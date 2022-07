Apple biedt studentenkorting voor Apple Music in Nederland, België en tientallen andere landen. Je betaalt €5,99 euro per maand in plaats van de gebruikelijke €9,99 euro. Hier lees je alles wat je moet weten!

Apple Music: 40% korting

Apple heeft in Nederland en België een speciaal studententarief voor Apple Music. Voor €5,99 per maand kun je zonder beperkingen luisteren naar alle muziek. In Duitsland en de Verenigde Staten was de studentenkorting al beschikbaar, in Nederland en België sinds november 2016.



Apple Music studentenkorting: €5,99 euro per maand

Studenten betalen €5,99 euro per maand voor Apple Music, in plaats van de gebruikelijke prijs van €9,99 euro. Je moet hiervoor wel bij een hogeschool of universiteit staan ingeschreven. Spotify biedt ook korting voor studenten, maar is daarin veel strenger.

Apple werkt samen met de organisatie UNiDAYS om te controleren of iemand student is. Ben je al langer lid van Apple Music, dan kun je je abonnement omzetten naar een studentenaccount via iTunes. Dat kan ook via de Muziek-app op de iPhone, iPad of elk ander geschikt apparaat. Heb je een gezinsabonnement, dan is het niet mogelijk om zomaar het hele gezin over te zetten naar een studentenabonnement. Als je gezinshoofd bent en een studentenabonnement afsluit, wordt Apple Music voor andere gezinsleden stopgezet. Waarschijnlijk heb je als Apple Music-gezin ook niet zo’n behoefte om naar de studentenprijs over te schakelen, want dat is minder aantrekkelijk (zie verderop).

Zo krijg je studentenkorting op Apple Music

Het is goed mogelijk dat je bij het afsluiten van een abonnement niet de optie voor studentenkorting te zien krijgt. Apple toont het standaardscherm en biedt daarbij alleen de optie van €9,99 per maand. De truc is om van daaruit over te schakelen op de studentenkorting.

Ga naar Apple Music en bekijk de beschikbare abonnementen.

Kies voor de studentenprijs van €5,99.

Bewijs via UNiDAYS dat je student bent.

Lukt dit niet, dan neem je de volgende stappen:

Ga naar Apple Music en neem een proefabonnement op Apple Music voor €9,99 per maand.

Ga naar de Instellingen-app en tik bovenin op je profiel.

Tik op Abonnementen > Apple Music > Bekijk alle abonnementen.

Kies Student en er verschijnt een reclamepagina.

Tik nu op Abonneer.

Apple Music wordt nu bij de eerstvolgende verlengdatum omgezet naar een studentenabonnement.

Extra Apple Music korting met je gezin

Het klinkt misschien aantrekkelijk om 40% studentenkorting te krijgen op je Apple Music-lidmaatschap. Maar als je lid bent van een gezin kun je nog meer korting krijgen. Je betaalt namelijk €14,99 per maand voor een gezin van zes personen. Dat betekent dat je nog maar €2,50 per persoon betaalt. Ideaal dus als je in een studentenhuis woont en de gezamenlijke kosten wilt delen. Je moet dan wel een creditcard hebben en met je huisgenoten Delen met gezin inschakelen. Dat is bij een studentenhuis met veel verloop misschien niet zo heel handig. Je kunt beter een gezinslidmaatschap afsluiten met je familie, bijvoorbeeld je ouders, broers en zussen. Ook dan betaalt iedereen maar €2,50 per maand.

Hieronder zie je alle prijzen nog eens samengevat: