Hier zijn 11 verrassende toepassingen van de iPhone-camera

Verrassende toepassingen van de iPhone-camera

De camera van de iPhone kan gebruikt worden voor het maken van foto’s en video’s, maar er zijn nog meer mogelijkheden. In dit artikel zetten we enkele mogelijkheden op een rij die je met de iPhone-camera kunt doen.

#1 Barcodes en QR-codes scannen

Als je in de winkel staat en bijvoorbeeld meer informatie over een product wil weten, dan kun je vaak een QR-code scannen met de iPhone. Voorheen had je daar speciale apps voor nodig, maar het kan ook gewoon met de Camera-app op de iPhone. Richt de camera op de code en je krijgt bovenin een balk te zien met de mogelijkheid om meer informatie op te vragen.

Er zijn ook speciale apps voor barcodes en QR-codes. Zoek in de App Store naar ‘barcode’ of ‘QR code’ en je komt er vanzelf een aantal tegen. Soms zit de scanner ingebouwd in een bestaande app. Zo kun je in de Albert Heijn-app producten toevoegen aan je boodschappenlijst door de streepjescode te scannen. Voordat jij ‘pindakaas’ hebt kunnen intikken heeft de app het product al toegevoegd aan je lijstje.

Ga naar je boodschappenlijstje, tik rechtsboven op het icoontje met streepjescode en richt de camera. In een seconde is het juiste product gevonden. Je kunt in sommige Albert Heijn-vestigingen je iPhone gebruiken voor zelfscannen, zodat je niet langs de kassa hoeft te gaan. Ook de app van Bol.com (link) heeft een barcode- en QR-scanner, zodat je een boek dat je bij vrienden in de kast hebt zien staan meteen kunt opzoeken en bestellen.

#2 Documenten digitaliseren

Heb je nog een hoop oud papierwerk liggen dat je liever niet weg wil gooien, dan kun je deze eenvoudig digitaliseren. Je kunt documenten scannen in de Notities-app maar je kunt ook gebruik maken van speciale iPhone-apps om documenten te scannen. Die beschikken vaak over OCR-functies, waardoor alle teksten worden omgezet in herkenbare tekst.

#3 Wijnflessen herkennen

Als je een echte wijndrinker bent, dan wil je graag alles weten van de wijnen waar je een slok van gaat proeven. De app Vivino is een razendpopulaire wijnapp waarmee je niet alleen wijnetiketten kunt scannen, maar die ook handig is voor de wijnkaart in een restaurant. Zo weet je meteen welke wijnen op de kaart de beste zijn en of een fles die hoge prijs waard is.

#4 Vergrootglas of leesbril

Ben je slechtziend, dan kun je de lettergrootte op je iPhone aanpassen. iOS 10 bevat echter ook een verborgen vergrootglas. De Vergrootglas-functie gebruikt je camera om dingen snel groter weer te geven. Je gebruikt de vergrootglas om drie keer achter elkaar op de homeknop te drukken. Je kunt daarna nog inzoomen, filters toepassen en meer, zodat tekst beter en duidelijker in beeld komt. Handig als je de kleine lettertjes van je nieuwe contract beter wil bekijken.

#5 Spiegeltje

Zit je haar wel goed, of zit er een stuk spinazie tussen je tanden? Je hoeft geen spiegel op te zoeken, want met de iPhone-camera kun je in de selfiestand meteen zien of je er leuk uitziet. Het werkt ook perfect om kledingstukken te laten zien aan vrienden die thuis zitten, zodat je geen miskoop begaat.

#6 Lettertypes herkennen

Zie je een font dat je mooi vindt, maar weet je niet zeker of het Hobo, Giddyup of Rabiohead is? Met de iPhone kun je het snel achterhalen. De ap WhatTheFont vertelt je al jaren welk lettertype er op een poster, verpakking of reclamebanner staat. Je maakt een foto van de tekst en WhatTheFont probeert de letters te herkennen. Het lukt niet altijd, maar je wordt in ieder geval op het juiste spoor gezet om de juiste fontfamilie te vinden.

De makers hebben ook een iPhone-app om allerlei lettertypes toe te voegen aan iOS: MyFonts.

#7 3D-scanner

Nu de iPhone-camera steeds beter in staat is om diepte te zien, komen er nieuwe toepassingen beschikbaar. Je kunt 3D-portretten maken voor Facebook. Je kunt deze foto’s een beetje roteren, zodat ze los lijken te komen van de achtergrond. Maar er is nog meer mogelijk. Je kunt zelfs 3D-objecten in kaart brengen met je iPhone en met de komst van time-of-flight camera’s is er nog meer mogelijk.

#8 Augmented Reality

Dit kan je niet ontgaan zijn: Apple ziet veel in Augmented Reality en komt met steeds nieuwe mogelijkheden. Het plaatsen van allerlei realistisch uitziende objecten in je eigen omgeving is te danken aan de iPhone-camera, die gaandeweg beter in staat is om diepte te zien. Daardoor is het ook mogelijk om portretfoto’s te maken. Augmented Reality is misschien nu nog een gimmick voor spelletjes, maar het kan erg waardevol zijn voor onderhoudspersoneel en het kan instructieboekjes vervangen. Als jij de camera bijvoorbeeld op een automotor richt, kan de app precies met kleurtjes of pijlen aangeven waar de ruitenwisservloeistof bijgevuld moet worden.

#9 Realtime vertalen

Dit is een toepassing die je misschien zelf wel eens hebt gebruikt: het vertalen van teksten. Met Google Translate kun je de camera op een verkeersbord of een andere tekst richten en je krijgt meteen de vertaling te zien. Dat is handig bij exotische talen zoals Chinees en Japans, maar ook bij een Spaanse tekst kan het handig zijn om te weten wat er op de kaart staat, zodat je geen stierenballen bestelt.

#10 Nachtzicht

In het donker kijken kan met blote ogen lastig zijn. Gelukkig heeft de iPhone een zaklamp aan boord, maar er is nog meer mogelijk. Er zijn apps die je helpen met ‘s nachts fotograferen, zoals Night Camera en Night Cap. Deze apps komen ook van pas als je helemaal geen foto’s wilt maken. Dat alles in beeld beter verlicht wordt en dat donkere delen worden opgelicht. Iets wat met het blote oog moeilijk zichtbaar is, is na het maken van een foto misschien wel te zien.

#11 Shoppen

De iPhone-camera kan nog bij veel meer toepassingen van pas komen. We noemden al even het passen van kledingstukken, waarbij je makkelijk via FaceTime of het sturen van een foto aan anderen kunt vragen of iets goed staat. Je kunt de camera ook gebruiken om tijdens het shoppen naar meubels inspiratie op te doen of een paar foto’s te maken van verschillende producten waar je uit moet kiezen. Je kunt een foto maken van de inhoud van je koffer, zodat je bij verlies precies weet wat erin zat. En je kunt een foto maken van je huiskamer, zodat je bij een inbraak niet hoeft na te denken welke spullen je in huis had.

Een toepassing die we zelf ook erg handig vinden is om een fotovan een product te maken met de AliExpress-app, om te kijken wat het is. Dit werkt bijvoorbeeld goed bij designmeubels, waarvan je de naam niet weet. Maak een foto en de app zoekt of er een kopie te vinden is. De naam van het originele product krijg je vaak ook te zien. Of je vervolgens op zoek gaat naar het origineel of naar iets wat erop lijkt, is natuurlijk jouw keuze.

We hebben nog meer tips voor de iPhone-camera, zoals deze: