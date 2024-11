Eigenlijk is het heel gemakkelijk om eens wat vaker te kiezen voor een plantaardig gerecht. Door minder vlees te eten worden er niet alleen minder dieren geslacht, maar wordt er ook minder CO₂ uitgestoten en minder water verbruikt. Doe jij ook mee met Wereld Vegetarisme Dag of ben je gewoon op zoek naar nieuwe inspiratie voor in de keuken? Wij hebben een aantal handige apps met veganistische en vegetarische recepten op een rij gezet!

Happy Cow

Wanneer je buiten de deur wilt eten, heb je geen zin om eindeloos door de stad te lopen en het menu van elk restaurant bekijken. De website Happycow.net heeft de oplossing voor je. Je kunt hier makkelijk zoeken naar vegetarische of veganistische restaurants. Ze hebben ook een app die je kunt installeren.

Je geeft eerst aan of je op zoek bent naar een vegetarisch, veganistisch of vega-vriendelijk restaurant. Vervolgens kun je nog kiezen of je een restaurant in jouw directe omgeving of in een andere plaats wilt zoeken. Je krijgt op een kaart of in een lijst alle restaurants te zien. Ze zijn voorzien van kleurtjes die aangeven om welk type restaurant het gaat. Je kunt restaurants vinden over de hele wereld, dus ook wanneer je in het buitenland bent is het een handige app om bij je te hebben. Ook kun je in deze app zoeken op biologische winkels. HappyCow bevat veel meer handige functies, dus het is echt een aanrader. HappyCow vraagt een eenmalig bedrag om de mobiele app te kunnen gebruiken – en in deze tijden van langlopende abonnementen is dat wel zo prettig dat je er in één keer vanaf bent. Daarnaast kun je natuurlijk altijd de website gratis raadplegen.

ProVeg Veggie Challenge

Doe mee met de Veggie Challenge: kies 30 dagen minder vlees, 30 dagen vegetarisch of 30 dagen vegan. Wordt gemaakt door een Nederlandse stichting die als doel heeft de overgang naar een plantaardig voedingspatroon te versnellen. De ProVeg-app laat je zien hoe je zonder vlees kunt eten en bevat dagelijkse tips en beloningen, honderden recepten, gratis coaching en een community die je door de moeilijke momenten heen helpt. Je kunt met deze app een weekmenu samenstellen, je kennis testen en de impact van je voedingsgewoontes bekijken. Kost helemaal niets.

Forks

Forks bevat meer dan 600 recepten met slechts plantaardige ingrediënten, samengesteld door meer dan 50 chefs. Iedere week worden nieuwe recepten toegevoegd. Je kunt recepten zoeken, opslaan en ingrediënten toevoegen aan een boodschappenlijst. De app werkt in het Engels en is vooral bedoeld voor de Amerikaanse veganist. Het kan daarom gebeuren dat sommige ingrediënten niet goed verkrijgbaar zijn in Nederland. Naast recepten vind je ook tips voor een veganistische levensstijl. Wordt niet meer zoveel bijgewerkt, maar recepten veranderen dan ook niet zo vaak.

Green Kitchen

Eet meer groen! Deze app is bedoeld voor mensen die meer groente willen eten, maar ook voor mensen die al fulltime vegetariër zijn. Je vindt hierin allerlei natuurlijke voedingsmiddelen met een minimum aan gluten, suiker en zuivel. De recepten zijn creatief van insteek en voorzien van fraaie foto’s. Je kunt ze gemakkelijk namaken en vervolgens: smullen maar! Er zitten 159 recepten in, plus nog eens 28 als in-app aankoop. Er is een aparte app voor nagerechten.

Oh She Glows

Alleen al door het kijken naar de foto’s in deze app loopt het water je in de mond. De recepten in deze app zijn allemaal veganistisch, dus ook zonder dierlijke producten als melk en eieren. Net als in de meeste receptenapps, kun je hier ook je favoriete recepten opslaan waardoor je ze makkelijk terug kunt vinden. De app is makkelijk te gebruiken tijdens het koken. In de kookstand blijft hij namelijk actief. Je hoeft dus niet bang te zijn voor vieze vingers op je iPhone of iPad.

Soosee

Natuurlijk weet je wel dat er in een banaan of appel geen dierlijke producten zitten. Maar van producten die uit een potje of blik komen is het vaak wat lastiger in te schatten. Dan komt de Soosee-app goed van pas. Je kunt hiermee makkelijk kijken of producten veganistisch zijn. Je hoeft hiervoor alleen maar het label te scannen en de app laat zien of het product geschikt is. Er komt ook bij te staan welke ingrediënten vegan zijn en welke dit niet zijn. Ook in het buitenland kom je uit de voeten, want de app spreekt bijna 20 talen. Helaas wordt de app sinds 2021 niet meer bijgewerkt, maar functioneert nog steeds prima.

Vegan Vibes

De Vegan Vibes app draagt dezelfde naam als het boek van diëtist Lisa Steltenpool. Uiteraard bevat de app allerlei originele recepten voor je ontbijt, lunch, avondeten en toetje. Daarnaast vind je ook allerlei tips en artikelen over veganistisch eten. Je kunt Vegan Vibes gratis proberen, maar met een abonnement haal je er alles uit. Het kost nog geen tien euro per jaar.

Vegourmet

Vegourmet is een Zweeds foodtijdschrift met vegan recepten. De beste 230 uit het magazin staan in deze app, verdeeld over categorieën als voorgerechten, street food, hoofdgerechten, soepen, drankjes en toetjes. De bijbehorende Apple Watch-app doet dienst als kookwekker. De recepten van Vegourmet zijn voorzien van mooie foto’s en zijn beïnvloed door landen als Spanje, Thailand, Italië, Japan en Latijns Amerika. Je leert koken met verschillende vegan ingrediënten.

Krautkopf

In de Krautkopf-app vind je een mix van vegetarische, vegan, glutenvrije en zuivelvrije recepten. Ze zijn gemakkelijk te maken en voorzien van prachtige foto’s. Krautkopf is een foodblog gemaakt door kookboekauteurs en fotografen Susann en Yannic uit Berlijn. De recepten zijn geïnspireerd door de boerenmarkten, met nadruk op seizoensproducten. Je kunt ze lezen in het Engels en Duits.

Meer apps met vegetarische recepten

Hieronder vind je andere handige apps voor vegetarische recepten.

KiesIkGezond? (Gratis, iPhone, iOS 12.4+) – Een app om te kijken welke producten gezonder zijn om te eten. Wedden dat groente gezonder uit de bus komt dan een frikandel?

Albert Heijn supermarkt (Gratis, iPhone/iPad, iOS 14.0+) – Ook de app van Albert Heijn helpt je met vegetarisch eten. Met de zoekfunctie kun je makkelijk alle vegetarische recepten vinden. En wat handig is, is dat je ze direct aan je boodschappenlijstje toe kunt voegen zodat je niets kunt vergeten tijdens het boodschappen doen.

Leuke Recepten by Arabesk (Gratis + IAP , iPhone/iPad/ Watch /Mac/ TV /Vision Pro, iOS 14.0+) – Kies uit vegetarische en vegan gerechten met een Arabische inslag.

, iPhone/iPad/ /Mac/ /Vision Pro, iOS 14.0+) – Kies uit vegetarische en vegan gerechten met een Arabische inslag. 21-Day Vegan Kickstart (Gratis, iPhone/iPad, iOS 14.0+) – Hulp nodig? Deze app geeft je een vegan kickstart voor de eerste 21 dagen.

Ben je geen vegetariër of veganist, maar heb je wel bijzondere eetwensen of een voedselallergie? Check dan onze gids met handige apps voor speciale eetwensen!

