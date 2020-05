Brush is een nieuwe Nederlandse app voor de Apple Watch. Het is een simpele timer voor het tandenpoetsen, maar werkt wel nauw samen met HealthKit. Dit komt vooral van pas als je nog ouderwets niet-elektrisch poetst.

Er zijn allerlei slimme tandenborstels te koop die verbinding maken met je iPhone. De Colgate-tandenborstel heeft zelfs een Apple Watch-app. Een nadeel van dergelijke tandenborstels is dat ze vrij duur zijn. Uit eigen ervaring merken we dat het ook wat veel gedoe is om telkens je iPhone er weer bij te pakken als je je tanden gaat poetsen. Doet de Nederlandse app Brush voor de Apple Watch dat beter? Wij hebben onze tanden in deze app gezet.



Brush voor Apple Watch: tandenpoetstimer met HealthKit

Brush is gemaakt door de Nederlandse ontwikkelaar Hidde van der Ploeg, bekend van de gezondheidsapp Vekt, voor het bijhouden van je gewicht. Waar Vekt van pas komt als je geen slimme weegschaal hebt, schiet Brush te hulp bij een ‘domme’ tandenborstel. Brush maakt gebruik van de nieuwste mogelijkheden van watchOS en iOS, maar is heel simpel van opzet. De app is alleen beschikbaar op de Apple Watch zelf, dus er zit geen nutteloze iPhone-app aan vast. Sinds iOS 13 en watchOS 6 kan HealthKit omgaan met gegevens over tandenpoetsen. Zo zie je in de Gezondheid-app precies wanneer en hoelang je je tanden gepoetst hebt.

Zodra je Brush op je Apple Watch geopend hebt, hoef je alleen maar op de Start-knop te drukken. De klok wordt gestart, zodat je precies ziet hoelang je al aan het poetsen. De teller staat op twee minuten en dit is ook niet aan te passen. Langer poetsen kan wel, want de app telt ook na deze twee minuten gewoon door. Op het tweede scherm van de app zie je je huidige streak dat je achter elkaar gepoetst hebt, met daaronder een lijstje van je recente poetsresultaten.

De app werkt simpel en doeltreffend. Zeker als je een hekel hebt aan tandenpoetsen, is het prettig dat je met een draai van je pols kan zien hoelang je nog moet poetsen. De app geeft na twee minuten ook een korte trilling, zodat je precies weet dat je kan stoppen met poetsen. De meeste elektrische tandenborstels hebben dit al ingebouwd, maar als je handmatig poetst komt dit erg goed van pas. Wel vinden we het jammer dat de app niet op elke dertig seconden een trilling geeft, om aan te geven dat je naar een ander deel van je gebit moet.

Waar je wel rekening mee moet houden, is dat je na de poetsbeurt zelf nog op de opslaan-knop moet drukken om de poetssessie te stoppen. De app doet dat niet automatisch, zelfs niet na acht minuten ongemerkt ‘poetsen’. Het kan daardoor gebeuren dat je sessie ongemerkt doorloopt, terwijl je allang klaar bent met poetsen. Een herinnering met een korte trilling of je nog wel aan het tandenpoetsen bent, was in dat geval wel handig geweest.

Brush werkt samen met HealthKit

De app biedt volledige ondersteuning voor HealthKit. Nadat je toestemming gegeven hebt tot je gezondheidsgegevens, worden opgeslagen poetssessies doorgestuurd naar de Gezondheid-app. Je ziet daar op welke dagen je gepoetst hebt en hoelang elke sessie duurde. Dit is een handige manier om bij te houden of je wel genoeg poetst, maar heel veel meer kun je hier niet mee doen. Je zou het eventueel als bewijs kunnen aandragen als je tandarts vraagt of je wel genoeg poetst.

Er zijn nog wel een paar kleine puntjes die nog ontbreken in de app. Zo is er nog geen volledige ondersteuning voor complicaties, waarmee je de app sneller zou kunnen starten. De maker laat aan ons weten dat hij hier wel over nadenkt. Ook zouden we het fijn vinden als de app je meer aanmoedigt om consequenter te poetsen. Denk bijvoorbeeld aan de aanmoedigingen die we kennen van de Activiteit-app of beloningen in de vorm van badges. Alles wat bijdraagt om vaker te poetsen is een welkome toevoeging en op dit moment ontbreekt dat nog in Brush.

Score 7.5 Brush €1,09 Voordelen + Handige en simpele timer met herinnering bij 2 minuten

Vooral handig bij niet-elektrisch poetsen

Werkt samen met HealthKit

Alleen op Apple Watch, geen overbodige iPhone-app Nadelen – Geen trilling bij dertig seconden

Geen optie om automatisch te stoppen

Conclusie Brush voor Apple Watch

Brush voor de Apple Watch is een praktische en simpele Apple Watch-app, die vooral van pas komt als je niet elektrisch poetst. Het is handig om te zien hoelang je nog moet poetsen en met het tikje op je pols weet je meteen dat het tijd is om te spugen. De samenwerking met de Gezondheid-app is prettig, zeker als je al je poetssessies vast wil leggen. Er is nog ruimte om de app verder te verbeteren, bijvoorbeeld met complicaties op je wijzerplaat, haptische feedback bij elke dertig seconden en meer aanmoedigingen om vaker te poetsen.

