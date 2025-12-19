Als je vaak onderweg bent, is het wel zo prettig om jezelf te omringen met muziek, podcasts en audioboeken. Al was het alleen maar om je even af te sluiten van het gekwebbel van andere mensen. We hebben daarom populaire hoofdtelefoons in verschillende prijsklassen op een rijtje gezet. Ze bevatten vaak speciale functies voor je iPhone. We claimen niet dat dit de ‘beste’ zijn, maar ze worden in hun prijsklasse wel goed gewaardeerd door gebruikers.

Apple AirPods Max

AirPods Max is de high-end hoofdtelefoon van Apple. Oorspronkelijk uitgebracht in 2020 en geüpdatet met usb-c in 2024. Deze concurreert met andere wat duurdere hoofdtelefoons zoals de Sony WH-1000XM6/1000XM5 en de Bose QuietComfort Ultra. Het verschil is uiteraard dat Apple’s over-ear hoofdtelefoon nauw samenwerkt met al je andere Apple-producten zoals iPhones, iPads en Macs. Je krijgt ook functies zoals ruimtelijke audio (spatial audio), automatisch wisselen van apparaat en commando’s geven met Hé Siri.

AirPods Max heeft magnetische oorschelpen, die verwisselbaar zijn. Je kunt dus van kleur wisselen, afhankelijk van je stemming of outfit. De oorkussens kosten €79 per set en zijn los verkrijgbaar. AirPods Max onderscheidt zich verder door het draagcomfort en de flexibele constructie, die dankzij het stalen frame toch stevig is. In elke oorschelp zit een H1-audiochip voor computational audio. En met de Transparantiemodus kun je tijdens het genieten van muziek toch horen wat er om je heen gebeurt.

Lees meer over de AirPods Max in ons uitgebreide overzicht. In de verpakking vind je de hoofdtelefoon, een Smart Case en een usb-c-kabel. Een stroomadapter en 3,5 mm-kabel worden niet meegeleverd. Je kan kiezen uit vijf kleuren: blauw, paars, middernacht, sterrenlicht en oranje.

Sonos Ace

In 2024 bracht speakermaker Sonos zijn eerste over-ear-koptelefoon uit: de Sonos Ace. Deze hoofdtelefoon is uitgerust met 40 mm-drivers en acht microfoons voor actieve ruisonderdrukking en de Aware-modus. Op een volle batterij gaat hij tot 30 uur mee. Met een gewicht van 312 gram en magnetisch bevestigde, verwisselbare oorkussens biedt hij zowel comfort als gebruiksgemak.

Zoals bij de speakers van Sonos staat geluidskwaliteit ook bij de Sonos Ace centraal. De hoofdtelefoon ondersteunt Dolby Atmos met hoofdtracking voor een ruimtelijke geluidservaring en maakt luisteren in Lossless-kwaliteit mogelijk. Verder kan de Ace aan meerdere apparaten tegelijk worden gekoppeld, heeft hij draagdetectie en levert een oplaadbeurt van slechts drie minuten alweer drie uur luisterplezier op. In de doos zit naast de Sonos Ace nog een usb-c-naar-usb-c-kabel, een usb-c-naar-3,5 mm-kabel en een beschermhoes. Je kunt deze krijgen in een zwarte of witte uitvoering.

Bose QuietComfort Ultra (2e generatie)

Bose heeft in 2025 de tweede generatie Bose QuietComfort Ultra Headphones uitgebracht. Deze hoofdtelefoon combineert actieve ruisonderdrukking met ruimtelijke audio (Immersive Audio) en een Cinema‑modus voor video. Met CustomTune kun je het geluid aanpassen naar jouw eigen voorkeur. In de rechter oorschelp zit de bediening (bestaande uit: power/Bluetooth, de multifunctionele knop en volumestrook met shortcut) en via de Bose‑app zijn EQ en luistermodi te configureren.

De hoofdtelefoon biedt tot 30 uur batterij (23 uur met Immersive Audio). Daarmee kun je met snelladen circa 3 uur speeltijd in 15 minuten bijladen. Daarnaast is luisteren tijdens het opladen via usb‑c mogelijk. Ook biedt de hoofdtelefoon in combinatie met de usb-c-kabel ondersteuning voor bekabelde digitale audio (16‑bit, 44,1/48 kHz). Verder heeft deze hoofdtelefoon Bluetooth 5.4 voor een bereik van circa 10 meter, heeft deze een gamingmodus met Snapdragon Sound.

De Bose QuietComfort Ultra (2e generatie) is te koop in zwart, wit, paars, beige en goud.

Sony WH-1000XM6

De Sony WH-1000XM6 is alweer de zesde generatie van Sony’s populaire XM-hoofdtelefoonreeks. Deze hoofdtelefoon staat bekend om de goede kwaliteit en uitmuntende noise cancelling. Dit model heeft – in tegenstelling tot zijn directe voorganger – weer inklapbare oorschelpen, waardoor deze makkelijker meegaat. Verder heeft deze een bredere, kunstlederen hoofdband voor minder belasting bij het dragen.

De hoofdtelefoon kan luisteren naar je omgeving en aan de hand daarvan de ruisonderdrukking aanpassen of het volume verlagen. Daarnaast kun je deze hoofdtelefoon eenvoudig laten starten met muziek afspelen als je deze opzet en pauzeren wanneer je deze weer even afzet. Het besturen gaat door middel van sleepbewegingen op het touchpad aan de zijkant. De Sony WH-1000XM6 is verkrijgbaar in het zwart, blauw of zilver.

JBL Tour One M3

Ook JBL heeft zijn eigen over-ear hoofdtelefoon, namelijk de JBL Tour One M3. Met deze Tour One M3 zet JBL in op geluidskwaliteit en slimme ruisonderdrukking. De 40mm‑drivers leveren hi‑res weergave en dankzij de ingebouwde DAC kun je via usb-c lossless luisteren vanaf je Mac, iPad of iPhone met usb‑c. Daarnaast is er een 3,5 mm‑kabel meegeleverd. True Adaptive Noise Cancelling 2.0 past zich realtime aan je omgeving aan, met opties als Ambient Aware en TalkThru. Spatial 360‑audio met headtracking plaatst geluid ruimtelijk, wat bij muziek, films en series een extra ervaring meegeeft.

Voor bellen zijn er vier beamforming‑microfoons met AI‑ruisonderdrukking en VoiceAware, wat zorgt voor duidelijke calls en videomeetings. De accu gaat tot 70 uur mee (circa 40 uur met ANC) en snelladen geeft in vijf minuten ongeveer vijf uur speeltijd. Verder is er multipoint Bluetooth voor verbinding met meerdere apparaten, touchbediening en uitgebreide personalisatie in de JBL Headphones‑app met een 12‑bands EQ en Personi‑Fi 3.0 voor een persoonlijk hoorprofiel. In de doos wordt meegeleverd: een usb-c-naar-usb-c-kabel, usb‑c‑naar‑3,5 mm, een usb‑c‑naar‑a‑adapter en een draagetui. Deze hoofdtelefoon is beschikbaar in het zwart, blauw en goud.

Sennheiser Momentum 4

Sennheiser is in de audiowereld ook geen onbekende speler en heeft ook een reeks met over‑ear hoofdtelefoons. Deze richten zich op natuurgetrouwe weergave en comfortabele lange luistersessies. Je kunt hi-res-weergave verwachten met strakke laag, heldere middentonen en detaillering in het hoog, plus effectieve actieve ruisonderdrukking met een transparantiemodus. Voor Apple‑gebruik is er een stabiele Bluetooth‑verbinding met multipoint, usb‑c voor laden en bedraad luisteren via de meegeleverde kabel. Bellen gaat via beamforming‑microfoons die je stem isoleren in drukke omgevingen.

De pasvorm is over‑ear met zachte oorkussens. Deze hoofdtelefoon gaat doorgaans tussen de 30 en 60 uur mee – afhankelijk van de ANC-instellingen – op een volle acculading. Daarnaast kun je deze hoofdtelefoon door middel van snelladen na een kort laadmoment weer een aantal uur vooruit. Audiopersonalisatie kan via de Sennheiser‑app met EQ en presets. In de doos vind je een draagetui, usb-c‑kabel en een audiokabel voor vliegtuig‑ of desktopgebruik. Je kunt qua kleuren kiezen uit zwart, grijs en wit.

Bowers & Wilkins Px8 S2

Zoek je een wat luxere hoofdtelefoon met ruisonderdrukking die ook nog eens draadloos is, dan is Bowers & Wilkins jouw merk. De oorschelpen zijn van de beste kwaliteit leer gemaakt en de fabrikant heeft echt geprobeerd om zo luxe mogelijke materialen te gebruiken. Qua uiterlijk scoort deze hoog, maar ook wat draagcomfort betreft, houd je ze graag nog wat langer op je hoofd. Er zitten drie niveaus van ruisonderdrukking in en het geluid zelf is levendig en vol. Met behulp van de bijbehorende Bowers & Wilkins Music-app kun je de gebruikerservaring nog verder personaliseren.

Deze hoofdtelefoon maakt gebruik van Bluetooth-multipoint, voor verbinding met meerdere apparaten. Daarnaast kun je bedraad luisteren via usb-c of usb-c-naar-3,5mm-kabel. De batterij gaat tot 30 uur mee en 15 minuten laden biedt circa 7 uur aan speeltijd. In de doos zit een usb-c-kabel, een usb-c-naar-3,5 mm en een reisetui meegeleverd. Deze hoofdtelefoon is beschikbaar in beige en zwart

Beats Solo 4

In 2006 werd Beats opgericht door rapper Dr. Dre en platenbaas Jimmy Iovine, om bijna tien jaar later overgenomen te worden door Apple. Wat je er ook van vindt: het merk maakt degelijke hoofdtelefoons voor redelijke prijzen. Soms zitten er ook wat duurdere modellen tussen, waaronder de Studio Pro en de Solo 4. Dit laatstgenoemde model heeft twee kenmerkende eigenschappen: het is on-ear (terwijl de meeste over-ear zijn) en je laadt op via usb-c.

Het geluid is in orde en goed gebalanceerd en de ruisonderdrukking is ook prima. Het product voelt bovendien lekker stevig aan als je het in de hand houdt. Op je hoofd zitten ze echter vrij strak, dus ze zijn eerder bedoeld voor kleinere hoofden. Grootste pluspunt bij de Beats-producten is natuurlijk de bas en het feit dat je ze in talloze kleuren kunt kopen, waaronder een mooie diepblauwe kleur.

Daarnaast gaat deze hoofdtelefoon tot wel 50 uur mee en kan je door de meegeleverde kabels in lossless kwaliteit naar je favoriete muziek luisteren – zelfs al is de batterij van je Solo 4 leeg. Deze hoofdtelefoon is beschikbaar in zwart, roze en blauw.

Beats Studio Pro

De Beats Studio Pro is een over‑ear koptelefoon met actieve ruisonderdrukking en Transparantie, gericht op (Apple)-gebruikers die draadloos willen luisteren maar ook waarde hechten aan lossless via usb‑c. Het akoestische platform gebruikt 40mm‑drivers en een digitale processor voor een gebalanceerde, vervormingsarme weergave. Via usb‑c kun je kiezen uit drie geluidsprofielen: Beats (neutraal en muzikaal), Entertainment (accent op films/games) en Gesprek (focus op stem). Draadloos krijg je Persoonlijke Spatial Audio met dynamische headtracking voor een ruimtelijke ervaring bij muziek en video.

De integratie met je iPhone is top: koppelen met één tik, ‘Hé Siri’, Zoek mijn en draadloze updates. Ook is het mogelijk om bekabeld te luisteren door middel van de 3,5 mm-aansluiting. De batterij gaat tot 40 uur mee zonder ANC en tot ongeveer 24 uur met ANC/Transparantie en dankzij ‘Fast Fuel’ laad je gemakkelijk 4 uur speeltijd bij in 10 minuten. In de doos zitten een draagetui, usb-c‑naar‑usb-c‑kabel en een 3,5 mm‑audiokabel. Ook deze hoofdtelefoon is beschikbaar in verschillende kleuren, namelijk: zwart, blauw, beige en bruin.

Hoofdtelefoons steeds vaker zonder kabel

De echte audiofiel koopt nog steeds een koptelefoon met kabel, zodat er zo weinig mogelijk vervorming optreedt. Maar onder gewone gebruikers is duidelijk de opkomst van de draadloze hoofdtelefoon te zien. Dat komt omdat een kabel hinderlijk in de weg kan zitten als je bijvoorbeeld met je handen beweegt. Het zal ook niet de eerste keer zijn dat iemand achter een deurklink of knop blijft haken, waardoor je iPhone zomaar op de grond kan vallen. Als je vaak in grote mensenmassa’s loopt, dan kan een koptelefoon met kabel helemaal onhandig zijn, want iemand kan opeens achter je kabel blijven hangen.

We hebben daarom in dit overzicht extra aandacht besteed aan draadloze hoofdtelefoons zonder kabel. Al worden deze steeds vaker geleverd met één of meerdere kabels. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het ontbreken van de 3,5 mm-ingang op je iPhone, want deze is vaak met een uiteinde voor in de usb-c-poort van je iPhone. Zo kun je zelf kiezen of je bedraad in lossless luistert of juist de vrijheid van draadloze hoofdtelefoons wil hebben.

Hippe hoofdtelefoons voor je iPhone: hierop moet je letten

Een hoofdtelefoon is hip als je ermee voor de dag kunt komen, of je nu in een koffiebar zit te werken of met je vrienden op het strand aan het chillen bent. Bij het kiezen van een hoofdtelefoon kun je op een aantal zaken letten:

Zit er ruisonderdrukking op? Dat kan handig zijn tijdens vliegreizen en als je geconcentreerd wil werken. We hebben een apart overzicht met noise cancelling hoofdtelefoons.

Dat kan handig zijn tijdens vliegreizen en als je geconcentreerd wil werken. We hebben een apart overzicht met noise cancelling hoofdtelefoons. Is de koptelefoon draadloos? Het voordeel is dat je niet verstrikt raakt in een snoer en meer bewegingsvrijheid hebt. Een nadeel is dat je steeds moet opladen, dus het is ook belangrijk om te kijken hoe lang de batterij mee kan.

Het voordeel is dat je niet verstrikt raakt in een snoer en meer bewegingsvrijheid hebt. Een nadeel is dat je steeds moet opladen, dus het is ook belangrijk om te kijken hoe lang de batterij mee kan. Welk frequentiebereik heeft de koptelefoon? Hoe breder het frequentiebereik, hoe beter je de muziek klinkt. Alleen frequenties die het menselijk oor kan horen, zijn van belang. Een bereik tussen 10 Hz en 25.000 Hz is aanbevolen.

Hoe breder het frequentiebereik, hoe beter je de muziek klinkt. Alleen frequenties die het menselijk oor kan horen, zijn van belang. Een bereik tussen 10 Hz en 25.000 Hz is aanbevolen. Hoe zit het met draagcomfort? De meeste hoofdtelefoons hebben zachte oorkussens, maar je kunt er ook sneller door gaan zweten als ze gemaakt zijn van synthetisch materiaal. Daarom gebruiken sommige fabrikanten textiel of echt leer.

De meeste hoofdtelefoons hebben zachte oorkussens, maar je kunt er ook sneller door gaan zweten als ze gemaakt zijn van synthetisch materiaal. Daarom gebruiken sommige fabrikanten textiel of echt leer. Is de kabel lang genoeg en gemaakt van een prettig materiaal? Sommige kabels zijn voorzien van een extra beschermlaag van nylon of textiel, die de duurzaamheid verhoogt.

Ben je op zoek naar een andere manier om tijdens een reis naar muziek op je iPhone te luisteren? We hebben ook de fijne oordopjes op een rij gezet en we hebben een artikel over draagbare speakers voor je iDevices geschreven.

