Dit zijn de beste VPN-apps voor iPhone en iPad

Wat zijn de beste VPN-apps voor iPhone en iPad? Waar moet je op letten, welke zijn gratis en welke zijn extra veilig? We hebben de beste opties voor je op een rijtje gezet.

Beste VPN-apps voor iPhone en iPad

Veiliger internetten op je iPhone of iPad? Er valt veel voor te zeggen, zeker op openbare Wi-Fi-netwerken die je vindt in hotels, restaurants en de trein. Om je data te beschermen tegen hackers of kwaadwillenden kun je gebruik maken van VPN op de iPhone. De diensten in dit overzict versleutelen je verbinding, zorgen dat je anoniem bent en laten veel minder sporen achter.

De VPN-apps in dit overzicht hebben nóg een leuke bijkomstigheid: je kunt doen alsof je in een ander land zit. Zo kun je over de grens naar Nederlandse televisieprogramma’s van thuis kijken of vanuit Nederland het aanbod van Amerikaanse streamingdiensten bekijken (let op: Netflix blokkeert dit meestal). Daarvoor is wel vereist dat je veel keuze hebt uit liefst veel landen, zodat je kunt doen alsof je in Nederland, België of de VS zit. Welke VPN-apps doen dit? Wat zijn de goedkoopste? Bij welke apps heb je een gratis proefperiode? Welke zijn echt veilig?

Apple heeft een eigen oplossing ontwikkeld, namelijk Apple Private Relay. Dit is niet helemaal hetzelfde als een VPN, maar er zijn wel wat overeenkomsten. Ook hiervan is het doel om je anoniem te laten internetten, maar je kunt met Apple’s oplossing niet doen alsof je in een ander land bent. Daarnaast is er ook nog Google One VPN, voor als je liever je dataverkeer via Google laat lopen.

Bekijk ook Dit zijn de verschillen tussen Apple Private Relay en een VPN Apple biedt met Private Relay een soort VPN-functie aan. Het lijkt erg op een VPN, maar er zijn we duidelijke verschillen. Heb je nog een VPN nodig en is Apple’s oplossing beter?

Surfshark VPN: al vanaf €4,49 per maand

Surfshark VPN is een populaire VPN-dienst die bekendstaat om zijn combinatie van gebruiksgemak, uitgebreide functies en een scherpe prijs. De dienst is gevestigd in Nederland en maakt gebruik van sterke versleuteling om je internetverkeer te beveiligen en je IP-adres te verbergen. Hierdoor kun je veiliger gebruikmaken van openbare wifi-netwerken, je online privacy verbeteren en je virtuele locatie aanpassen. Surfshark hanteert een strikt no-logsbeleid en biedt functies zoals een Kill Switch, CleanWeb (voor het blokkeren van advertenties en trackers), MultiHop voor extra beveiliging en bescherming tegen datalekken.

Een groot voordeel van Surfshark is dat je met één abonnement een onbeperkt aantal apparaten kunt verbinden. De dienst heeft apps voor onder andere Windows, macOS, iOS, Android, Linux en verschillende smart-tv-platforms. Dankzij een uitgebreid servernetwerk in meer dan 100 landen is Surfshark geschikt voor dagelijks gebruik, reizen en het bekijken van internationale streamingdiensten. De apps zijn overzichtelijk en daardoor ook geschikt voor gebruikers die weinig ervaring hebben met VPN’s.

Surfshark biedt verschillende abonnementsvormen, waarbij de prijs afhankelijk is van de gekozen looptijd. Een maandelijks abonnement kost €16,45 per maand, terwijl een tweejarig abonnement aanzienlijk goedkoper uitvalt en kost €2,49 per maand en daarnaast ontvang je nog eens 3 maanden gratis. Daarnaast is er een Surfshark One-pakket, waarin naast de VPN ook extra beveiligingsfuncties zoals antivirus, bescherming tegen datalekken en een privacymonitor zijn inbegrepen. Alle abonnementen worden geleverd met een 30 dagen geld-terug-garantie.

Surfshark VPN – Veilig & privé Versie 4.2.1 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 16.1.0+ Grootte 349.66 MB Uitgever Surfshark Leeftijd 17+ Talen

CyberghostVPN: al vanaf €1,59 per maand

CyberGhost VPN is een gebruiksvriendelijke VPN-dienst uit Roemenië die zich richt op privacy, snelheid en eenvoud. Dankzij een groot wereldwijd servernetwerk kunnen gebruikers eenvoudig verbinding maken met servers in verschillende landen. De dienst maakt gebruik van sterke versleuteling en hanteert een strikt no-logsbeleid, waardoor online activiteiten niet worden opgeslagen. CyberGhost is daardoor geschikt voor gebruikers die hun privacy willen verbeteren, veiliger willen internetten op openbare wifi-netwerken of hun virtuele locatie willen aanpassen.

De VPN-dienst staat vooral bekend om zijn eenvoudige bediening en betrouwbaarheid. De apps zijn overzichtelijk ingericht en beschikbaar voor onder andere Windows, macOS, iOS, Android en smart-tv’s. Daarnaast biedt CyberGhost speciale servers voor toepassingen zoals streaming en downloaden, waardoor het een populaire keuze is voor mensen die bijvoorbeeld buitenlandse streamingcontent willen bekijken. Ook functies zoals een automatische kill switch en bescherming tegen DNS-lekken dragen bij aan een veiligere internetervaring.

Wat prijs betreft behoort CyberGhost VPN tot de voordeligere VPN-diensten, vooral wanneer je kiest voor een langer abonnement. Een los maandelijks abonnement kost €11,99 per maand, terwijl de prijs bij een langere looptijd via de website kan dalen naar slechts €1,59 per maand.

CyberGhost VPN en Wi-Fi Proxy Versie 8.5.2 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 15.0+ Grootte 96.63 MB Uitgever CyberGhost SRL Leeftijd 4+ Talen

ExpressVPN: al vanaf €2,29 per maand

ExpressVPN is een van de bekendste VPN-diensten wereldwijd en staat vooral bekend om zijn snelheid, betrouwbaarheid en gebruiksgemak. De dienst richt zich sterk op privacy en beveiliging. ExpressVPN versleutelt je internetverkeer, verbergt je IP-adres en beschermt je gegevens wanneer je verbinding maakt met openbare wifi-netwerken. Daarnaast hanteert de dienst een strikt no-logsbeleid, waardoor er geen gegevens over je online activiteiten worden opgeslagen.

Een belangrijk voordeel van ExpressVPN is het grote en stabiele servernetwerk met locaties in veel verschillende landen. Hierdoor is de dienst geschikt voor gebruikers die hun virtuele locatie willen aanpassen, veilig willen internetten tijdens reizen of toegang willen krijgen tot internationale streamingdiensten. ExpressVPN maakt gebruik van zijn eigen Lightway-protocol, dat is ontwikkeld voor snelle verbindingen, betere betrouwbaarheid en een lager energieverbruik op mobiele apparaten. De apps zijn eenvoudig in gebruik en beschikbaar voor onder andere Windows, macOS, iOS, Android, Linux, routers en verschillende smart-tv-platforms.

Qua prijs behoort ExpressVPN tot de duurdere VPN-diensten. Een maandelijks abonnement kost ongeveer € 12 tot € 13 per maand, terwijl langere abonnementen de maandprijs kunnen verlagen. ExpressVPN biedt één abonnement met alle functies inbegrepen, waaronder ondersteuning voor meerdere apparaten, een Kill Switch en bescherming tegen DNS- en IPv6-lekken. Daarnaast kunnen gebruikers rekenen op een 30 dagen geld-terug-garantie, waardoor de dienst zonder langdurig risico kan worden uitgeprobeerd.

ExpressVPN: Ultra Secure VPN Versie 12.65.0 Download Geschikt voor Mac, iPhone, iPad Vereist iOS 15.0+ Grootte 225.29 MB Uitgever Express VPN Leeftijd 4+ Talen

ProtonVPN: al vanaf €0,- per maand

Proton VPN is een VPN-dienst van het Zwitserse bedrijf Proton, dat ook bekend is van Proton Mail. De dienst richt zich sterk op privacy en beveiliging en maakt gebruik van sterke versleuteling om je internetverkeer te beschermen. Dankzij het strikte no-logsbeleid, de vestiging in Zwitserland en functies zoals Secure Core, Kill Switch en NetShield biedt Proton VPN een veilige manier om anoniem te internetten. Daarnaast zijn er apps beschikbaar voor Windows, macOS, Android, iPhone, Linux en diverse andere apparaten.

Proton VPN is beschikbaar als gratis versie en als betaald VPN Plus-abonnement. De gratis variant biedt onbeperkte data en toegang tot een beperkt aantal servers, terwijl VPN Plus toegang geeft tot alle servers in meer dan 110 landen, de hoogste VPN-snelheden, ondersteuning voor maximaal tien apparaten, streamingondersteuning en extra functies zoals Secure Core en NetShield. VPN Plus kost €9,99 per maand, €3,99 per maand bij een jaarabonnement of €2,99 per maand (in plaats van €9,99) bij een tweejarig abonnement. Daarnaast is er Proton Unlimited, vanaf € 7,99 per maand (in plaats van €12,99) bij een tweejarig abonnement, waarin naast VPN Plus ook Proton Mail, Proton Drive, Proton Pass en Proton Calendar zijn inbegrepen.

Proton VPN: Snel & veilig Versie 7.5.2 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 17.0+ Grootte 257.75 MB Uitgever Proton AG Leeftijd 4+ Talen

NordVPN: al vanaf €3,49 per maand

NordVPN is een populaire VPN-dienst die je internetverbinding versleutelt en je online privacy vergroot. Door je internetverkeer via een beveiligde server te leiden, beschermt NordVPN je gegevens op openbare wifi-netwerken, verberg je je IP-adres en kun je vaak toegang krijgen tot content die in andere landen beschikbaar is. Daarnaast biedt de dienst functies zoals een Kill Switch, Threat Protection, een advertentie- en trackerblokker en ondersteuning voor maximaal tien apparaten tegelijk.

NordVPN biedt verschillende abonnementen, zodat je kunt kiezen wat het beste bij jouw behoeften past. Het Basic-abonnement bevat alle essentiële VPN-functies en is verkrijgbaar vanaf €3,49 per maand bij een tweejarig abonnement. Wil je extra beveiliging, dan is er Complete vanaf €4,49 per maand, inclusief een wachtwoordmanager, 1 TB versleutelde cloudopslag en uitgebreide bescherming tegen malware. Voor de meest complete beveiliging is er Ultimate Max vanaf €8,49 per maand, met aanvullende identiteitsbescherming. Je kunt kiezen uit een maand-, jaar- of tweejarig abonnement, waarbij de langste looptijd de hoogste korting oplevert. Alle abonnementen worden geleverd met een 30 dagen geld-terug-garantie.

NordVPN: VPN snel & onbeperkt Versie 9.8.0 Download Geschikt voor Mac, iPhone, iPad Vereist iOS 16.0+ Grootte 196.86 MB Uitgever Nordvpn S.A. Leeftijd 4+ Talen

OpenVPN: al vanaf €0,- per maand

OpenVPN Connect werkt anders dan de andere VPN-apps. De app biedt uit zichzelf geen beveiligde verbinding aan, maar faciliteert de verbinding van VPN-providers zoals Private Internet Access of AirVPN. Je kunt ook een zelfgemaakte VPN-tunnel naar een eigen server aanmaken. Je importeert de juiste instellingen via e-mail, iTunes bestandsdeling of via OpenVPN zelf. Hoe goed de connectie is, hangt af van de service die je gebruikt. Houd er rekening mee dat de dienst OpenVPN moet ondersteunen als je van deze app gebruik wilt maken.

OpenVPN Connect Versie 3.7.3 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 15.0+ Grootte 31.33 MB Uitgever OpenVPN Inc. Leeftijd 4+ Talen

TunnelBear: al vanaf €2,92 per maand

TunnelBear is een prettige allround app, waarbij je elke maand een bepaalde hoeveelheid data krijgt. Standaard is het 500MB, maar je kun ook 1500MB data gratis krijgen als je via X je vrienden bestookt met reclame voor de app. Je installeert in één keer alle profielen voor alle landservers en kunt daarna snel schakelen in de iPhone-instellingen. Handig als je vaak wilt wisselen. De in Canada gevestigde dienst (vandaar die beer?) is bovendien gunstig geprijsd bij onbeperkt gebruik op vijf apparaten (€60 per jaar). We gebruiken deze app ook als voorbeeld in ons artikel over VPN instellen op de iPhone.

TunnelBear: Secure VPN & Wifi Versie 4.15.0 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 13.0+ Grootte 134.27 MB Uitgever TunnelBear, LLC Leeftijd 4+ Talen

Goose VPN: al vanaf €4,99 per maand

GOOSE VPN is een Nederlandse VPN-dienst die zich richt op veilig en anoniem internetten. De dienst versleutelt je internetverkeer, beschermt je gegevens op openbare wifi-netwerken en maakt het mogelijk om je IP-adres te verbergen. GOOSE VPN biedt apps voor Windows, macOS, Android, iPhone en andere platforms en beschikt over functies zoals een Kill Switch, een no-logsbeleid en onbeperkte bandbreedte. Daarnaast kun je de dienst 30 dagen risicovrij uitproberen dankzij de geld-terug-garantie.

GOOSE VPN houdt het abonnementsaanbod overzichtelijk met drie opties. Een maandelijks abonnement kost €9,99 per maand, terwijl een jaarabonnement uitkomt op €59,88 per jaar (€4,99 per maand). Daarnaast biedt GOOSE VPN een levenslang abonnement voor een eenmalig bedrag van €159,00, wat vooral interessant is voor gebruikers die geen terugkerende abonnementskosten willen. Alle abonnementen bieden toegang tot dezelfde VPN-functies, waardoor de keuze vooral afhangt van de gewenste looptijd en de totale kosten.

VPN – GOOSE VPN Versie 5.2.0 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 11.0+ Grootte 60.98 MB Uitgever Robru B.V. Leeftijd 4+ Talen

IPVanish: al vanaf €1,97 per maand

IPVanish is een gebruiksvriendelijke VPN-dienst waarmee je veiliger en anoniemer kunt internetten. De dienst is beschikbaar voor verschillende apparaten, waaronder iPhone, iPad, Android-smartphones, Windows-pc’s en Mac-computers. IPVanish versleutelt je internetverbinding, verbergt je IP-adres en helpt je gegevens te beschermen wanneer je gebruikmaakt van openbare wifi-netwerken, bijvoorbeeld in cafés, hotels of luchthavens.

Na het installeren van de app kun je met één druk op de Connect-knop verbinding maken met een VPN-server. Via het overzichtelijke menu kies je eenvoudig een andere serverlocatie, waardoor je virtueel van land kunt wisselen en bijvoorbeeld toegang krijgt tot lokale content. IPVanish staat bekend om zijn snelle verbindingen, onbeperkte bandbreedte en ondersteuning voor meerdere gelijktijdige apparaten. Een abonnement kost €11,99 per maand bij een maandelijks abonnement. Wie langer vooruit betaalt, kan doorgaans profiteren van een lagere maandprijs.

IPVanish VPN: Snelle & Veilige Versie 4.31.1 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 15.0+ Grootte 86.09 MB Uitgever IPVanish, Inc. Leeftijd 4+ Talen

AirVPN

AirVPN is een van de bekendste VPN-diensten. Je betaalt €49,- per jaar en kunt de dienst vervolgens op bijna alle platformen gebruiken. Je hebt een app zoals OpenVPN Connect nodig om de verbinding op te zetten. Dit bedrijf heeft servers in de EU staan. Bij AirVPN mogen maximaal 3 apparaten tegelijk gebruik maken van de VPN-verbinding, een stuk minder dan de 5 connecties van IPVanish.

Meer info: AirVPN

VPN Unlimited

De VPN-servers van VPN Unlimited staan in meerdere landen, waarvan het overzicht via de app te bekijken is. Een abonnement voor dertig dagen kost €8,76 en voor een jaar €52,58. VPN Unlimited werkt op alle platformen en ondersteunt vijf toestellen per abonnement. VPN Unlimited zegt 24/7 klantenservice te bieden, dus voor vragen kun je altijd bij ze terecht.

VPN Unlimited: Fast Secure VPN Versie 9.7.4 Download Geschikt voor Mac, iPhone, iPad Vereist iOS 13.0+ Grootte 175.99 MB Uitgever KeepSolid Inc. Leeftijd 4+ Talen

Er zijn honderden VPN-diensten, teveel om op te noemen. Met alleen het opsommen van alle namen zouden we al een heel artikel kunnen vullen, dus dat hebben we niet gedaan. We hebben een selectie gemaakt van VPN-aanbieders die iPhone-gebruikers prettig vinden, aanbieders die goed scoren op privacy en betrouwbaarheid en dergelijke, zodat je altijd een VPN-aanbieder kunt vinden die bij jou past. Het is geenszins onze bedoeling om een overzicht te maken van álle aanbieders. Mocht je een goede aanbieder weten die we écht nog eens beter moeten bekijken, meld het dan (liefst op vriendelijke toon) via ons contactformulier.

Wat moet je weten over VPN op iPhone en iPad

Beveiliging: Een VPN-app zorgt voor een afgeschermde, online tunnel. De VPN-app maakt verbinding met een beveiligde server, waardoor je geen digitale sporen achterlaat. Verder kunnen je gegevens niet zomaar getapt worden door kwaadwillenden. In dit artikel zetten we alleen apps met strenge IPsec/L2TP of OpenVPN-verbindingen op rij. IPsec-verbindingen zijn iets beter beveiligd, OpenVPN-verbindingen faciliteren meer snelheid zonder daarvoor teveel veiligheid op te offeren. VPN-apps met de achterhaalde PPTP-verbindingen (vanwege te zwakke 128-bits versleuteling) zijn af te raden. Dit overzicht geeft je technisch inzicht.

Een VPN-app zorgt voor een afgeschermde, online tunnel. De VPN-app maakt verbinding met een beveiligde server, waardoor je geen digitale sporen achterlaat. Verder kunnen je gegevens niet zomaar getapt worden door kwaadwillenden. In dit artikel zetten we alleen apps met strenge IPsec/L2TP of OpenVPN-verbindingen op rij. IPsec-verbindingen zijn iets beter beveiligd, OpenVPN-verbindingen faciliteren meer snelheid zonder daarvoor teveel veiligheid op te offeren. VPN-apps met de achterhaalde PPTP-verbindingen (vanwege te zwakke 128-bits versleuteling) zijn af te raden. Dit overzicht geeft je technisch inzicht. Snelheid: De VPN-apps sturen al je internetverkeer over een beveiligde verbinding. Dat gaat ten koste van de internetsnelheid. Het hangt van de omstandigheden af in hoeverre je snelheidsverlies merkt. OpenVPN faciliteert over het algemeen een iets snellere verbinding dan het iets veiliger IPsec/L2TP.

De VPN-apps sturen al je internetverkeer over een beveiligde verbinding. Dat gaat ten koste van de internetsnelheid. Het hangt van de omstandigheden af in hoeverre je snelheidsverlies merkt. OpenVPN faciliteert over het algemeen een iets snellere verbinding dan het iets veiliger IPsec/L2TP. Batterijduur: Verbinden via een VPN-app heeft impact op je batterijduur. Hoe sterker de versleuteling, hoe veiliger de verbinding, maar het betekent ook meer batterijverbruik. We adviseren je de VPN-apps niet te gebruiken als je thuis op een vertrouwd Wi-Fi-netwerk zit.

Verbinden via een VPN-app heeft impact op je batterijduur. Hoe sterker de versleuteling, hoe veiliger de verbinding, maar het betekent ook meer batterijverbruik. We adviseren je de VPN-apps niet te gebruiken als je thuis op een vertrouwd Wi-Fi-netwerk zit. Nederlandse of Belgische diensten gebruiken vanuit het buitenland: Kijk goed welke landservers de VPN-apps aanbieden. Met een Nederlandse server in het aanbod kan je bijvoorbeeld Nederlandse televisieprogramma’s kijken vanuit het buitenland. En met een server in de Verenigde Staten, krijg je bijvoorbeeld toegang tot het Amerikaanse aanbod van Netflix als je daarop geabonneerd bent.

Lees ook alles over het instellen van een VPN op je iPhone of iPad.

Bekijk ook VPN instellen op je iPhone en iPad om veiliger te internetten Gebruik een VPN op je iPhone of iPad om veilig te kunnen internetten! Deze tip legt uit hoe je een VPN instelt op je toestel en de VPN-verbinding inschakelt.