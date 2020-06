De beste Nederlandse Apple Watch-apps: deze moet je hebben!

Beste Nederlandse Apple Watch-apps

Welke Nederlandse apps moet je op je Apple Watch zetten? We hebben de beste Nederlandse Apple Watch apps voor je uitgelicht, zodat je weet welke je moet hebben. We hebben ook een lijst van de beste Nederlandse apps voor je iPhone.

Deze categorieën Nederlandse Apple Watch-apps bespreken we:



In een aparte tip leggen we uit hoe het installeren van Apple Watch-apps werkt en hoe je ze later weer kunt verwijderen.

Reizen

Dit vinden wij de beste Nederlandse Apple Watch-apps voor reizen:

NS (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 10.0+) - Officiële NS-app met live reisfunctie. Check ook de vertrektijden van je vaste traject en opgeslagen reizen.

, iOS 10.0+) - Officiële NS-app met live reisfunctie. Check ook de vertrektijden van je vaste traject en opgeslagen reizen. Treingids (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 11.4+) - Eén van de beste Apple Watch-apps en ideaal voor dagelijks gebruik. De app toont razendsnel de vertrektijden van de door jouw gekozen stations en de complicaties houden je op de hoogte van vertragingen.

+ , iOS 11.4+) - Eén van de beste Apple Watch-apps en ideaal voor dagelijks gebruik. De app toont razendsnel de vertrektijden van de door jouw gekozen stations en de complicaties houden je op de hoogte van vertragingen. Polarsteps (gratis, iPhone/ Watch , iOS 10.0+) - Bekijk in deze reisdagboek-app snel je profielinformatie: hoeveel landen heb je al bezocht, hoeveel trips heb je gemaakt?

, iOS 10.0+) - Bekijk in deze reisdagboek-app snel je profielinformatie: hoeveel landen heb je al bezocht, hoeveel trips heb je gemaakt? Van der Valk, ValkExclusief (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 11.0+) - De enige Nederlandse hotelketen met een Apple Watch-app. Inchecken bij hotels en restaurants van de Van der Valk-keten.

, iOS 11.0+) - De enige Nederlandse hotelketen met een Apple Watch-app. Inchecken bij hotels en restaurants van de Van der Valk-keten. Schiphol - Realtime vluchtinformatie (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 8.0+) - In deze niet-officiële app vind je de vluchten die je volgt en de verwachte aankomst- en vertrektijden, met gatenummer.

Nieuws en media

Dit vinden wij de beste Nederlandse Apple Watch-apps voor nieuws en media:

NOS (gratis, iPhone/iPad/ Watch / TV , iOS 11.0+) - Korte nieuwsberichten lezen, zodat je in één keer bij bent. Verder lezen van artikelen doe je op de iPhone.

/ , iOS 11.0+) - Korte nieuwsberichten lezen, zodat je in één keer bij bent. Verder lezen van artikelen doe je op de iPhone. De Telegraaf nieuws (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 11.0+) - Lees nieuwtjes en sla ze op.

+ , iOS 11.0+) - Lees nieuwtjes en sla ze op. Pathé App (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 9.0+) - Kaartjes scannen, tickets bekijken en zien hoe lang de film nog duurt.

Productiviteit

Dit vinden we de beste Nederlandse productiviteitsapps op de Apple Watch:

Halide Camera (€6,99, iPhone/ Watch , iOS 11.0+) - Maak foto’s vanaf je pols met deze uitstekende Nederlandse foto-app.

, iOS 11.0+) - Maak foto’s vanaf je pols met deze uitstekende Nederlandse foto-app. Easy Calendar (€2,29, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 11.4+) - Handige app om je weekagenda te bekijken. Toont komende afspraken, met minikaartje van de locatie.

+ , iOS 11.4+) - Handige app om je weekagenda te bekijken. Toont komende afspraken, met minikaartje van de locatie. WeekCalendar - Cloud Kalender (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 11.2+) - Toont afspraken van vandaag, met kaartje, waarbij je ook notities kunt toevoegen. Je kunt zelfs afspraken verschuiven.

+ , iOS 11.2+) - Toont afspraken van vandaag, met kaartje, waarbij je ook notities kunt toevoegen. Je kunt zelfs afspraken verschuiven. Hue Essentials (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 13.1+) - Overzichtelijke app voor Hue, waarmee je scènes activeert en de helderheid van je lampen aanpast.

+ , iOS 13.1+) - Overzichtelijke app voor Hue, waarmee je scènes activeert en de helderheid van je lampen aanpast. Hue for Watch (€2,29, iPhone/ Watch , iOS 13.2+) - Nog een app voor Hue, van een ontwikkelaar van de NS-app. Individuele lampen of complete scènes bedienen en je kan ook in één keer alles uitschakelen.

, iOS 13.2+) - Nog een app voor Hue, van een ontwikkelaar van de NS-app. Individuele lampen of complete scènes bedienen en je kan ook in één keer alles uitschakelen. HomeWizard Link (gratis, iPhone/ Watch , iOS 12.0+) - Bedienen van je smart home-apparaten.

, iOS 12.0+) - Bedienen van je smart home-apparaten. MijnKassabon (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 9.3+) - Je klantenkaarten op je pols.

Weer

Dit vinden we de beste Nederlandse weerapps op de Apple Watch:

Buienradar - weer (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 9.3+) - Toont regenverwachting en temperatuur op de Apple Watch.

+ , iOS 9.3+) - Toont regenverwachting en temperatuur op de Apple Watch. Buienalarm (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 9.3+) - De Apple Watch-versie van Buienalarm laat in een oogopslag zien of het gaat regenen.

+ , iOS 9.3+) - De Apple Watch-versie van Buienalarm laat in een oogopslag zien of het gaat regenen. Het Weer in Nederland - weer (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 8.0+) - Een weer-app die het weer en de KNMI-radar op jouw locatie toont.

+ , iOS 8.0+) - Een weer-app die het weer en de KNMI-radar op jouw locatie toont. Ad Astra - Sterrenatlas (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 8.0+) - Van dezelfde ontwikkelaar als bovenstaande app, een astronomische weerkalender voor de Apple Watch. Helaas sinds 2016 niet meer bijgewerkt.

+ , iOS 8.0+) - Van dezelfde ontwikkelaar als bovenstaande app, een astronomische weerkalender voor de Apple Watch. Helaas sinds 2016 niet meer bijgewerkt. Weerbericht Nederland (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 11.4+) - Toont weersverwachting van de komende dagen, met omschrijving en waarschuwingen.

Financieel

Dit vinden we de beste Nederlandse Apple Watch-apps voor diensten:

ING Bankieren (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 12.4+) - ING toont je saldo op je Apple Watch.

, iOS 12.4+) - ING toont je saldo op je Apple Watch. bunq for Watch (gratis, Watch , iOS 11.3+) - Complete native en losstaande Watch-app van bunq. Bekijk een overzicht van je rekeningen met saldo, wissel je rekeningen voor je passen en bekijk de CVC-codes. Heeft ook een complicatie met saldo-informatie.

, iOS 11.3+) - Complete native en losstaande Watch-app van bunq. Bekijk een overzicht van je rekeningen met saldo, wissel je rekeningen voor je passen en bekijk de CVC-codes. Heeft ook een complicatie met saldo-informatie. BUX X - Mobiel Handelen (gratis, iPhone/ Watch , iOS 12.0+) - Bekijk snel op de Apple Watch je posities en portfolio, sluit een positie en ontvang notificaties als er belangrijke ontwikkelingen zijn in de aandelenwereld.

Informatief

Dit vinden we de beste Nederlandse Apple Watch-apps voor informatie en educatie:

Receptenmaker (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 9.0+) - Heeft een ingebouwde kookwekker om de recepten te kunnen maken.

+ , iOS 9.0+) - Heeft een ingebouwde kookwekker om de recepten te kunnen maken. TjilpOMatic - Vogelgezang ID (€4,49, iPhone/iPad/ Watch , iOS 10.0+) - Neem vogelgezang op en ontdek welke vogel het is.

, iOS 10.0+) - Neem vogelgezang op en ontdek welke vogel het is. Kenteken Check (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 11.0+) - Spreek het kenteken in en de app toont alle informatie, zoals gewicht en APK-vervaldatum.

, iOS 11.0+) - Spreek het kenteken in en de app toont alle informatie, zoals gewicht en APK-vervaldatum. Afvalwijzer (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 8.0+) - Bekijk de ophaaldagen voor afval in jouw gemeente.

Sport en gezondheid

Dit vinden we de beste Nederlandse Apple Watch-apps voor sport:

Bekijk ook Dit zijn de beste voetbalstanden-apps op iPhone en iPad Wat zijn de beste apps om voetbalstanden bij te houden op de iPhone en iPad? iCulture testte en maakte een vergelijking van alle belangrijke voetbalstandenapps. Staat jouw favoriet ertussen?

Ontdek nog meer handige apps voor je Apple Watch!

Bekijk ook Apple Watch-apps installeren en verwijderen Apps installeren op de Apple Watch gaat net even anders dan je gewend bent. In deze tip leggen we uit hoe je apps er automatisch op laat verschijnen, en hoe je ze ook weer verwijdert en wat je kan doen als het installeren vastloopt.

Ben jij ontwikkelaar en heb je een Nederlandse Apple Watch-app gemaakt die nog niet in dit lijstje staat? Of ken je als gebruiker een goede Nederlandse app? Laat het weten via onderstaande link!