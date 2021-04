Met AirPrint kun je draadloos printen vanaf je iPhone, iPad of Mac. Handig, want je kunt met AirPrint afdrukken maken zonder dat je printerdrivers nodig hebt. Hier lees je precies op welke printers het werkt en hoe je het gebruikt.

AirPrint is Apple’s eigen technologie voor mobiel printen. Je kunt vanaf je iPhone, iPad en Mac afdrukken maken, zonder dat er een kabel nodig is. AirPrint is geschikt voor foto’s, documenten en andere bestanden, maar je hebt er wel een geschikte printer voor nodig. We zetten alles over AirPrint voor je op een rij.

Wat is AirPrint?

AirPrint maakt het mogelijk om afdrukken in hoge kwaliteit op je printer te maken, zonder dat je drivers hoeft te installeren of een kabel nodig hebt. Je start de afdruk vanuit elke iOS- of macOS-app. Dit werkt via het algemene deelmenu, dus elke app waarmee je iets kunt afdrukken is ook geschikt voor AirPrint. Het enige wat je hoeft te doen is het kiezen van de gewenste AirPrint-geschikte printer in je lokale draadloze netwerk. Je hebt minimaal iOS 4.2 nodig op een van de volgende apparaten:

iPhone 3GS of nieuwer

iPod touch derde generatie of nieuwer

iPad (alle modellen)

Een printer met WiFi is niet automatisch geschikt voor AirPrint. Airprint is een speciaal protocol waarmee je vanaf je Apple-devices printopdrachten kan versturen, zonder dat je extra software nodig hebt. Ondersteunt jouw printer alleen WiFi, dan heb je vaak een aparte app nodig zoals Printer Pro van Readdle. Bij sommige apps moet je software op je Mac installeren als je je iPad wilt gebruiken om draadloos te printen. Ook hebben printerfabrianten soms eigen apps. Zo kun je de Epson iPrint-app installeren om draadloos vanaf je iPhone en iPad te kunnen afdrukken.

Geschikte printers met AirPrint-ondersteuning

Aanvankelijk was AirPrint alleen aanwezig op HP-printers, maar inmiddels is het aanbod verder uitgebreid. Ook bepaalde printers van Brother, Canon, Dell, Epson, Fuji Xerox, Kyocera, Lenovo, Lexmark, Olivetti, Ricoh, Samsung, Sharp, Toshiba en Xerox ondersteunen het inmiddels. Op de website van Apple vind je een volledig overzicht van alle geschikte printers.

Ook vind je AirPrint-geschikte printers bij alle bekende winkelketens:

Wat kun je afdrukken met AirPrint?

Met AirPrint kun je draadloos het volgende afdrukken:

Foto’s (bijv. via de standaard Foto-app)

E-mail (bijv. via de Mail-app)

Plattegronden (bijv. via de Apple Kaarten-app)

Webpagina’s (bijv. via de Safari-browser)

PDF’s en documenten (via apps als Documents by Readdle)

Artikelen die je later wilt lezen (via apps als Instapaper en Evernote

AirPrint afdrukken maken

Je kunt vanuit iOS-apps zoals Mail, Safari, Camera, Kaarten, Pages, Numbers en Keynote rechtstreeks afdrukken maken. Ook apps van derden zoals Dropbox, Evernote, Instapaper, Wikipanion en Documents by Readdle ondersteunen AirPrint. Je vindt de benodigde knop in het deelmenu.

Zo maak je een afdruk met AirPrint:

Zorg dat de printer op hetzelfde netwerk is aangesloten als jouw iPhone of iPad. Kies daarom eerst via Instellingen > Wi-Fi het juiste draadloze netwerk. Kies daarna het document, bijvoorbeeld een foto of webpagina. Open het deelmenu en kies Druk af. Druk op Kies printer en selecteer de gewenste printer. Je krijgt nu eventueel nog meer afdrukopties in beeld, zoals het aantal exemplaren, papierformaat, zwartwit/kleur of dubbelzijdig afdrukken. Tik rechtsboven op Druk af.

Beperkingen van AirPrint:

De printer en het iOS-apparaat moeten op hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn aangesloten.

AirPrint-printers die zijn aangesloten op de USB-poort van een Apple AirPort-basisstation of Time Capsule worden niet ondersteund.

Sommige AirPrint-printers met WiFi-functie hebben enkele minuten nodig om verbinding te maken met een WiFi-netwerk, nadat de printer is ingeschakeld. Wees dus geduldig, ook als het niet meteen werkt.

Afdrukken op de Mac maken met AirPrint

Het is ook mogelijk om vanaf de Mac afdrukken te maken met AirPrint. Dit werkt hetzelfde als het printen zoals je gewend was. iMacs en MacBooks met minimaal OS X Mountain Lion (10.8) zijn er geschikt voor. Het verschil met de gebruikelijke werkwijze is dat je geen printersoftware en -drivers hoeft te installeren als je iets wilt afdrukken. Je kunt printers in de buurt toevoegen via Systeemvoorkeuren > Printers en scanners. Als AirPrint is ingeschakeld op de printer, zal macOS de printer vanzelf toevoegen zonder dat je printersoftware hoeft te downloaden en installeren. Via Archief > Druk af kun je vervolgens een afdruktaak starten vanuit elk programma.

Het is ook mogelijk om AirPrint werkend te krijgen op Windows-computers.

Draadloos afdrukken op niet-AirPrint printers

Niet alle printers ondersteunen AirPrint. Heb je te maken met een niet-ondersteunde printer, dan kun je met gebruik van apps van derden toch afdrukken maken. Voorbeelden zijn PrintCentral voor iPhone (link) en PrintCentral voor iPad (link). Met deze apps kun je vrijwel elk document vanaf je iPhone of iPad afdrukken, zonder dat er een computer nodig is. Andere opties zijn PrinterShare (link) of HandyPrint (link), het voormalige AirPrint Activator. HandyPrint zorgt ervoor dat alle lokaal gedeelde printers beschikbaar zijn; als de printer op je Mac is gedeeld, zul je de printer te zien krijgen.

Op de Mac kun je HandyPrint gebruiken en Printopia voor het maken van afdrukken op printers die de technologie niet ondersteunen.