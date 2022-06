AmpliFi Alien met HomeKit

De lijst met HomeKit-routers is tot nu toe erg beperkt geweest. Naast Linksys Velop was er voor Nederlandse gebruikers weinig te kiezen. Je kon naar Duitsland of Frankrijk rijden om een Amazon Eero te halen, maar daarna hield het wel een beetje op. Inmiddels lijkt het erop dat er toch nóg een fabrikant over de brug komt, met een merk dat in ruime mate in Nederland verkrijgbaar is: AmpliFi. Een gebruiker op Reddit meldt dat hij bezig is met een betatest van de router, waarbij nieuwe functies getest moeten worden. Hieronder valt ook “Apple HomeKit for AmpliFi Alien router (support from firmware version 3.7.0beta6 and later”. Verder zitten er alleen kleine verbeteringen en bugfixes in.



Belangrijk om te weten is dat de HomeKit-functionaliteit alleen werkt in single router-mode. Wil je gebruik maken van de HomeKit Secure Router (HSR)-functies dan kun je geen meshnetwerk gebruiken.

Opvallend is dat Amazon met de nieuwste Eero Pro 6E en Eero 6+ juist weer afstapt van HomeKit-ondersteuning en ook geen update gaat uitbrengen. Eerdere routers werkten hier wel mee. Je bent daarom nog steeds vooral aangewezen op Linksys Velop. Het gebrek aan belangstelling bij gebruikers en fabrikanten wekt een beetje de indruk dat er weinig behoefte is aan de extra beveiligingsfuncties. Het wachten is nu op het moment dat de HomeKit-functionaliteit bij de AmpliFi Alien uit beta gaat, zodat je wat meer keuze in de winkel hebt.

AmpliFi Alien: eerste WiFi 6 meshrouter van AmpliFi

Fabrikant Ubiquiti introduceerde in 2019 de nieuwe AmpliFi Alien-router met WiFi 6. Deze is gericht op consumenten en is een alles-in-een apparaat. Er zit een router in, die als brein voor het lokale netwerkdienstdoet, je hebt vier Gigabit Ethernet-poorten en het is ook een WiFi 6 (802.11ax) apparaat. Sinds de iPhone 11 is er ondersteuning voor WiFi 6, dus de meeste mensen met een recent toestel zitten goed.

Je kunt de AmpliFi Alien inpluggen in je modem, waarna je het modem in bridgemodus plaatst. Vervolgens regel je alles via de AmpliFi Alien, waarbij je vaak meer mogelijkheden hebt dan met de router die je van je provider krijgt. De AmpliFi Alien werkt met 8×8 MIMO WiFi 6 (zowel 2,4GHz als 5GHz) en heeft een aparte 5GHz WiFi 5-radio (802.11ac). Verder kun je een apart gastnetwerk instellen voor als je vaak bezoek krijgt. Onderweg gebruik je je AmpliFi als een VPN-endpoint.

Het apparaat zelf is een cilindervormig zuiltje met een kleuren touchscreen voor informatie over snelheid en meer. Combineer je meerdere AmpliFi Alien-units, dan kun je een meshnetwerk maken. Deze router lijkt wel wat op de UniFi Dream Machine, die op zakelijke gebruikers is gericht en te bedienen is met de network management controller van UniFi. Als consumentenproduct krijg je bij de AmpliFi wat minder instellingsmogelijkheden. Wel kun je via de mobiele AmpliFi-app allerlei zaken regelen, zoals de instellingen van WiFi en het configureren van de DHCP-server.

Erg goedkoop is de Alien niet, zoals je in onderstaande prijslijst kunt zien.