet voor iPhone X en nieuwer).

… in een tropisch land woont en een toestel zoekt dat het zonlicht beter reflecteert.

… liever een zilverkleurige roestvrij stalen rand wil.

Kies goud of roségoud als je…

… en opvallende kleur wilt en niet van plan bent een hoesje te gebruiken.

Kies rood, geel, blauw, koraal, paars of groen als je…

… de iPhone XR of iPhone 11 wilt.

… een opvallende kleur wilt die bijna niemand heeft.

… je iPhone snel kwijtraakt. Een felle kleur vind je makkelijker terug dan een zwarte.

… aids-onderzoek wilt steunen (geldt alleen voor de rode versie).

Weet je inmiddels wat je wilt? Kijk dan in ons artikel iPhone kopen hoe je een toestel in jouw favoriete kleur te pakken krijgt.