De Apple Watch is een ideaal hulpmiddel tijdens het sporten en fitnessen. Werk aan een goddelijk lichaam, terwijl de Apple Watch ondertussen je hartslag, lichaamsbeweging en meer vastlegt. Je hebt de iPhone niet meer nodig, want met onderstaande sport- en fitness-apps voor de Apple Watch krijg je de instructies op je pols. Er is natuurlijk de standaard Workout-app van Apple, maar er zijn veel goede alternatieven. Het gaat zoveel mogelijk om native apps die zelfstandig op de Apple Watch kunnen worden gebruikt, zonder tussenkomst van de iPhone.



Pas op met privacygevoelige data!

Bij veel van deze apps zul je te maken hebben met persoonlijke data, zoals geboortedata, lichaamslengte, gewicht en het bijhouden van je locatie. Sport- en fitnessapps willen nu eenmaal veel van je weten en dat is niet altijd met kwade bedoelingen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld je persoonlijke data nodig hebben om een passend trainingsplan te maken. Die gegevens kunnen echter ook misbruikt of doorverkocht worden. Denk daarom goed na met welke partijen je je data deelt en gebruik eventueel een zelfgekozen naam in plaats van je echte naam.

Nike+ Run Club

Deze app is de beste partner voor je Apple Watch als je wil gaan hardlopen. De app is standaard aanwezig op de Apple Watch Nike+ (met exclusieve wijzerplaten), maar je kunt hem ook gewoon los downloaden voor iedere andere Apple Watch. De app werkt goed samen met de GPS-chip, zodat je ook zonder je iPhone op zak kunt hardlopen met je Apple Watch. Je kunt tijdens het hardlopen aangemoedigd worden met audiobegeleiding, maar ook door je vrienden door ze te laten weten dat je gaat hardlopen.

Runkeeper

Hardlopen met de Apple Watch lukt prima. Op de Apple Watch zonder GPS moet je eerst wel 20 minuten met de iPhone én de Apple Watch gaan hardlopen, maar vanaf dat moment neemt de smartwatch het stokje over en kan zelfstandig meten hoever je hebt gelopen. Je krijgt alleen geen een kaartje te zien van de afgelegde route. Heb je een nieuwere Apple Watch met GPS (vanaf Series 2), dan kan deze ook geheel zelfstandig gebruikt worden, inclusief kaartje met afgelegde afstand. De Apple Watch toont onder andere de verstreken tijd, afstand en snelheid. Ook je hartslag is onderin beeld te volgen.

Runtastic

Ben je niet zo’n fan van Runkeeper maar ga je liever rennen met Runtastic, omdat ze zo’n enorme hoeveelheid aanvullende apps voor buikspieren, bilspieren en andere lichaamsdelen hebben? Dan is Runtastic ook een aanrader. Geef aan welke sport je gaat doen en de app geeft aan hoeveel tijd er is verstreken, wat de afstand is en wat je snelheid is. Je kunt na afloop op de Apple Watch ook de statistieken nalezen. Werkt ook zonder iPhone en houdt je met trillingen op de hoogte of je in het juiste tempo zit.

Strava

Strava is geschikt voor fietsen, hardlopen en zwemmen, dus ook voor een triathlon. Het Apple Watch-scherm is overzichtelijk en toont op de Apple Watch de verstreken tijd, splits, afstanden, hartslag en andere nuttige info. Je start gemakkelijk een nieuwe training op, ongeacht of het nu binnen of buiten hardlopen, fietsen of een andere sport is. Strava staat vooral bekend om de community, die je gemotiveerd houdt en probeert om je doelen te bereiken. Je kunt de gegevens uit Strava importeren naar Runkeeper, als je alle gegevens graag centraal wilt hebben. Uiteraard vind je de workouts ook terug in de Gezondheid-app van Apple.

Streaks Workout

Streaks is een minimalistische workout-app waarmee je overal kunt sporten. Je hebt alleen je Apple Watch en je eigen lichaam nodig. Kies uit 30 oefeningen die zonder apparatuur uitgevoerd kunnen worden. Voor een snelle workout is er de Quick-optie, terwijl je ook kunt kiezen voor Tough of Pain. De app toont animaties van de oefeningen en een timer. Daarnaast kun je je hartslag zien. Alle info wordt doorgestuurd naar de Gezondheid-app.

Carrot Fit

Carrot draait om de 7 Minute Workout, maar zoals we van deze appmaker gewend zijn is de insteek net iets anders dan je gewend bent. Je gaat ‘Celebrity Face Punches’ en ‘Dragon Mating Dances’ doen. Start de workout op je Apple Watch en je ziet meteen welke oefening je moet doen. De ‘7 minuten in de hel’ zijn voorbij voordat je er erg in hebt.

Pocket Yoga

Kies uit 27 yoga-oefeningen, die variëren in tijdsduur en moeilijkheid. Je krijgt tijdens het uitvoeren duidelijke instructies in beeld en tekst, zodat je precies de juiste houding kunt aannemen. Ook krijg je een preview te zien van elke oefening, zodat je kunt zien of het niet te moeilijk voor je is. Op de Apple Watch zie je wat je hartslag is en welke positie je moet aannemen.

Gymaholic

Deze app is bedoeld voor mensen die in de sportschool aan de slag willen gaan. Het bevat ruim 300 oefeningen met afbeeldingen en beschrijvingen. Gymaholic toont ook de verstreken tijd, hartslag en verbrande calorieën. Je kunt de Apple Watch-app gebruiken zonder iPhone, dus die kun je tijdens het sporten thuis of in de kleedkamer achterlaten.

Seven

Het is onvermijdelijk: ook op de Apple Watch is de 7 Minute Workout te vinden. De oefeningen zijn bedoeld voor mensen die met minimale tijdsinvestering toch een strak lichaam willen hebben. Het enige wat je nodig hebt is een muur, een stoel en je eigen lichaam. De Apple Watch-app geeft aan welke oefeningen je moet doen en geeft een seintje als je aan de volgende oefening moet beginnen. Je ziet na afloop ook een score op je Apple Watch.

Pedometer++

Pedometer++ is een stappenteller voor je iPhone en Apple Watch. De Apple Watch-app houdt niet alleen je stappen bij, maar je kunt hem ook zo instellen dat deze direct zichtbaar zijn op je wijzerplaat. In de app is het mogelijk om een wandeling te starten, waardoor de app je hartslag in de gaten blijft houden. Je ziet dan direct de gelopen aantal kilometers en hoeveel calorieën je verbrand hebt.

Workouts++

Van dezelfde maker als Pedometer++ is er de app Workouts++. Als je Apple’s eigen Workout-app hebt gebruik, zul je de beperkingen hebben gemerkt. Je kunt niet goed je statistieken terugzien. Bij Workouts++ kan dat wel. De app heeft een overzichtelijk scherm met zes stats. Kies zelf welke je wilt zien. Ook is er een BPM-grafiek en er is ondersteuning voor Siri, zodat je de juiste workout met je stem kunt starten.

Gymatic

Deze app werkt net iets anders dan een traditionele fitnes-app. Gymatic herkent automatisch welke oefening je aan het doen bent en legt de inspanning ook vast. Je weet dus precies hoeveel herhalingen je al hebt gedaan en hoeveel je nog moet. In je hoofd meetellen is niet nodig. Je kunt in deze app eigen workouts samenstellen door naar oefeningen te zoeken en ze achter elkaar te zetten. Ook kun je je hartslag bijhouden, rusttijden meten en temperatuur tijdens de oefening vastleggen.

Sworkit

Sworkit is bedoeld voor bodyweight-oefeningen, dus waarbij je alleen je eigen lichaamsgewicht nodig hebt. Je kunt kiezen uit vier categorieën: kracht, cardio, yoga of stretchen. Ook bepaal je zelf welk lichaamsdeel je wilt trainen en hoe lang. Kun je niet kiezen, dan is er de full body-sessie. De instructies op de Apple Watch tonen wat je moet doen en hoe lang. Met een trilling merk je dat het tijd is voor de volgende oefening.

Zova

Zova is te vinden op de iPhone, Apple TV en Apple Watch. Je kunt dus op allerlei manieren de oefeningen doen: voor de televisie of in de slaapkamer, terwijl je op je Apple Watch kijkt. De app toont de oefeningen en de voortgang. Ook zie je of je in de juiste hartslagzone zit.

iSmoothRun

Deze app is vooral bedoeld voor de fanatieke hardlopers. Er zitten allerlei functies in die op een hardloophorloge verwacht, maar die je niet vindt in Apple’s eigen workout-app. Je kunt eigen workouts maken en bepaalt zelf welke zes stats je op je pols wilt zien. Je kunt deze data verdelen over twee schermen en kunt bijvoorbeeld zien wat je tempo was in de afgelopen 30 en 60 seconden.

Endomondo

Eigenlijk al een oudgediende, maar Endomondo wordt nog steeds veel gebruikt. Hiermee kun je meer dan 60 verschillende sporten vastleggen, dus ideaal voor mensen die vaak van activiteit wisselen. Je kunt bij elke activiteit een doel instellen en krijgt audio-coaching om te zorgen dat je gemotiveerd blijft. Hiervoor heb je wel draadloze oordopjes nodig. De premium-versie bevat trainingsplannen en een modus voor intervaltraining.

