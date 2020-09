Update 23 september 2020: Eerder dit jaar communiceerde Linksys dat de HomeKit-update voor Velop-routers ‘binnen enkele dagen’ beschikbaar zou zijn. Dit bleek een fout te zijn, maar gelukkig is er nu wel goed nieuws. De HomeKit-update via de Velop-app wordt nu uitgerold naar gebruikers in de VS. De komende tijd wordt de update naar gebruikers in andere landen uitgerold, dus het kan nog even duren voordat jij de update ziet. De update geldt voor de modellen in onderstaand rijtje.

Het instellen van een HomeKit-router is eenvoudig en geeft je HomeKit-huis een betere beveiliging. Je bepaalt zelf tot welke mate accessoires verbinding mogen maken met het internet. Zo kun je de router instellen dat een accessoire alleen verbinding maakt met de Woning-app en andere HomeKit-accessoires. Andere externe diensten via het internet worden dan geblokkeerd. Meer over het instellen van een HomeKit-router en de opties lees je in onze tip.

Oorspronkelijk artikel februari 2020

Apple kondigde vorig jaar tijdens WWDC 2019 voor het eerst de komst van routers met HomeKit aan. De eerste modellen zouden nog datzelfde jaar in de winkel liggen. Door onbekende oorzaken was er sprake van uitstel en zowel bij Apple als bij de fabrikanten bleef het stil. Onlangs constateerden we al wel dat Linksys voor het eerst ‘Works with HomeKit’-labels aan de productpagina’s aan de website had toegevoegd. Nu volgt er ook een officiële mededeling – en belofte over de tijdplanning.



Linksys Velop en HomeKit

Linksys zegt dat een uitnodiging voor de firmware-update automatisch binnenkomt in de Linksys-app. Je moet dan wel beschikken over het juiste mesh-systeem, want het werkt alleen met de modellen met tri-band-ondersteuning. Dit zijn ze:

A03

WHW0301

WHW0301B

WHW0302

WHW0302B

WHW0303

WHW0303B

Om een indruk te geven van de prijs: een set WHW0303 met drie stations kost rond de 300 euro.

Na het installeren van de update kun je je router toevoegen in de Woning-app. Je moet overigens wel de Linksys-app voor iPhone op je toestel hebben, anders werkt het niet. Dit is namelijk de enige manier om de uitnodiging voor de firmware-update te ontvangen.

Linksys laat aan klanten weten:

We’re rolling out a firmware update to your Velop system in the next several days. Once your system updates, the next time you open the Linksys app, it will invite you to link with Apple Home. All of your Velop nodes must be tri-band for this integration to work.

Na het updaten is er een verbeterde bescherming van je smart home-apparaten binnen het netwerk. Als één van je slimme apparaten is gehackt, zal dat geen gevolgen meer hebben voor de andere apparaten in huis. Het werkt dus als een soort firewall voor alle apparaten die op je router zijn aangesloten. Voor consumenten is het een gemakkelijke oplossing.

Linksys zegt erover:

When your Velop system is linked with the Apple Home app, it can monitor HomeKit accessories and prevent them from communicating in ways that might be harmful in the event an external threat from the internet gets through. This can stop viruses and malware from spreading, or your data from being sent to the wrong places.

Ook Eero heeft ondersteuning voor HomeKit aangekondigd, maar heeft nog geen tijdlijn gegeven. Apple’s eigen pagina met HomeKit-accessoires noemt de eero, eero Pro en Linksys Velop.