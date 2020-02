Amazon’s Eero mesh-routers zijn de eerste met HomeKit-support

HomeKit-support voor Amazon Eero-routers

Door de overname van Eero door Amazon was het nog maar de vraag of de beloofde HomeKit-ondersteuning nog doorgang zou vinden. Toch is het nu gelukt. Eero is vooral populair in de Verenigde Staten, maar wordt ook in sommige Europese landen wel verkocht. Daarmee is Eero de eerste fabrikant die daadwerkelijk HomeKit-routers maakt. De Linksys Velop-routers krijgen ‘binnen enkele dagen’ een update voor HomeKit-ondersteuning, maar die is nog niet verschenen. Die van Eero wel.



De support geldt voor de Eero, Pro en Beacon. Na het installeren van de firmware-update krijg je er een aantal beveiligingsfuncties bij. HomeKit voor routers houdt in dat je de communicatie voor slimme apparaten in huis kunt beperken. Als het ene apparaat gehackt wordt loopt het andere geen gevaar. Je kunt kiezen voor geen beperkingen of voor alleen standaardverbindingen die door de fabrikant worden aanbevolen.

Binnen de Eero-app vind je een Discover-tabblad, waar je de firmware-update kunt terugvinden en installeren. HomeKit-routers hebben echter wel een groot nadeel: je moet HomeKit-accessoires met Wi-Fi eerst verwijderen en dan opnieuw toevoegen aan je slimme huis. Dit is gelukkig eenmalig. Als de router eenmaal is ingesteld hoef je het daarna niet meer te doen.

Er is momenteel nog weinig keuze uit HomeKit-routers, ook al werd de functie tijdens WWDC 2019 aangekondigd en zouden de eerste routers nog hetzelfde jaar beschikbaar zijn. Nu Eero als eerste klaar is, verwachten we dat de update van Linksys ook niet meer lang op zich laat wachten. De tri-band routers in de Velop-lijn krijgen in ieder geval binnen afzienbare tijd een firmware-update. Verder heeft een Amerikaanse kabelaanbieder (Charter Spectrum) ondersteuning beloofd.

De Eero-routers zijn verkrijgbaar bij Amazon. Een set van 3 stuks kost €499 maar ze worden alleen binnen Duitsland verzonden. Daar aanschaffen en laten bezorgen om ze vervolgens in Nederland of België in gebruik te nemen moet geen probleem zijn.