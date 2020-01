Werken bij Apple: dit zijn de mogelijkheden

Werken bij Apple: wie wil dat nou niet?

Werken bij het bedrijf dat de producten maakt die jij graag gebruikt en meedenken over toekomstige producten en diensten. Als je bij een grote technologiegigant wilt werken, dan valt de keus al snel op Apple, Google of Microsoft. Maar je bent niet de enige. Heel wat mensen willen bij de grote techbedrijven werken, omdat de salarissen vaak indrukwekkend zijn én omdat ze kunnen meewerken aan producten en diensten die wereldwijd impact hebben.

Apple is een van de populairste werkgevers in Silicon Valley, maar het is niet alleen maar goud wat er blinkt. In dit artikel bespreken we de mogelijkheden en proberen we een realistisch beeld te geven wat je kunt verwachten.

Werken bij Apple: onmogelijk of niet?

Maak je veel kans? Dat ligt er heel erg aan in welke discipline je wilt werken en hoe uniek jouw kennis en ervaring is. Als je je zinnen hebt gezet op een topbaan, dan zul je behoorlijk wat te bieden moeten hebben. Gaat het om relatief anoniem werk op uitvoerend niveau, zoals in een supportteam of Apple’s appreview-team, dan zijn de kansen wat groter omdat Apple heel veel medewerkers nodig heeft.

Op jobs.apple.com vind je het huidige vacature-aanbod. In januari 2020 is de website helemaal op de schop gegaan. Er is een nieuwe video waarin Apple in een minuut uitlegt welk type mensen ze zoeken. De video doet denken aan Apple’s oudere Think Different-reclame, maar dan met allemaal unieke Apple-logo’s.

Wil je de nieuwe Craig Federighi (software) worden, of ben je van plan om Eddy Cue (diensten) of Jony Ive (design) op te volgen, dan zul je wat meer in je mars moeten hebben. Amerikanen hebben de neiging tot diploma-stapelen en je zult moeten concurreren met mensen die cum-laude zijn afgestudeerd aan Amerikaanse topuniversiteiten, soms met meerdere diploma’s. Door de hoge studieschuld die ze hebben opgebouwd zijn ze erg gemotiveerd om een goed betaalde baan te vinden. Ze zijn bovendien veel meer gewend om zichzelf aan te prijzen en dat is iets wat even wennen kan zijn, niet alleen voor Belgen, maar ook voor de doorgaans wat ‘brutalere’ Nederlanders.

Daarnaast heb je te maken met wereldwijde concurrentie, van mensen die bij Apple willen werken. Vooral Aziaten zijn gewend aan prestatiedrang om iets te bereiken, die we in Nederland en België van huis uit wat minder meekrijgen.

Nog iets anders om rekening mee te houden: de cultuur bij Apple is nogal… anders dan bij andere bedrijven. Er is meer geheimzinnigheid en je mag als medewerker niet zomaar je mening geven, je eigen hobbywebsite beginnen of andere activiteiten uitvoeren die het imago van Apple kunnen beschadigen.

Verder moet je er rekening mee houden dat het gebruiken van Apple-producten misschien leuk is, maar dat het minder leuk kan zijn om een héél klein radertje in het geheel te zijn. Je zult maandenlang aan één heel gespecialiseerd detail moeten werken en krijgt achteraf niet de credits voor het werk dat je hebt gedaan. Werken bij Apple betekent vooral: in anonimiteit zwoegen en hopen dat jouw werk uiteindelijk gezien wordt.

Tegelijk willen we je niet ontmoedigen. Het is best mogelijk om bij Apple een baan te vinden, zeker omdat het bedrijf de neiging heeft om ook buitenbeentjes een kans te geven. Er werken bij Apple ook doorsnee mensen en niet alleen hoogvliegers. Iets waar je echter wel rekening mee zult moeten houden is de Amerikaanse werkcultuur. Je zult hard moeten werken, hebt weinig vakantiedagen, moet vaak overwerken en zeker vlak voor productlaunches kan het flink doorbikkelen zijn. Als je work-life-balance belangrijk vindt, moet je misschien toch naar een andere werkgever uitkijken.

#1 Werken op het Apple-hoofdkantoor

Wil je meewerken aan nieuwe producten en diensten, dan is Cupertino de plek waar je moet zijn. Er zijn wel een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Zo komt niet iedereen op het mooie nieuwe hoofdkantoor in Apple Park te werken. Apple heeft diverse kantoren verspreid over Cupertino en je kunt dus ook in een aftands voormalig kantoorgebouw van HP, Cisco of een andere techreus terechtkomen.

Verschillende Nederlanders gingen je al voor, bijvoorbeeld Sebastiaan de With die als ontwerper bij Apple de interface voor Zoek mijn Vrienden en het logo van iCloud heeft ontworpen. Een andere Nederlander is Bas Ording. Hij ontwierp de tekstselectie en het het virtuele toetsenbord van de iPhone. Beiden zijn inmiddels niet meer werkzaam bij Apple.

Zit je nog op school of ben je met een studie bezig? Ook dan zijn er mogelijkheden, bijvoorbeeld door een stage (internship) bij Apple te gaan doen.

#2 Werken bij Apple in Europa

Wil je liever niet familie en vrienden achterlaten voor je droombaan, dan kun je natuurlijk ook bij Apple Benelux of bij een van de Europese kantoren van Apple aan de slag gaan. Dit zijn zogeheten Corporate-functies, die vaak te maken hebben met sales of engineering. Af en toe komen er ook andere functies voorbij, zoals Social Media Officer, maar die zijn vrij schaars. Apple zicht in het verleden bijvoorbeeld ook een manager voor de Nederlandse gezondheidsmarkt, waarbij het meer om een salesfunctie gaat.

In Europa vind je veelal ondersteunende functies, wat op zich ook een prima baan kan opleveren. Maar wil je bij nieuwe producten betrokken zijn, dan zul je in de VS moeten zijn.

Bij Apple Benelux in Amsterdam vind je banen voor Nederland, België en Luxemburg. Andere kantoren vind je verspreid over Europa, bijvoorbeeld in Londen, München (voor de Duitstalige landen) en Cork (Ierland). Veel supportfuncties worden vanuit Ierland aangestuurd.

#3 Een vette start-up beginnen en je dan laten overnemen

Apple neemt op jaarbasis tientallen bedrijven over die interessante producten maken of bepaalde know-how in huis hebben. Dat gebeurde in het verleden bijvoorbeeld met PRSS, het Nederlandse team dat uiteindelijk de Apple News-app heeft gemaakt. Natuurlijk moet je wel een goed idee hebben en een beetje in de markt liggen om overgenomen te worden. Overnames die bij iedereen nog vers in het geheugen zullen liggen, zijn die van Beats Electronics en Siri, maar het gaat meestal om kleinere bedrijfjes. Apple lijkt een voorkeur te hebben voor bedrijven die slimme algoritmes hebben ontwikkeld op het gebied van machine learning en AI, beeldherkenning en technologie voor auto’s.

#4 Werken in de Apple Store

De makkelijkste en voor velen ook de meest logische optie is om te gaan werken in een van de Apple Stores in Nederland of België. Je kunt terecht in Amsterdam, Haarlem, Den Haag en Brussel.

Je hebt in de Apple Store meerdere opties:

Ben je vooral sociaal of vind je het leuk om problemen van mensen op te lossen, dan kun je op de werkvloer aan de slag, waar je mensen adviseert bij de aankoop van nieuwe producten.

of vind je het leuk om problemen van mensen op te lossen, dan kun je op de werkvloer aan de slag, waar je mensen adviseert bij de aankoop van nieuwe producten. Ben je creatief , dan kun je aan de slag in de nieuwe rol Creative Pro. Dit zijn mensen die gespecialiseerd zijn in muziek, fotografie, tekenen en andere creatieve toepassingen. Je kunt bijvoorbeeld Today at Apple-workshops gaan geven, waarin je mensen leert om hun Apple-producten creatief te gebruiken.

, dan kun je aan de slag in de nieuwe rol Creative Pro. Dit zijn mensen die gespecialiseerd zijn in muziek, fotografie, tekenen en andere creatieve toepassingen. Je kunt bijvoorbeeld Today at Apple-workshops gaan geven, waarin je mensen leert om hun Apple-producten creatief te gebruiken. Ben je vooral technisch , dan kun je in de winkel of achter de schermen aan de slag gaan met het oplossen van allerlei technische problemen die mensen met hun MacBooks en andere Apple-producten hebben.

, dan kun je in de winkel of achter de schermen aan de slag gaan met het oplossen van allerlei technische problemen die mensen met hun MacBooks en andere Apple-producten hebben. Wil je leiding geven, dan kun je een opleidingsprogramma voor Store Leaders volgen. Dit is een tweejarige training waarin je kennismaakt met alle facetten van het dagelijkse reilen en zeilen in de Apple Store. Het gaat om de bedrijfsvoering in een Apple Store, maar je gaat ook aan de slag als Specialist en Expert, je traint andere collega’s en je lost technische problemen van klanten op. Daarna kun je als manager aan de slag in een van de winkels in binnen- en buitenland.

Apple Store salaris: wat verdien je bij Apple?

Ga je voor een vette bankrekening, dan moet je niet in de Apple Store zijn. De medewerkers in de winkel verdienen geen topsalaris. Je bent beter af als je een goede opleiding hebt op het gebied van techniek of design. Hieronder zie je een overzicht van de salarissen (in dollars) die Apple in 2014 betaalde, om je een globale indruk te geven. Voor de technische functies kun je nauwelijks bij Apple Benelux terecht. Daarvoor zul je naar de VS moeten en daar gelden ook weer wat andere arbeidsvoorwaarden.



Bron data: Glassdoor

#5 Werken bij een Apple Premium Reseller

Ook dit is een optie, vooral als je in een regio woont waar geen Apple Store voorhanden is. Voordat de Apple Stores naar Nederland en België kwamen, werden Apple-producten voornamelijk verkocht bij de Apple Premium Resellers (APR), bijvoorbeeld Amac, Xando, iVizi en Switch. Om hier te werken is het handig als je al redelijk wat kennis van Apple-producten hebt. Als je bij een APR wordt aangenomen, zorgen zij er meestal voor dat je de benodigde trainingen krijgt. Het ligt er uiteraard aan of je fulltime aan de slag wilt en er je dagelijkse werk van wilt maken, of dat je op zaterdag als studentenbijbaan wilt meehelpen in de winkel. In het laatste geval liggen de eisen uiteraard wat lager.

Naast APR’s zijn er ook Apple Authorised Resellers, waaraan wat minder strenge eisen worden gesteld dan aan Apple Premium Resellers. Wil je liever in de zakelijke wereld werken, dan zijn er bovendien nog Authorised Enterprise Resellers waar je een baan zou kunnen vinden.

#6 Werken in een Apple Shop

Naast de officiële Apple Stores heeft Apple ook zogeheten Apple Shops. Dit zijn verkooppunten binnen bepaalde winkels, die door Apple zijn ontworpen. Je vindt deze shops bijvoorbeeld in filialen van Media Markt en Fnac. Ze worden bemand door werknemers van de winkel. Je moet een speciale opleiding van Apple volgen om de producten te kunnen aanprijzen. Als je die hebt afgerond, mag je jezelf Apple Product Professional noemen. Met het bijbehorende certificaat kan je ook aan de slag in andere winkels, zoals in de Apple Store.

#7 Werken als Apple Teacher of Apple Consultant

Je hoeft natuurlijk niet direct voor Apple te werken. Je kunt ook in een andere bedrijfstak werkzaam zijn en je daarbij specialiseren in Apple-producten. Zit je in het onderwijs, dan kun je Apple Teacher of Apple Distinguished Educator worden. Je krijgt dan van Apple diverse opleidingen waarmee je leert om iPads en andere producten in te zetten in het leerproces.

Werk je op de IT-afdeling van een bedrijf, dan kun je eveneens cursussen volgen en certificaten halen om aan te tonen dat je écht alles van Apple weet. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je bij een bedrijf werkt dat voornamelijk met iPhones en Macs werkt. Voor het beheren van al die apparaten en het oplossen van problemen heb je kennis nodig die je met diverse cursussen en trainingen kan opdoen.

Wil je liever zelfstandig ondernemer zijn, dan is de route naar Apple Consultant een idee. Hierbij kun je zelfstandig een business opbouwen, waarbij je adviseert over Apple-producten. Je kunt bijvoorbeeld zelf trainingen gaan geven, bij mensen thuis of op het werk langsgaan om acute problemen op te lossen of bedrijven adviseren over het gebruik van Apple-producten. Ook hiervoor zijn diverse trainingen en certificaten beschikbaar.

Vind je het zelf geven van trainingen leuk, dan kun je Apple Certified Trainer worden. Zo zijn er nog veel meer mogelijkheden om iets met Apple te doen. Je kunt op training.apple.com kijken welke trainingen er zoal zijn.

#8 Appontwikkelaar worden

Behalve met hardware en diensten bezig gaan kun je er natuurlijk ook voor kiezen om software te ontwikkelen. Dat kan in dienst van Apple, maar je zou ook zelfstandig appontwikkelaar kunnen worden of als appontwikkelaar aan de slag gaan bij de vele bedrijven die in opdracht van anderen apps maken. Er zijn full-service-bureau’s die alles vanaf het eerste idee tot en met de promotie van de app. Dit biedt allerlei kansen op werk, van design tot en met marketing en PR.

Je kunt ook in dienst van een groot bedrijf apps gaan ontwikkelen, bijvoorbeeld bij een bank of verzekeringsmaatschappij, een winkelketen of een overheidsorganisatie. Organisaties zoals de Nederlandse Spoorwegen, ANWB en ING ontwikkelen apps in eigen huis, dus ook daar kun je als appontwikkelaar goed terecht.