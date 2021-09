De Agenda-app is een van de meestgebruikte apps op je iPhone. Lees sneller werken door vliegensvlug een nieuwe afspraak in te plannen, sneller door de tijdstippen te bladeren of afspraken te bekijken zonder ze te openen! Dit artikel geeft je 7 handige tips voor de Agenda-app op de iPhone, iPad en Mac.

De beste snelle tips voor de Agenda-app op iPhone, iPad en Mac

Werk, school, hobby’s, uitjes en nog veel meer: met de Agenda-app op je iPhone, iPad en Mac hou je alles overzichtelijk bij de hand. Maar als je veel afspraken moet maken voor verschillende soorten agenda’s, kan het een rommeltje worden. Ook is het soms veel gedoe om een afspraak toe te voegen en zijn er talloze opties om je afspraken te optimaliseren met meldingen en nog veel meer. In dit artikel geven we je daarom de beste tips voor de Agenda-app op iPhone, iPad en Mac. We leren je een paar slimme trucs waardoor je de app nog beter kan gebruiken.

#1 Snelle afspraak toevoegen

Eén van de beste tips voor de Agenda-app voor je iPhone is voor het extra snel toevoegen van een nieuwe afspraak. Op de iPhone kun je een nieuwe afspraak aan de Agenda-app toevoegen door op het plusje te drukken. Maar het kan veel sneller, door je vinger op het scherm te drukken! Zo werkt het:

Zorg er eerst voor dat je in de standaard weergave zit met de volledige maand (dus zonder het witte vlak met eventuele afspraken onder de huidige datum). Dit doe je door op de knop rechtsboven te tikken en deze ‘wit’ te maken. Blader in de Agenda-app naar de juiste dag. Druk met je vinger op het gewenste tijdstip. Geef de afspraak een naam en je bent klaar.

De afspraak heeft een standaard tijdsduur van 1 uur. Eventueel kun je dit nog aanpassen, maar dan kost het uiteindelijk toch wat meer tijd. Het handige van deze snelle methode is dat de datum, start- en eindtijd al zijn ingevuld en dat je de afspraak alleen nog een naam hoeft te geven.

#2 Afspraken slepen

Wil je een ander tijdstip invoeren voor je afspraak, dan hoef je dit niet handmatig aan te passen. Hou je vinger op de afspraak en sleep het gekleurde balkje met je over het scherm. Let op dat je bij het verslepen kan kiezen om de afspraak op het hele uur, kwartier, halve uur of drie kwartier kan laten beginnen. Je herkent dit aan het getalletje links naast de afspraak tijdens het verslepen (:15, :30 en :45). Wil je de afspraak naar een andere datum verslepen, dan kan dat door het item naar de linker- of rechterkant van het scherm te slepen, maar echt praktisch is dit niet. Je kunt dit beter handmatig verplaatsen.

#3 Widgets voor je beginscherm

De standaard Agenda-app op de iPhone, iPad en Mac heeft ook tal van handige widgets. Er zijn in iOS 14 drie widgets en in iOS 15 maar liefst vijf. Je kan kiezen uit een widget die je eerstvolgende afspraken laat zien, maar vanaf iOS 15 is er ook een complete maandweergave. En wist je dat je voor tal van de agendawidgets de instellingen kan aanpassen? Standaard kan je ervoor kiezen dat de widget de Agenda-app volgt, maar je kan ook voor één specifieke agenda een widget instellen. Zo plaats je bijvoorbeeld een widget van uitsluitend je werkagenda op het beginscherm.

#4 Lijstweergave met uitsluitend afspraken

Standaard zie je in de Agenda-app de maand of de week in beeld, met daarop enkele afspraken die je in die periode hebt. Je ziet dan ook dagen waarop je geen afspraken hebt. Maar wist je dat er ook een lijstweergave is waarbij je uitsluitend de dagen met afspraken ziet. Je kunt op deze manier veel sneller door al je afspraken scrollen in een bijna oneindig doorlopende lijst. Behalve vooruit kijken, kan je ook gewoon terugbladeren.

Om deze lijst te bekijken, doe je het volgende:

Open de Agenda-app. Zorg ervoor dat de volledige maand in beeld is. Tik op een specifieke dag. De tijdbalk voor die dag wordt getoond. Tik nu rechtsboven op de knop met de drie streepjes en puntjes. De lijstweergave met alle afspraken verschijnt in beeld.

#5 Snelle afspraken op de Mac

Ook op de Mac kun je snel een afspraak toevoegen aan de Agenda-app. Je bent misschien gewend om een afspraak aan te maken door twee keer op de datum te klikken, maar je kan ook klikken op het plusje linksboven.

Klik op het plusje. Vul een korte omschrijving met dag en tijdstip in. Klik op de suggestie die je in beeld krijgt. Klaar!

Voor tijdstippen zul je wel ’19:00′ of ‘19.00’ moeten intikken, anders denkt Apple dat je een datum bedoelt.

#6 Snel afspraken toevoegen met Siri

Uiteraard kun je ook met Siri snel een afspraak toevoegen. Daarvoor moet je wel wat specifieker zijn, want “Film kijken 20 uur” levert niet het gewenste resultaat op, zoals je hieronder ziet. Meestal helpt het om woorden als ‘agenda’ en ‘afspraak’ te noemen, inclusief de specifieke dag. Dat bespaart je aanpassingen achteraf.

#7 Snelle afspraken met Alfred

Bovenstaande Siri-tip geldt voor alle apparaten waarop je Siri kunt gebruiken. Maar soms zijn er situaties waarbij je niet hardop kunt praten, bijvoorbeeld wanneer je met meerdere mensen in een werkruimte op kantoor zit. Als je zomaar roept: “Zet bierfeest in agenda vrijdag om 20:00 uur” krijg je geheid opmerkingen daarover. En “Plan afspraak met psychiater op woensdag” is ook niet iets wat je hardop zegt als je in de trein zit.

Er zijn twee oplossingen voor: gebruik Siri zonder te praten. Of gebruik op de Mac de Alfred-app, waarmee je in natuurlijke taal afspraken kunt inplannen. Je kunt hiervoor een Alfred-workflow zoals deze gebruiken. Tik je afspraak in natuurlijke taal in en Alfred zet het in je agenda. Met een sneltoets (Option+spatiebalk) kun je snel Alfred starten en de afspraak invoeren, zonder dat je daarvoor in de Agenda-app op het plusje hoeft te drukken.

Meer handige Agenda tips voor iPhone

Bekijk ook deze andere handige tips over de Agenda-app:

Bekijk ons complete iPhone tipsoverzicht. Met honderden iPhone tips bespreken we bijna elke instelling en mogelijkheid!