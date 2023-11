Als je MacBook snelladen ondersteunt, scheelt dat een hoop stress. Je lege laptop is binnen de kortste keren weer klaar voor de actie. In deze gids leggen we je uit wat je nodig hebt voor het snelladen van je MacBook.

Wat heb je aan het snelladen van je MacBook?

Met snelladen laad je een MacBook veel sneller op dan de traditionele oplaadsnelheid. Dat is handig als je de laptop langere tijd achter elkaar gebruikt en tussendoor moet opladen, maar ook als je slechts kort de tijd hebt om ‘m op te laden, bijvoorbeeld tussen vergaderingen door. Volgens Apple is de batterij van je MacBook binnen 30 minuten weer voor 50 procent gevuld als je snelladen gebruikt. Maar je hebt er wel de juiste MacBook en de juiste oplader voor nodig.

MacBook snelladen: dit heb je nodig

Bij het snelladen van je MacBook wordt gebruik gemaakt van een hogere stroomspanning. Niet iedere MacBook of oplader kan dit aan. Heb je een recente MacBook, dan zit je vrijwel zeker goed. Dit heb je nodig:

Naast een compatibele MacBook heb je een geschikte kabel en adapter nodig voor het snelladen. Die levert Apple niet altijd mee. geschikte kabel en oplader bij de doos. Welke kabel en adapter je precies nodig hebt, hangt af van het model MacBook dat je hebt. Bekijk het overzicht hieronder om te zien welke kabel je nodig hebt.

Overigens werkt snelladen ook via verschillende monitors, zoals Apple’s eigen Studio Display.

MacBook Air uit 2022 of nieuwer snelladen

67W-usb-c-adapter met usb-c-kabel of usb-c-naar-MagSafe 3-kabel (alleen voor 13,6-inch modellen)

Minstens een 70W-usb-c-adapter met usb-c-kabel of usb-c-naar-MagSafe 3-kabel (voor modellen groter dan 13,6-inch)

Apple Studio Display met Thunderbolt-kabel

Apple Pro Display XDR met Thunderbolt 3-kabel

Monitor met 85W-snelladen met een usb-c-kabel of Thunderbolt 3-kabel

14-inch MacBook Pro uit 2021 of nieuwer snelladen

Minstens een 96W-usb-c-adapter met usb-c-kabel of usb-c-naar-MagSafe 3-kabel

Apple Studio Display met Thunderbolt-kabel

Apple Pro Display XDR met Thunderbolt 3-kabel

Monitor met 94W-snelladen met een usb-c-kabel of Thunderbolt 3-kabel

16-inch MacBook Pro uit 2021 of nieuwer snelladen

Minstens een 140W-usb-c-adapter met usb-c-naar-MagSafe 3-kabel

Minstens een 140W-usb-c-adapter met 240W-usb-c-kabel (alleen voor MacBook Pro 16-inch 2023)

Wat kan je nog meer doen om de oplaadsnelheid te verhogen?

Met snelladen is de batterij van je MacBook zo weer vol. Maar zoals je ziet werkt het niet op alle modellen. Heb je een wat oudere MacBook, dan zijn er toch allerlei tips om je laptop sneller op te laden. Bijvoorbeeld door je MacBook uit te schakelen of in sluimerstand te zetten en door zware taken te stoppen. In dit artikel geven we nog meer tips over het sneller opladen van je MacBook.

Bekijk ook Met deze tips kun je je MacBook (Pro) sneller opladen Je kunt je MacBook sneller opladen dan normaal, als je je houdt aan enkele simpele tips. Verwacht geen halvering van de laadtijd, maar alle beetjes helpen. Wij leggen uit hoe je je MacBook het snelst kunt opladen.

