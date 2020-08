Studentenkorting: allerlei manieren om te besparen

Als student heb je vaak recht op studentenkorting. Maar hoe weet je waar de korting te halen is? Simpel: met onderstaand overzicht en met speciale apps. Bij de Back to School-actie van Apple en andere winkels krijg je korting of een gratis cadeau bij aanschaf van een Mac of iPad voor je studie en er zijn vaak leuke koopjes te vinden, speciaal gericht op studenten.

Vooral aan het begin van het nieuwe studiejaar zijn overal leuke kortingen te vinden, omdat winkels ook wel weten dat studenten op dat moment op zoek zijn naar een nieuwe MacBook. Maar ook als je niets nieuws nodig hebt valt er leuke korting te scoren, zoals 50% korting op muziek- en streaming videodiensten.



Studentenkorting bij Apple

Apple geeft het hele jaar door onderwijskorting aan studenten, ouders en onderwijspersoneel. De korting wisselt per product, maar op een MacBook scheelt het al snel honderden euro’s. Ook krijg je 20% korting op AppleCare+, wat een verstandige aanschaf kan zijn als je vaak met je MacBook op pad bent.

Traditioneel vind je bij Apple in de zomer de Back to School-actie, het perfecte moment om een MacBook of iPad voor je studie te kopen. Naast de gebruikelijke studentenkorting krijg je er ook een gratis setje AirPods bij. De standaard uitvoering is gratis, wil je met draadloze oplaadcase of ruisonderdrukking, dan betaal je extra. Let wel op dat het cadeau alleen geldt bij aankoop van een in aanmerking komende iMac, MacBook, MacBook Pro of iPad Pro.

Bekijk hier de Back to School-actie van Apple (of ga meteen naar de online shop)

Studentenkorting bij andere winkels

Ook bij andere winkels vind je vaak leuke studentenkortingen. Hieronder hebben we enkele leuke koopjes voor je verzameld:

Studentenkorting bij Amac

Is er geen Apple-winkel bij je in de buurt? Je kunt in veel plaatsen in Nederland ook terecht bij Amac, een gespecialiseerde Apple-winkel. Je krijgt bij deze winkel 10% studentenkorting als je 18 jaar of ouder bent en kunt aantonen dat je student bent aan het MBO, HBO of WO. Ook medewerkers van Nederlandse onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten komen in aanmerking voor onderwijskorting (meer info).

Bekijk de studentenkorting van Amac

Studentenkorting bij Coolblue

Coolblue heeft een Back to School-keuzehulp gemaakt zodat je makkelijker een geschikte MacBook of iPad kunt uitzoeken. Krijg antwoord op vragen als: Waarom een MacBook voor mijn studie? Welke MacBook past bij mijn studie? En welke MacBook is geschikt voor economiestudenten, technische studenten en meer? Deze keuzehulp is het hele jaar beschikbaar en dus niet gebonden aan de Back to School-periode. Overigens hebben we op iCulture ook een keuzehulp MacBook kiezen voor studenten, maar daarbij kijken we uiteraard alleen naar MacBooks, niet naar Chromebooks en andere merken.

Bekijk de Back to School-keuzehulp bij Coolblue

Studentenkorting bij MediaMarkt

MediaMarkt organiseert aan het einde van de zomervakantie ook een Back to School-actie. Je kunt prijzen winnen zoals een wasmachine en elektrische step.

Bekijk de Back to School-actie bij MediaMarkt

Back to school bij Bol

Je hebt natuurlijk meer nodig dan een computer en een rekenmachine. Bol.com is dan een prima adres voor schoolspullen, want je kunt daar niet alleen een nieuwe MacBook in je winkelmandje gooien, maar ook markeerstiften, schrijfblokken en heel veel rugzakken. Ben je in één keer klaar op één adres.

Bekijk de back to school-pagina van Bol.com

Bekijk ook Dit zijn de beste MacBook rugzakken voor school of werk Ben je op zoek naar een MacBook rugzak voor je studie? Wij hebben de beste tassen voor voor je MacBook op een rijtje gezet. Van ruime rugzakken tot sjieke tassen: deze raden we aan.

Studentenkorting op streaming diensten

Video’s kijken en muziek luisteren: ook dat kun je met extra korting doen. De populairste diensten bieden allemaal een studentenabonnement aan, waarmee je goedkoper uit bent. Vaak moet je wel (laten) verifiëren dat je in aanmerking komt en bij een erkende onderwijsinstelling staat ingeschreven. Als je inderdaad student bent heb je dat zo geregeld.

Spotify en Apple Music

Zowel Spotify, YouTube Music als Apple Music geven korting aan studenten. Je betaalt bij beide muziekdiensten maar 5 euro per maand en dat is een korting van 50%. Zo kun je extra goedkoop naar inspirerende en concentratieverhogende afspeellijsten luisteren terwijl je aan het studeren bent. Wil je nog goedkoper uit zijn, dan kun je ook een groepsabonnement afsluiten met je studentenhuis of samen met je ouders. Lees meer in ons aparte artikel over Spotify-korting of in ons artikel over studentenkorting op Apple Music. Ben je echt helemaal blut, dan kun je bij Spotify ook gratis luisteren, maar dan krijg je wel advertenties tussendoor. Helaas kun je niet met studentenkorting bankhangen met Netflix, maar ook bij die dienst kun je je abonnement met meerdere huisgenoten delen om de kosten te drukken.

YouTube

Bij YouTube Premium kun je ook studentenkorting krijgen. Hierbij controleert een externe partij (Sheer ID) of je in aanmerking komt voor het studentenabonnement. Je betaalt daarna €6,99 per maand om filmpjes zonder reclame te kijken en muziek te luisteren.

Surfspot

Ook bij Surfspot kun je als student extra korting krijgen, bijvoorbeeld op Parallels of Microsoft-software. Je kunt er ook refurbished MacBooks vinden en allerlei producten met studentenkorting. Daarbij ben je nauwelijks goedkoper uit dan bij Apple zelf, dus als je meer zekerheid wilt over bijv. garantie op de langere termijn kan het slimmer zijn om rechtstreeks bij de Apple Store te bestellen.

Kortingsapps voor studenten

Heb je geen nieuwe Apple-spullen nodig, maar zit je meer te wachten op korting op bier, de kapper of sportkleding? Dan kun je terecht in onderstaande apps.

Knaek studentenkorting-app

Knaek is uitsluitend bedoeld voor studenten. Je krijgt korting op broodjes, koffie, bier en nog veel meer. In totaal is er korting op zo’n 1.000 locaties in heel Nederland en België. Je kunt in de app filteren op jouw studentenstad om te zien welke kortingen er te scoren zijn. Om korting te krijgen moet je wel aan de kassa laten zien dat je Knaek-lid bent en je studenten- of collegekaart laten zien. Je betaalt een vast bedrag per jaar en kunt vervolgens profiteren van allerlei kortingen.

Scoupy kortingsapp

Ben je geen student (meer) maar wil je toch profiteren van kortingen, dan kun je ook in de Scoupy-app terecht. Voor studenten valt er echter ook genoeg voordeel te vinden: je krijgt korting op allerlei producten voor dagelijks gebruik. Het gaat vooral om actieartikelen zoals schoonmaakmiddel, chips of tandpasta. Door de aankoopbon en barcode te scannen krijg je de korting binnen een paar dagen op je rekening gestort. Er is regelmatig iets nieuws in de app te vinden.

Nog meer kortingsapps:

Pepper.com: Deals & Korting (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Met Pepper krijg je een seintje als jouw favoriete producten of merken zijn afgeprijsd. Stel bijvoorbeeld een zoekopdracht in voor ‘Nike’, ‘tickets’ of ‘MacBook’.

Social Deal - Dé beste deals (gratis, iPhone/iPad, iOS 9.0+) - Niet alleen voor studenten. Bij Social Deal is altijd wel een leuke deal te scoren.

Groupon (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Je moet er wat moeite voor doen, maar dan kun je wel behoorlijk wat besparen.

Nog meer geld besparen? Lees dan ons artikel over geld besparen op je iPhone.