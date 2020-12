Voetbalstanden-apps voor iPhone en iPad

Er zijn heel wat voetbalstanden-apps die je op de hoogte houden en allemaal beloven ze dat ze sneller zijn dan de concurrentie. Wij hebben ze getest en vergeleken, zodat je weet welke je moet hebben. Een goede voetbalstanden-app laat je je favoriete voetbalteam instellen. Ook krijg je notificaties als er is gescoord tijdens de wedstrijden van jouw favoriete team én van de concurrent. Het is helemaal ideaal als een voetbalstandenapp niet alleen de Eredivisie laat zien, maar je ook op de hoogte houdt van de wedstrijden van het nationale elftal, wedstrijden voor de Europa League, UEFA Champions League, WK’s en alle andere belangrijke wedstrijden. Je vindt zelfs apps die over de grens kijken en je ook de wedstrijden laten volgen van de teams uit de Britse, Spaanse, Italiaanse en andere belangrijke competities.



Lees hieronder over:

iCulture adviseert: Forza Football

Als je Forza Football voor het eerst gebruikt, geef je aan welke teams en competities je wilt volgen. Daarna ben je meteen klaar. De app blijft al jarenlang overtuigend: hij oogt overzichtelijk en verzorgder dan alle andere voetbalstanden-apps, is een van de snelste apps met het melden van een doelpunt, inclusief doelpuntenmaker en een schat aan extra informatie. Naast de voortgang in wedstrijden zie je de coaches, de samenstelling van de ploegen en uitgebreide wedstrijdstatistieken. Bonus: een erg goede Apple Watch-app, een iMessage-app én een donkere modus in de iPhone-app.

Op de clubpagina’s biedt Forza het speelprogramma, de selectie die je op allerlei manieren kan sorteren en transfers. De interactieve elementen maken de app helemaal leuk. Je voorspelt uitslagen en beoordeelt coaches, al is het jammer dat Forza de (optionele) app Forza 90 al sinds 2015 niet meer heeft bijgewerkt. Gelukkig wordt Forza Football zelf wel regelmatig bijgewerkt. Wat ons betreft kunnen de spelersstatistieken nog wat uitgebreider en Forza biedt ook geen voetbalnieuws. Maar voor live voetbalstanden is Forza Football een geweldige app: hij is overzichtelijk, altijd snel en heeft een widget met recente standen in één oogopslag.

FlashScore

Up-to-date live scores, stats en standen van meer dan 30 sporten en meer dan 6.000 competities wereldwijd. FlashScore belooft dat je nooit meer een doelpunt mist. Je kiest je favoriete wedstrijden, teams of spelers en je krijgt vervolgens de notificaties van belangrijke momenten. Niet alleen voor voetbal, maar ook tennis, basketball, hockey, rugby en 33 andere sporten. Als je je registreert in de app krijg je de meldingen op al je apparaten.

Voetbal International: de beste met voetbalstanden én nieuws

Alle info is via een eenvoudige knoppenbalk onderin het scherm te vinden: nieuws, video, statistieken, je persoonlijke pagina en de Pro-sectie van Voetbal International, alles is onder handbereik. Binnen het nieuwsscherm wissel je tussen het meest actuele nieuws, het belangrijkste nieuws of trending nieuwsberichten door horizontaal over het scherm te vegen. Reacties worden realtime ververst.

Leden van VI PRO krijgen toegang tot exclusieve content, zoals cultverhalen, opinies en de beste verhalen uit het magazine. Uiteraard kun je met de app live-wedstrijden volgen, krijg je iedere dag nieuwe voetbalvideo’s en audiofragmenten en vind je de standen en scores van meer dan 75 competities. Kortom: als je breed op de hoogte wilt blijven van al het voetbalnieuws, dan is de VI-app erg veelzijdig. Uitgebreidere analyses vind je alleen via VI Pro, al kun je met een Mijn VI-account wel je favoriete clubs en competities instellen.

Voetbalzone: het alternatief voor nieuws en standen

Voetbalzone had lange tijd een aparte app, Voetbalzone Score. Deze stond erom bekend altijd de snelste te zijn: vaak kreeg je soms 1 of 2 minuten eerder dan andere apps al meldingen van doelpunten binnen. Voor liefhebbers van statistieken was Voetbalzone Score wat minder geschikt, omdat het tijdstip van het doelpunt soms niet altijd klopte. Tegenwoordig bestaat deze app niet meer en vind je de live standen en uitslagen in de normale Voetbalzone-app. Van bijna alle clubs in het profvoetbal wereldwijd vind je live statistieken in de app, die ook nu nog steeds razendsnel worden bijgewerkt. Voetbalzone toont bovendien alle wedstrijddetails. met de Mijn VZ-functie selecteer je je favoriete team en competitie, zodat je alleen te zien krijgt waar jij in geïnteresseerd bent.

Sporza: voor Belgisch voetbal

Wil je Belgisch voetbal volgen, dan ben je beter af met de Spotza-App. Volg de wedstrijden live, met geschreven updates en statistieken. De wedstrijden van de Rode Duivels en duels uit de Europa League en de Beker van België kun je via een livestream bekijken. Ook kun je wedstrijden terugkijken. Maar het belangrijkste voor liefhebbers van jivestanden is dat je van je favoriete ploeg pushberichten ontvangt, zodra er een doelpunt valt.

ESPN (voorheen Fox Sports): de beste met video’s

Wie video’s van doelpunten en samenvattingen belangrijk vindt, kan het beste terecht bij de app van ESPN, voorheen Fox Sports. Als je lid bent is deze officiële app onmisbaar: je kunt alle live wedstrijden kijken en video’s van de belangrijke momenten terugzien, al enkele minuten na een doelpunt. Niet-abonnees hebben geen toegang en ook de samenvattingsvideo’s gaan zonder abonnement aan je voorbij. Wel zie je interviews, bijzondere momenten en analyses gratis. Daarmee is het aanbod nog steeds groter dan bij de concurrenten.

KNVB Wedstrijdzaken: voor jouw eigen voetbalwedstrijden

De Wedstrijdzaken-app is in opdracht van de KNVB gemaakt door Sportlink en is bedoeld voor het invullen van wedstrijdformulieren. Je kunt de app gebruiken voor veld- en zaalvoetbal, waarbij jouw uitslagen en programma centraal staan. Vul het digitale wedstrijdformulier in, kijk naar de accommodatie van de uitwedstrijden waar je naartoe moet en koppel je ledengegevens met Spotlink Club Basis. Handig voor mensen die zelf voetballen. Voor de korfballers onder ons is er ook een soortgelijke KNKV Wedstrijdzaken-app (link)

365Scores: enorm compleet

365Scores is misschien niet zo’n bekende naam, maar de app levert wel indrukwekkend veel informatie. Volg je favoriete teams en competities met livestanden, nieuws en statistieken, ook voor andere sporten. Naast voetbal vind je ook basketbal, tennis en diverse andere sporten in deze app. Bovendien wordt de app veelvuldig voorzien van nieuwe functies. Zo kan je behalve het scoreverloop van wedstrijden in favoriete competities ook allerlei video’s van doelpunten en wedstrijden bekijken, lees je nieuws uit verschillende nieuwsbronnen, volg je tweets van teams en (populaire) voetballers en krijg je het transfernieuws mee via de app. 365Scores belooft je de snelste notificaties te sturen en binnen 5 minuten kun je al video’s van doelpunten bekijken. Met meer dan 1.000 competities, waaronder de Tweede Klasse in Nederland, vind je bijna alles wat je zoekt.

Overige voetbalstanden-apps

Het aanbod van apps die je op de hoogte houden van voetbalstanden is nog veel groter. Deze apps zijn ook de moeite waard:

OneFootball - Voetbal Nieuws (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.0+) - Deze van oorsprong Duitse app ziet er verzorgd uit en biedt twee wapenfeiten. Ten eerste een sectie voor je favoriete team met nieuws, tweets en video’s, met daarnaast een uitgeschreven verslag van de wedstrijd. Dat verlevendigt de statistieken. Verder zie je de wedstrijden van nu of de volgende speelronde en ziet de app er verzorgd uit. Niet de snelste met pushberichten.

Deze van oorsprong Duitse app ziet er verzorgd uit en biedt twee wapenfeiten. Ten eerste een sectie voor je favoriete team met nieuws, tweets en video’s, met daarnaast een uitgeschreven verslag van de wedstrijd. Dat verlevendigt de statistieken. Verder zie je de wedstrijden van nu of de volgende speelronde en ziet de app er verzorgd uit. Niet de snelste met pushberichten. LiveScore: Live Sports Scores (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Een vaak genoemd alternatief. Het donkere design met de kleine letters is wat lastig af te lezen. Wel biedt Livescore ook standen en uitslagen voor andere sporten dan voetbal, namelijk tennis, hockey, basketbal en cricket. Livescore bevat advertenties zonder mogelijkheid deze af te kopen.

Een vaak genoemd alternatief. Het donkere design met de kleine letters is wat lastig af te lezen. Wel biedt Livescore ook standen en uitslagen voor andere sporten dan voetbal, namelijk tennis, hockey, basketbal en cricket. Livescore bevat advertenties zonder mogelijkheid deze af te kopen. FotMob - Voetbal Uitslagen (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 11.0+) - Snel met pushberichten, voorzien van nieuwsberichten en redelijk overzichtelijk. FotMob is beslist geen app om je voor te schamen, maar hij is wel inconsistent met informatie. Zo krijg je bij de ene wedstrijd bakken vol informatie en bij de andere bijna niets.

Snel met pushberichten, voorzien van nieuwsberichten en redelijk overzichtelijk. FotMob is beslist geen app om je voor te schamen, maar hij is wel inconsistent met informatie. Zo krijg je bij de ene wedstrijd bakken vol informatie en bij de andere bijna niets. Futbol24 livescores voetbal (gratis, iPhone, iOS 9.0+) - Snel met pushberichten en dat is meteen de grootste plus. Futbol24 bedient lastig via linkjes bovenin beeld. Werd lange tijd niet meer bijgewerkt, maar de ontwikkelaars hebben in 2017 de draad weer opgepakt.

Snel met pushberichten en dat is meteen de grootste plus. Futbol24 bedient lastig via linkjes bovenin beeld. Werd lange tijd niet meer bijgewerkt, maar de ontwikkelaars hebben in 2017 de draad weer opgepakt. LiveSoccer - Football Scores (gratis, iPhone + IAP , iOS 7.0+) - Deze standen-app werd een hit op Android en verscheen daarna voor iOS. Biedt real-time informatie, met de mogelijkheid om tegen betaling oneindig veel visualisaties terug te kijken.

Bonus: Voetbalfragmenten terugzien met YouTube

Je hebt wel eens van die momenten dat je met je medebankzitters in discussie raakt over een episch voetbalmoment uit de geschiedenis. Wie maakte toen de assist? Scoorde ‘ie nou via de paal? Via een speciaal YouTube-kanaal van de Eredivisie gaat het makkelijker om archiefbeelden van eerdere wedstrijden terug te zien.

Het kanaal is opgericht door de Eredivisie in samenwerking met de Nederlandse voetbalclubs. De beelden zelf zijn afkomstig van het instituut voor Beeld en Geluid en de NOS. Duizenden uren aan archiefbeelden van de Eredivisie liggen er op je te wachten, aangepast voor 1080p zodat ze in goede kwaliteit zijn. Er staan samenvattingen, hoogtepunten en andere content op het kanaal, van de jaren zestig tot de jaren negentig. Met afspeellijsten kun je je eigen voetbalavond organiseren, zonder dat je op een knop hoeft te drukken.

Zoek in de YouTube-app op ‘Eredivisie Archief‘.