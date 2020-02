Dit zijn de beste widgets voor iPhone en iPad

De beste widgets voor iPhone en iPad

Dankzij widgets op de iPhone en iPad kun je allerlei nuttige informatie van apps raadplegen, zonder dat je de apps zelf hoeft te openen. Dankzij sommige widgets kun je productiever zijn dan ooit. Maar wat zijn nou de beste en meest handige widgets voor de iPhone en iPad? Wij hebben enkele op een rij gezet in verschillende categorieën.

Tip! Behalve in het Vandaag-scherm met alle widgets, kun je een widget ook bekijken door stevig of lang op een appicoontje te drukken. Je hoeft dan dus vanaf het beginscherm niet eerst naar rechts te vegen, want je bekijkt de widget gewoon op de plek van de app op je beginscherm.

In het iPadOS beginscherm kun je ook de widgets vastzetten, zodat ze altijd op het eerste scherm van je iPad in het zicht staan. Je ziet dan dus meteen je banksaldo, favoriete Siri Shortcuts en nog veel meer.

Sociale widgets

Er is een aantal sociale apps met een eigen widget, waarmee je bijvoorbeeld snel kan zien of en van wie je nog nieuwe berichten hebt. Het gaat dan om een standaard widget, maar ook widgets van apps uit de App Store.

WhatsApp

Met de widget van WhatsApp zie je meteen van wie je recent een bericht gekregen hebt. WhatsApp laat maximaal vier recente gesprekken in de widget zien. Bij elke recente chat wordt ook aangegeven hoeveel nieuwe berichten er zijn. Tik je hierop, dan brengt de widget je meteen naar de desbetreffende chat. Het is dus een handige manier om snel naar een nieuw bericht te gaan.

Telegram

Telegram heeft een vergelijkbare widget als WhatsApp. Met de Telegram-widget open je maximaal acht gesprekken in Telegram. Bij Telegram zie je alleen individuele gesprekken, dus geen kanalen of andere groepen. Het verschil met WhatsApp is dat de widget van Telegram niet aangeeft of en hoeveel nieuwe berichten je hebt. Dit maakt de widget iets minder handig, maar desalniettemin is het een snelle manier om naar een specifieke chat te gaan.

Telefoon

De standaard Telefoon-app heeft ook een eigen widget, genaamd Favorieten. Zoals de naam al zegt, toont deze widget je favoriete contactpersonen. Ook hier zijn het er maximaal acht. De widget komt van pas als je snel één van je favoriete contacten wil bellen. Gewoon even naar rechts vegen vanaf het toegangsscherm en op de initialen of de profielfoto tikken en je belt diegene meteen op.

Weer en verkeer widgets

Als je deelneemt in het verkeer, ben je vaak naar hele specifieke informatie op zoek. Is er file, hoe laat gaat de eerstvolgende trein en hoe laat moet ik vertrekken? Met de onderstaande widgets bekijk je dit soort info direct in het widgetoverzicht, zonder dat je de apps hoeft te openen.

Flitsmeister

Flitsmeister maakt voor de widget gebruik van je thuis- en werkadres. Op basis van je huidige locatie kijkt de widget hoe lang het rijden is naar één van de twee adressen. De widget geeft aan hoe laat je aankomt, hoeveel vertraging er is en hoe lang de reistijd in totaal is. Bovendien vind je een knop waarmee je Flitsmeister meteen aan kunt zetten. Super handig, want het is dan een kwestie van aanzetten en gaan. De widget heeft wel de toestemming tot je locatie nodig, maar aangezien je die toch moet geven om Flitsmeister überhaupt te kunnen gebruiken, moet dat geen probleem zijn.

Google Maps

Als er één app is met een groot aanbod aan widgets, dan is het wel Google Maps. Google Maps heeft maar liefst vijf verschillende widgets: voor ov-tijden, reistijden, routes, verkeer en lokale reisgidsen. Waar je Google Maps ook voor gebruikt, er is voor iedereen wel een passende widget beschikbaar. Je kan zelf kiezen welke widgets je allemaal in wil stellen, dus je krijgt daardoor geen overbode informatie te zien. Gebruik je liever Apple Kaarten, dan kun je ook daarvan drie verschillende widgets instellen.

NS

Reis je regelmatig met de trein, dan komen de widgets van NS-app van pas. Er zijn twee versies: voor vertrek- en aankomsttijden. De Vertrektijden-widget geeft de vertrektijden van de eerstvolgende treinen weer van het dichtstbijzijnde station. Je ziet dus meteen of je moet rennen en of er vertraging is. Doordat de widget gebruikmaakt van jouw locatie, hoef je niet handmatig een treinstation te kiezen. De widget met aankomsttijden laat zien welke treinen er binnenkort aankomen op het dichtstbijzijnde station.

Carrot Weather

Voor het laatste weerbericht op jouw locatie heeft Carrot Weather de beste widget. Zoals bij alle andere onderdelen van Carrot Weather, kun je de widget geheel naar eigen smaak aanpassen. Je bepaalt zelf welke info er weergegeven wordt, zoals gevoelstemperatuur, windsnelheid, UV-index of zonsopkomst en -ondergang. Je kan zelfs kiezen tussen een lichte of donkere weergave, de keuze is geheel aan jou. Liever een gratis weer-app, dan kun je ook de widget van de standaard Weer-app of Buienradar gebruiken.

Productiviteitswidgets

Widgets kunnen je ook helpen om productiever te werk te gaan. Of je nu je agenda wil checken of je klembord wil beheren, met deze widgets krijg je meer gedaan zonder dat je ook maar één app hoeft te openen.

Siri Shortcuts

Siri Shortcuts is een enorm uitgebreide app waarmee je allerlei taken kunt automatiseren. Hierdoor kun je met één druk op de knop bijvoorbeeld een vooraf geprogrammeerd zinnetje naar een ingesteld WhatsApp-contact versturen. Ook kun je bijvoorbeeld je laatst gemaakte foto automatisch op Instagram zetten. Deze opdrachten stel je in via de app, maar via de widget activeer je ze met één tik. Het vereist even wat oefening om de juiste workflows in te stellen, maar als dat eenmaal geregeld is kan de app (en dus ook de widget) je veel tijd besparen. Je kan per opdracht aangeven of deze in de widget zichtbaar moet zijn.

Fantastical 3

Een agenda mag natuurlijk niet ontbreken in je Vandaag-weergave. Hoewel de standaard Agenda-app ook een widget heeft, schiet deze wel een beetje tekort. Fantastical 3 is wat ons betreft de beste agenda-app voor iPhone en iPad en de widget maakt het allemaal net even wat overzichtelijker. Je ziet niet alleen hoe lang het nog duurt tot je volgende afspraak, maar je kan ook een complete maandweergave krijgen, zodat je ziet welke dagen je nog vrij hebt en welke het drukst zijn.

Copied

Knippen, kopieren en plakken doen we allemaal wel op de iPhone en iPad, maar als je je productiviteit naar een hoger niveau wil tillen, is een klembordbeheerder een must. Copied is zo’n app waarmee je precies kan zien wat er in je klembord staat. Dankzij de widget zie je je recent gekopieerde teksten en links, die je dan vanuit daar weer opnieuw kan kopiëren.

Nieuwswidgets

Als je graag op de hoogte wil blijven van het allerlaatste nieuws, dan hoef je niet eens elke keer een app te openen. Nederlandse nieuws-app hebben vaak hun eigen widget, waarbij je soms zelfs kunt kiezen tussen algemeen nieuws of sportnieuws. Ook Apple zelf heeft een eigen widget, dus je hoeft niet eens een app te downloaden.

NU.nl

De categorie Net binnen van NU.nl bevat alle nieuwsberichten van alle verschillende categorieën. In de bijbehorende widget vind je dan ook het laatste nieuws: van entertainment en politiek tot sport en tech. De widget geeft maximaal drie nieuwsberichten weer die chronologisch weergegeven worden.

NOS

Als je alleen het belangrijkste of populairste nieuws wil zien in het widgetoverzicht, dan kun je beter die van de NOS instellen. Ook hier zie je maximaal drie berichten, maar deze verschijnen verspreid over de dag. Je ziet dus niet het allerlaatste nieuws, maar blijft wel op de hoogte bij wat er die dag speelt. Bovendien zijn er aparte widgets voor nieuws en sportnieuws. Interesseert sport je dus geen bal, dan stel je die widget simpelweg niet in.

News

Apple’s eigen News-widget is wat eigenaardig. De Apple News-app is niet in Nederland beschikbaar, maar de bijbehorende widget is wel gewoon te gebruiken. Deze toont maximaal vier nieuwsartikelen, afkomstig van verschillende bronnen. Je vindt er nieuws van de NOS en NU.nl, maar ook het NRC, RTL Nieuws en de Telegraaf. De meeste artikelen brengen je naar Safari, maar nieuwsberichten van de NOS leiden keurig naar de NOS-app als je die geïnstalleerd hebt.

Overige widgets

Los van de hierboven genoemde categorieën, zijn er nog andere apps die handig kunnen zijn. Of je nu je banksaldo wil checken of je beltegoed wil volgen, voor elk doel is er wel een widget beschikbaar.

Hue

Heb je Philips Hue-verlichting, dan heeft de Hue-app een handige widget waarmee je snel je ingestelde scenes kan activeren. Hoewel dit ook kan via HomeKit, kan de standaard Hue-widget ook goed van pas komen. Je stelt de widget in via de Hue-app zelf. Het handigst is om bijvoorbeeld te kiezen voor je meestgebruikte scene, maar ook om al je lichten in één keer uit te zetten.

ING & bunq

Stel je staat bij de kassa op het punt een grote aankoop te doen. Als je even twijfelt of je saldo wel hoog genoeg is voor die nieuwe televisie, kan je dat snel checken met de widget van ING of bunq. De widgets werken nagenoeg hetzelfde en tonen het saldo van je geselecteerde rekeningen. Bij de ING zie je ook nog wanneer deze voor het laatst bijgewerkt zijn, dus je weet meteen of het saldo recent is. Let wel op: de widgets zijn standaard ook te bekijken als je iPhone vergrendeld is. Dat betekent dat iedereen die jouw iPhone heeft je saldo kan zien, dus hou daar rekening mee als je deze widgets gebruikt.

Shazam

Met de Shazam-app kun je snel een muzieknummer herkennen. Snelheid kan soms van belang zijn, omdat een nummer misschien wel bijna afgelopen is. Met de widget weet je zeker dat je dat ene nummer snel kan herkennen. Met een druk op de knop open je meteen de app en start je met luisteren. Er is ook een snelkoppeling naar de zoekfunctie van Shazam, waarmee je meteen naar muziek kan zoeken.

DataMan Next

Ben je bezorgd of je voor deze maand nog wel genoeg MB’s hebt? DataMan Next is wat ons betreft de beste app voor je datagebruik en met de widget zie je in één oogopslag of je het nog gaat redden. De widget geeft met kleurtjes aan hoeveel MB’s je nog over hebt. Naast het kleurtje zie je ook het percentage en het exacte aantal resterende MB’s voor de huidige periode. Loopt je periode niet gelijk met een kalendermaand, dan is het ook handig dat je kan zien hoeveel dagen je nog met je bundel moet doen.

Wil je meer weten hoe widgets op je iPhone en iPad werken en hoe je ze instelt? Je leest er meer over in onze uitleg over widgets in iOS.

