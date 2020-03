De iPhone is naast je telefoon ook je studieplanner, cijferlijst en naslagwerk. In dit artikel vind je onze selectie van de beste iPhone apps voor de middelbare school.

Middelbare school-apps voor je iPhone en iPad

: Vanwege het oprukkende coronavirus en het feit dat veel scholieren thuis moeten blijven, hebben we deze lijst geactualiseerd. Niet alle apps zullen momenteel te gebruiken zijn, maar er zijn ook enkele waarmee je toch je schoolwerk kunt blijven bijhouden.

Wie aan de middelbare school denkt, denkt aan zware boeken, eindeloos veel schriften en schoolagenda’s. Maar je moet tegenwoordig ook nog met een ander soort schoolmateriaal rekening houden: apps! Je moet zorgen dat je iPhone of iPad gevuld is met handige apps waarmee je je studierooster en je cijferlijst kunt bijhouden. Daarom kozen we voor jou de beste iPhone apps voor de middelbare school uit.

Praktische apps voor de middelbare school

Tip! Deze lijst is bedoeld voor scholieren die op de middelbare school zitten. Aan het begin van de lijst vind je een aantal algemene middelbare school apps, om te zorgen dat je je huiswerkopdrachten zo goed mogelijk plant en geen aantekeningen kwijtraakt. Verderop hebben we apps voor allerlei schoolvakken, zoals talen en wiskunde.

iStudiez Pro

De iPhone is een prima vervanger voor de papieren agenda, maar Apple’s eigen Agenda-app laat een paar steekjes vallen voor scholieren. Zo is het lastig om zowel vakken als huiswerk per categorie aan te geven en kun je een bepaald vak niet koppelen aan een bepaald semester. iStudiez Pro bevat een schoolrooster waarmee dat wel kan. Wanneer je een activiteit toevoegt, kun je aangeven voor welk vak dit is, of de activiteit het hele jaar voorkomt en of hij meermaals in dezelfde schoolweek moet voorkomen. Maar iStudiez Pro is veel meer dan een agenda: het bevat een to-do-lijst om je huiswerkopdrachten bij te houden, je kunt werkgroepen aanmaken, projecten plannen en behaalde cijfers en vakken bijhouden.

Daarnaast heeft iStudiez Pro een volledige Apple Watch-ondersteuning, zodat je ook daar alle activiteiten kunt volgen. Hierin zie je in één keer of je toetsen of opdrachten hebt die je moet maken. In de gratis versie van de app zitten een paar basisfuncties, maar wil je het hele pakket aan mogelijkheden en diensten, inclusief iCloud-synchronisatie en -backup, dan moet je de betaalde versie nemen. Wat ons betreft is dit één van de betere apps voor de middelbare school.

Magister

Werkt jouw school met Magister, dan kun je met deze app je school instellen en de informatie raadplegen. Met Magister heb je altijd inzicht in je huidige rooster en je laatste cijfers, inclusief notificaties bij wijzigingen. Je kunt je docent ook een berichtje sturen als je een vraag hebt, maar niet iedere middelbare school gebruikt deze functie. Het is ook geschikt voor ouders, die met de app meerdere scholen kunnen selecteren. Handig als je kinderen hebt die op verschillende scholen zitten. Docenten kunnen Magister Docent gebruiken.

Hoy

Er zijn in Nederland steeds meer scholen die gebruikmaken van de Hoy-app. Met deze app kunnen scholen makkelijker contact houden met de ouders en leerlingen. Er kan ook algemeen nieuws omtrent de school gepost worden samen met de sociale mediakanalen. Je logt in met de gekregen inloggegevens en je bekijkt de newsfeed van de school, krijgt meldingen van nieuwe berichten en je bekijkt het lesrooster. Let op dat de school dus wel aangesloten moet zijn bij deze instantie.

Aura Library

Met deze app kunnen leerlingen al hun mediatheekzaken regelen. Je kan er zoeken in de catalogus van jouw schoolmediatheek, de nieuwe aanwinsten zien, je materialen online verlengen, terugvinden wat je eerder hebt geleend en e-books direct bekijken. Heb je het studeren uitgesteld, dan ben je vast blij met de donkere modus die de app biedt. Een voorwaarde om de app te kunnen gebruiken is wel dat jouw school de Aura Online Library gebruikt. Dat zijn er inmiddels aardig wat; in Nederland gebruikt ongeveer 85% van de scholen deze dienst.

Google Keep

Woon je een les wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde of een mentoruur bij, dan is de kans aanwezig dat je notities wil maken bij de besproken stof om het leren van een latere toets makkelijker te maken. Dat kan natuurlijk in een papieren schrift, maar wie slim is digitaliseert alles zodat je nooit meer aantekeningen kwijt bent. Het gratis en cloudgebaseerde Google Keep is een prima app om dit mee te doen. Je kunt alles overzichtelijk opslaan in aparte notitieboeken per vak en je kunt bij iedere gemaakte notitie foto’s, takenlijsten en krabbels opslaan.

Al tijdens het noteren wordt je tekst naar de cloud gestuurd zodat je alles ook op je pc, Mac en/of iPad kunt terugvinden. Ook kun je samen met medescholieren aan een notitie werken, bijvoorbeeld aan een takenlijst waarin iedereen kan aanvinken of hij zijn of haar bijdrage al heeft afgerond. Alternatieven zijn Microsoft OneNote en Evernote. Evernote is wat minder populair geworden door de beperkingen die ze hebben ingesteld.

Scanbot

Je maakt vast nog heel veel aantekeningen met je pen, ook al weet je dat je ze beter meteen digitaal kunt maken. En dan heb je ook nog docenten die je regelmatig opdrachten op papier uitreiken. Ben jij zo’n sloddervos die altijd alles kwijt is? Dan is het slimmer om alle papiertroep meteen te digitaliseren. Je scant alles makkelijk in met de camera van je smartphone. Scanbot is één van de apps waarmee dat kan en waarmee je alle gescande informatie meteen kunt doorsturen naar Dropbox, Evernote, iCloud Drive en andere opslagdiensten. Prizmo 5 is een goed alternatief.

MyScript Nebo

Een ander goed alternatief is de notitie-app MyScript Nebo. Een nadeel is wel dat deze app alleen werkt met de Apple Pencil (of alternatief), maar als je die in huis hebt, dan kun je met deze app eindeloos notities maken. Het voordeel is dat er handschriftherkenning in zit, zodat je geschreven notities met een tik op het scherm omgezet kunnen worden naar getypte notities. Je kunt je tekst vervolgens ook markeren of extra aantekeningen bij maken. De app is daarnaast ook nog geschikt om tabellen en grafieken te maken, omdat deze ook omgezet worden.

Gebruik je vaak afkortingen of jargon wat niet in het woordenboek staat? Dan kun je die toevoegen aan de app zodat ook die woorden herkend zullen worden.

Brainscape

Vroeg of laat zul je woordjes of feiten moeten stampen. Met een flashcard-app doe je dat op een moderne manier. Maak je eigen flashcards met deze app, of gebruik de lijstjes die al beschikbaar zijn (maar waarvoor je zult moeten betalen). Het digitale alternatief van “rijtjes leren door het antwoord met je hand te bedekken”. Je voert alle vragen en antwoorden die je wil leren in bij de app en geeft bij ieder aan of het antwoord ‘goed’ of ‘fout’ is. Gaanderweg krijg je te zien hoeveel procent je deze sessie juist wist te beantwoorden.

Een alternatief is TinyCards van Duolingo, maar ook Memrise kan goed van pas komen. Voor woordjes stampen raden wij WRTS aan.

MetaMoji Note

Een iPad heeft als nadeel dat je minder makkelijk tekeningetjes kunt maken, zoals je in een schrift gewend bent. Met MetaMoji Note kun je je iPhone of iPad als schrift gebruiken. Als scholier kun je foto’s uit boeken in de app plakken, handgeschreven notities toevoegen, tekeningen maken en meer. Je kunt heel goed inzoomen. Zelfs wiskunde gaat er perfect op – maar blijf alsjeblieft wel opletten in de les! De app is niet bijgewerkt om de allernieuwste functies te ondersteunen, maar doet z’n werk nog prima.

Schooltas

Uitgever ThiemeMeulenhoff ontwierp deze iPad-app voor het MBO en voortgezet onderwijs om lesstof te digitaliseren. Zo kan je de boeken van de uitgever inzien en voorzien van tekeningen, notities en geluidsfragmenten. Je kunt ze online opslaan in de cloud om ook te gebruiken bij de identieke webversie. Schooltas is alleen verkrijgbaar voor de iPad, niet voor de iPhone. Heb je je schrift in Schooltas staan, dan kun je er zelfs je huiswerk in maken als je docent dat goedkeurt.

GoodReader

GoodReader is een app die voor heel wat mensen van pas komt. Je kunt in deze app boeken en pdf-bestanden openen, teksten markeren, documenten ondertekenen en meer. Maar voor scholieren met dyslectie is GoodReader extra handig. Je kunt met deze app namelijk boeken in pdf-formaat bij Dedicon bestellen. Dit is een uitgeverij voor mensen met een visuele beperking. Vervolgens kunnen ze de antwoorden in de boeken schrijven.

Just Press Record

Als je denkt aan middelbare school apps, denk je misschien niet direct aan een audio-app. Maar toch kan dit heel goed van pas komen. Kom je er tijdens het studeren achter dat je het toch niet helemaal hebt begrepen? Dan is het wel zo handig als je kunt terugluisteren naar de uitleg die in de klas is gegeven. Met Just Press Record kun je opnames maken met je iPhone of Apple Watch. De app maakt automatisch een transcriptie van de audio, zodat je bepaalde fragmenten snel kunt terugvinden. Informeer wel eerst bij je school of docent of het goed is dat je audio-opnames maakt.

Kahoot!

Voor je ouders of grootouders zou een app als Kahoot ondenkbaar zijn geweest. In deze app is de docent de quizmaster en de leerlingen moeten zo snel mogelijk vragen beantwoorden. Wie het snelst de juiste antwoorden geeft, wint. De vragen zijn te zien op een groot scherm in het klaslokaal, terwijl de scholieren antwoorden geven op hun iPhone of iPad. Het spelsysteem is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het klaslokaal, van de basisschool tot aan je eindexamenjaar. Via Kahoot kan een docent ook huiswerk opgeven, zodat leerlingen hun kennis over een bepaald onderwerp kunnen testen. Een alternatief is Socrative Student (link).

Apps voor middelbare school en specifieke vakken

Voor sommige specifieke schoolvakken zijn er ook speciale apps ontwikkeld. Van een rekenmachine die lastige wiskundesommen oplost (en ze aan je uitlegt) tot snel woordjes leren in een vreemde taal: deze middelbare school apps komen van pas bij allerlei vakken:

Photomath (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 10.0+) - Een app die rekensommen voor jou oplost, het kan echt. Met Photomath richt je je iPhone-camera op een pagina met vergelijkingen en de app geeft de oplossing. Je zult wel duidelijk moeten schrijven en eventueel via het toetsenbord correcties invoeren als Photomath jouw handschrift niet goed kan herkennen. Handig voor de wiskundeles.

, iOS 10.0+) - Een app die rekensommen voor jou oplost, het kan echt. Met Photomath richt je je iPhone-camera op een pagina met vergelijkingen en de app geeft de oplossing. Je zult wel duidelijk moeten schrijven en eventueel via het toetsenbord correcties invoeren als Photomath jouw handschrift niet goed kan herkennen. Handig voor de wiskundeles. Topo Europa Pro (€2,99, iPhone/iPad, iOS 8.0+) - Waarom stampen, als je ook kunt spelen? Met deze app leer je aardrijkskunde en topografie van Europa: leer de 43 namen van landen en bijbehorende Europese hoofdsteden, plus nog eens tientallen andere belangrijke grote steden. Spelenderwijs verbeter je je kennis van Europa. In de tijdrace bezoek je zoveel mogelijk bestemmingen in Europa.

De Elementen (€13,99, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Grote kans dat je de lessen natuurkunde vooral besteedt aan het leren van het periodiek systeem. Een lang, moeizaam proces waarbij je de meest obscure elementen uit je hoofd moet leren. Dat kan leuker, dacht ontwikkelaar Element Collection. Deze app is de ultieme referentiegids naar de tabel, met niet alleen het periodieke systeem maar ook een verklaring van wat ieder element nu precies is. Door de app heen vind je foto’s en 3D-beelden van objecten die bestaan uit het besproken element, om je te helpen een idee te krijgen.

Engelse les met Gymglish (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Engels is voor veel mensen niet het meest moeilijke vak op school. Heb je toch een steuntje in de rug nodig voor dit belangrijke vak, dan komt deze app van pas. Wil je wat meer zelfvertrouwen in het spreken en schrijven van het Engels, dan kun je met deze app uit de voeten. Met Gymglish krijg je elke dag een nieuwe les, waarmee je kunt oefenen. Er zitten audio-oefeningen en schriftelijke oefeningen in. Ongemerkt word jij de beste van de klas. Alternatieven zijn Engels leren, Engels spreken en natuurlijk Duolingo.

WRTS - Woordjes leren (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 8.0+) - WRTS is een populaire app waarmee je woordjes kan leren van allerlei talen. Of het nou Frans, Duits of Engels is, met WRTS stamp je de woordjes zo in je hoofd en kun je jezelf ook nog eens overhoren. Je kunt zelf woordenlijsten aanmaken, maar ook overnemen van andere profielen en zelfs docenten. De app leert je daarnaast ook nog hoe je woorden uit moet spreken. Zo leer je niet alleen hoe je het schrijft, maar ook hoe je het hardop uitspreekt.

, iOS 8.0+) - WRTS is een populaire app waarmee je woordjes kan leren van allerlei talen. Of het nou Frans, Duits of Engels is, met WRTS stamp je de woordjes zo in je hoofd en kun je jezelf ook nog eens overhoren. Je kunt zelf woordenlijsten aanmaken, maar ook overnemen van andere profielen en zelfs docenten. De app leert je daarnaast ook nog hoe je woorden uit moet spreken. Zo leer je niet alleen hoe je het schrijft, maar ook hoe je het hardop uitspreekt. Mr. Chadd (gratis, iPhone, iOS 10.0+) - Heb je af en toe wat extra hulp nodig bij het maken van je huiswerk? Probeer het eens met de app van Mr. Chadd. Ouders sluiten een abonnement af en als kind kun je vervolgens vragen stellen, zonder dat je bij een huiswerkinstituut hoeft aan te kloppen. Lees ook ons artikel over Mr. Chadd.

LiquidText (gratis, iPad + IAP , iOS 9.3+) - Deze app maakt het supermakkelijk om een uittreksel van een digitaal boek te maken. Aangeraden door iCulture-lezer Edwin.

, iOS 9.3+) - Deze app maakt het supermakkelijk om een uittreksel van een digitaal boek te maken. Aangeraden door iCulture-lezer Edwin. Verbuga Frans Werkwoorden Trainer (€2,29, iPhone, iOS 10.0+) - Erg mooi ziet deze app er niet uit, maar je leert er wel iets cruciaals mee: de vervoeging van de Franse werkwoorden. Kies zelf de werkwoorden en de tijden die je wilt leren. De app traint daarna alle werkwoordsvormen. Als schermtaal kun je Nederlands, Engels of Frans instellen.

Presenter 10 (gratis, iPad, iOS 9.0+) - Voor het geven van presentaties kun je de gratis Presenter-app van Prowise gebruiken. Daarmee kun je heel eenvoudig interactieve presentaties maken voor tablet en digitaal schoolbord. Het werkt leuker dan met Prezi of PowerPoint. Ook kun je lesstof oefenen met ruim 200 kant en klare tools. Dezelfde ontwikkelaar heeft ook een gratis ProConnect-app, waarmee je tablets kunt verbinden met het digitale schoolbord.

