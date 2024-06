Als je een iPhone met Lightning-aansluiting hebt en binnenkort een accessoire wil kopen, let dan op of het wel echt via Lightning werkt. Chinese fabrikanten maken steeds vaker 'Lightning-accessoires' die in werkelijkheid verbinding leggen via Bluetooth.

Lighting-oordopjes streamen via Bluetooth

De nep-accessoires met Lightning-aansluiting werden aan het licht gebracht door Josh Whiton, een IT-er die net als veel branchegenoten tegenwoordig AI-expert is. Tijdens een reis naar Chili wilde hij nieuwe Lightning-oordopjes kopen, maar kwam erachter dat ze niet werkten. Na meerdere exemplaren geprobeerd te hebben, kwam hij er via het winkelpersoneel achter dat deze oordopjes alleen werken als je ze via Bluetooth koppelt. Wat blijkt? Chinese fabrikanten hebben een interessante loophole ontdekt: Lightning-accessoires voor audio zijn relatief duur om te maken, omdat ze een kleine digitaal-naar-analoog converter (DAC) vereisen in de Lightning-connector. Het is tegenwoordig goedkoper om de audio via Bluetooth te streamen.

Wat deze Lightning-oordopjes in feite doen, is dat ze de Lightning-aansluiting alleen voor stroomtoevoer gebruiken. De audio wordt draadloos vanuit de iPhone naar een adapter in de plug gestuurd, die het vervolgens op de bekabelde oortjes afspeelt. Whiton denkt dat het komt, omdat Apple veel te hoge licentiekosten voor Lightning in rekening brengt. Maar dat is niet waar, betoogt John Gruber van Daring Fireball. Er zijn genoeg Lightning-kabels van 1 euro waarvoor geen cent aan licentiekosten wordt afgedragen.

Fabrikanten hoeven ook helemaal niet aan Apple’s MFi-programma mee te doen om Lightning-accessoires te kunnen uitbrengen. De werkelijke oorzaak is dat de DAC gewoon geld kost. Er zijn nog wel een paar fabrikanten die ze maken, waaronder Belkin. De Belkin Rockstar-oortjes (met DAC, zie foto hierboven) kosten rond de €30,- en zijn voorzien van officiële licentie.

Whiton eindigt zijn relaas dat hij blij is dat Apple eindelijk stopt met die stomme Lightning-aansluiting. Maar ook daar is Gruber het niet mee eens. Hoe weet je zeker dat goedkope oordopjes met usb-c-aansluiting wél een DAC bevatten en de audio daadwerkelijk via de draad afspelen? Voor hetzelfde geld streamen ze ook via Bluetooth. De winkelverkopers waar Whiton mee te maken kreeg, vonden het nogal vanzelfsprekend dat je voor het gebruik van je bekabelde oordopjes via Bluetooth moet koppelen.

Zo heb je zekerheid over Lightning-oordopjes

Of je te maken hebt met echte Lightning-oordopjes is overigens gemakkelijk te bepalen. Na het aansluiten van deze oordopjes moeten ze het meteen doen. Moet je eerst Bluetooth inschakelen of een koppeling maken, dan heb je duidelijk te maken met draadloos werkende oortjes.

Een andere manier om zeker te weten dat je ‘dure’ Lightning-oordopjes hebt, is om te letten op het MFi-keurmerk. Voorbeelden zijn:

Tot slot kun je natuurlijk ook gewoon de bekabelde EarPods van Apple kopen. Die zijn er tegenwoordig in drie varianten, waaronder Lightning. Ze kosten €19,- en dat is voor Apple-begrippen erg goedkoop. De productiekosten zijn waarschijnlijk een stuk lager, maar als je geen gedoe wilt met nep-oortjes ben je voor €19,- klaar. Grappig is ook dat Apple zelf het goedkoopst is met deze oortjes.