Apps installeren op de Apple Watch gaat net even anders dan je gewend bent. In deze tip leggen we uit hoe je apps er automatisch op laat verschijnen, en hoe je ze ook weer verwijdert en wat je kan doen als het installeren vastloopt.

De Apple Watch heeft standaard al heel wat apps waar je mee uit de voeten kan. Er zijn ook iPhone-apps uit de App Store die een Apple Watch-versie hebben, zodat je de app ook op de Apple Watch kan gebruiken. Door apps op je Apple Watch te installeren, haal je meer uit je horloge. In deze tip lees je hoe je apps handmatig en automatisch installeert op je Apple Watch en vervolgens ook weer verwijdert. Het kan ook gebeuren dat het installeren van Apple Watch-apps vastloopt. Ook in dat geval leggen we uit hoe je dit op kan lossen.

Waar vind ik nieuwe Apple Watch-apps?

Met ingang van watchOS 6 vind je een eigen App Store op de Apple Watch. Je hebt dus geen iPhone meer nodig om naar nieuwe apps te zoeken. Deze App Store bevat alle apps die voor jouw Apple Watch geschikt zijn en je kunt ze rechtstreeks downloaden naar je horloge.

Bekijk ook Zo werkt de App Store op de Apple Watch De App Store is ook beschikbaar op de Apple Watch. Met de App Store download je rechtstreeks vanaf de Apple Watch je favoriete apps. Zo werkt de App Store op de Apple Watch!

Je kunt ook via de iPhone nieuwe Apple Watch-apps ontdekken en installeren. Hiervoor ga je in de Watch-app op de iPhone naar het tabblad App Store. Apple presenteert hier de nieuwste en meest opvallende apps voor de smartwatch. Met de zoekfunctie vind je allerlei apps die geschikt zijn.

Of een app geschikt is voor de Apple Watch is te herkennen aan de tekst ‘Met Apple Watch-app’ (zie pijltje). Ook in de normale App Store voor iOS kun je allerlei apps vinden die je op de Apple Watch kunt installeren. Weet je niet welke apps je moet hebben? Bekijk dan ons overzicht van beste Apple Watch-apps ter inspiratie.

Bekijk ook De beste Apple Watch-apps: deze raden we aan! Heb je een Apple Watch gekregen (of gekocht) en zoek je leuke apps om er zoveel mogelijk uit te halen? Met deze aanraders van iCulture heb je de beste Apple Watch-apps in één moeite op je pols.

Hoe moet ik Apple Watch-apps installeren?

Als je voor de eerste keer een Apple Watch in gebruik neemt, krijg je de vraag of je alle geschikte Apple Watch-apps wilt installeren. Het is de snelste manier om je Apple Watch te vullen met een heleboel leuke apps.

Toch raden we het af, omdat je Apple Watch er in één klap onoverzichtelijk van wordt. Als je naar het appoverzicht gaat moet je door tientallen apps bladeren om net die ene app te vinden. Er zullen ook veel apps tussen zitten die je wel op de iPhone, maar niet op de Apple Watch wilt gebruiken. Het is daarom slimmer om de apps handmatig te installeren.

Dit doe je als volgt:

Ga naar de Watch-app op je iPhone. Open het eerste tabblad, Mijn Watch. Blader omlaag. Je ziet alle apps staan die geschikt zijn voor je Apple Watch. Kies de app die je wilt installeren. Achter elke nog niet geïnstalleerde app staat een knop Installeer. Tik hierop om de Apple Watch-app te installeren. Afhankelijk van de grootte van de app kan het tot een minuut duren voordat deze geïnstalleerd is. Een rondje geeft aan hoe ver de installatie is. Na de installatie verplaatst de app naar het rijtje Geïnstalleerd op Apple Watch.

Apps automatisch installeren op de Apple Watch

Je kunt ervoor kiezen om alle geschikte apps die je op de iPhone installeert, automatisch ook te installeren op de Apple Watch. Dat biedt vooral gemak, maar let op dat het beginscherm van de Apple Watch dan ook wordt gevuld met allerlei apps die je toch niet gebruikt.

Zo schakel je automatisch installeren in:

Ga in de Watch-app op de iPhone naar het tabblad Mijn Watch. Tik op Algemeen. Zet de schakelaar aan bij Installeer apps automatisch.

Hoe kan ik de appindeling op de Apple Watch aanpassen?

De apps staan in een soort honingraatstructuur of lijst op het beginscherm van je Apple Watch. Je kunt deze indeling van apps op twee plekken aanpassen: op de Apple Watch zelf of op de iPhone.

Op de iPhone is veruit het gemakkelijkst. Je gaat hiervoor in de Watch-app naar het tabblad Mijn Watch en vervolgens naar Appindeling. Je krijgt dan het raster zoals hierboven te zien is en je kunt met je vingers apps naar een andere plek slepen.

Sinds watchOS 4 is het ook mogelijk om de Watch-apps in een lijst te zien. Deze lijst is alleen in alfabetische volgorde in te stellen.

Bekijk ook Zo bekijk je een lijst van apps op de Apple Watch Bekijk alle apps van je Apple Watch in een lijst, in plaats van de rasterweergave. Met de lijstweergave staan de apps alfabetisch onder elkaar en dat is veel handiger als je veel Apple Watch-apps hebt geïnstalleerd.

Hoe kan ik Apple Watch-apps verwijderen?

Er zijn twee manieren waarop je Apple Watch apps van de smartwatch kunt verwijderen: op de Apple Watch zelf en op de iPhone.

1. Op de Apple Watch zelf

Een Apple Watch-app verwijderen gaat eigenlijk precies hetzelfde als op de iPhone:

Ga naar het beginscherm door op de Digital Crown te drukken. Hou een appicoontje ingedrukt. Deze gaat nu wiebelen, net als op je iPhone. Tik op het kruisje om een app te verwijderen.

Je kan alleen de apps verwijderen die je er zelf opgezet hebt. Het is dus niet mogelijk om de standaardapps van je Apple Watch te verwijderen.

In de lijstweergave is het vaak wat gemakkelijker om apps te verwijderen, omdat je dan meteen de naam ziet.

2. Op de iPhone

Je kunt een Watch-app ook via je iPhone verwijderen:

Ga op je iPhone naar de Watch-app en tik op Mijn Watch. Scroll naar onderen en zoek de app op die je wil verwijderen. Deze vind je in de lijst Geïnstalleerd op Apple Watch. Tik de app aan en zet de schakelaar bij Toon op Apple Watch uit.

Installatie Apple Watch-app vastgelopen. Hoe los ik dit op?

Het kan zijn dat het installeren van Apple Watch-apps vastgelopen is. Dat kan gebeuren bij nieuwe Apple Watch-apps, maar dat kan ook als de app bijgewerkt wordt. Wil je tegelijkertijd meerdere Apple Watch-apps bijwerken of installeren, dan kan het zijn dat de installatie niet goed verloopt of blijft hangen. Dit los je als volgt op:

Ga op de iPhone naar de Watch-app en scroll helemaal naar onderen. Je vindt hier apps die bezig zijn met de installatie of bijgewerkt worden. Blijft het rondje dan heel lang draaien, dan is de installatie of update vastgelopen. Tik erop en de app wordt verwijderd. Doe dit bij alle vastlopen apps. Herstart nu zowel je Apple Watch als je iPhone. Je kan je Apple Watch herstarten door de zijknop ingedrukt te houden en dan over de Zet uit-knop te vegen. Je iPhone herstarten doe je ook via de zijknop (of zijknop met volumeknop op de iPhone X). Zet zowel je Apple Watch als je iPhone weer aan door de zijknoppen ingedrukt te houden. Zorg ervoor dat je Apple Watch ontgrendeld is en ga op je iPhone naar de Watch-app. Scroll weer naar onderaan de lijst en tik één voor één op Installeer achter de app om ze te installeren. Installeer niet meer dan één app tegelijk.

Heb je een speciale indeling gemaakt op je Apple Watch-beginscherm, dan wordt de eerder verwijderde app weer op de juiste plek teruggezet. De Apple Watch onthoudt in dit geval de indeling van je beginscherm, zelfs van apps die je net verwijderd hebt.

We hebben bij de introductie van de Apple Watch ook een filmpje gemaakt over het installeren van apps. Dit werkt nog op dezelfde manier, al kunnen menu-opties tegenwoordig net iets anders heten: