De beste reisapps voor Apple Watch

Als je met je iPhone op vakantie gaat, dan zijn er ongetwijfeld heel veel apps die je tijdens je reis gebruikt. Als je een Apple Watch om je pols hebt, kun je je iPhone steeds vaker in je broekzak laten zitten. Met deze reisapps voor de Apple Watch heb je altijd al je informatie binnen handbereik, check je interessante plekken in de buurt en kun je makkelijker communiceren met de lokale bevolking.



App in the Air

Als je iets meer informatie zoekt dan bovenstaande Schiphol-app, dan is App in the Air meer de moeite waard. Met de app check je alles wat je wil weten over je vlucht. per stap zie je precies hoeveel tijd je nog hebt, zoals het boarden en tot het moment dat het vliegtuig de lucht in gaat. Er is zelfs een mooie 3D-weergave van de wereldbol te zien, waarop je kan zien hoe het vliegtuig vliegt. Er is zelfs een paklijst met allerlei handige tips die je niet moet vergeten als je op vakantie gaat. De app heeft ook handige complicaties, zodat je direct vanaf je wijzerplaat kan zien bij welke gate je moet zijn.

NS & NS International

Ga je niet met het vliegtuig, maar met de trein? Zowel de NS-app als de NS International-app hebben een Apple Watch-versie. De standaard NS-app op de Apple Watch toont je niet alleen de tijden op je vaste traject, maar helpt je ook navigeren van A naar B. Als je een reis eenmaal op je iPhone gestart hebt, weet je via je Apple Watch precies wanneer de trein komt en of er vertraging is. De app heeft ook goede complicaties.

Ga je met de trein de grens over, dan moet je de NS International-app hebben. Met de Apple Watch-app heb je je boekingen altijd bij de hand. Je ziet op welk spoor je moet zijn, hoe laat de trein vertrekt en wat het weer is op je eindbestemming. Ook de internationale app heeft complicaties, al zijn deze niet zo uitgebreid als bij de gewone NS-app.

Transit

Transit was een van de eerste apps op de Apple Store, maar de makers vertrokken ook alweer snel. Nu is er een nieuwe versie van de app, die net als de iPhone-versie het gemakkelijk maakt om een route te plannen met het openbaar vervoer. Je kunt aankomsttijden van treinen en bussen bekijken en laat een kaartje zien, zodat je weet hoe je moet lopen. De data in Transit is real-time, zodat de bus precies op tijd zou moeten komen zodat je niet zinloos bij de halte staat. Je krijgt ook waarschuwingen voor vertragingen en verstoringen, wijzigingen in het reisschema an meer. Met de iPhone-app kun je ook reizen plannen terwijl je offline bent.

Citymapper

Citymapper is een populaire app voor openbaar vervoer – en gelukkig is ‘ie er ook op de Apple Watch. Je kunt hiermee rondreizen in grote steden zoals Londen, Parijs, Barcelona en New York. Maar er is ook dekking voor heel Nederland. Je krijgt reistijden voor bus, trein en metro. De Apple Watch-app biedt ook fietsroutes en laat zien waar je een fiets kunt huren. Na het instellen van de route krijg je stap-voor-stap notificaties op het scherm van de Apple Watch. Je kunt vertrekken vanuit huis of vanuit vooraf opgeslagen locaties. Ook helpt Citymapper je om de bushalte te vinden.

Apple Wallet

Standaard is elke Apple Watch voorzien van de Wallet-app. Deze app is niet alleen de plek voor al je klantenkaarten en je pinpassen van Apple Pay, maar ook voor vliegtickets en losse treinkaartjes. Vanuit de NS-app kun je losse kaartjes op je Apple Watch zetten, hoewel het scannen bij de poortjes soms niet altijd goed gaat. Bij veel vliegtuigmaatschappijen kun je ook je vliegtickets aan Wallet toevoegen. Door je ticket op je horloge te zetten, hoef je niet te hannesen met geprinte tickets of je telefoon bij het boarden. In de meeste gevallen kun je zonder problemen je ticket vanaf je pols laten scannen, zodat je je handen vrijhoudt voor al je bagage. Dat reist een stuk makkelijker.

Bekijk ook Apple Wallet: alles over deze handige app voor klantenkaarten en tickets Apple Wallet (voorheen Passbook) is Apple's digitale portemonnee voor klantenkaarten, tickets, kortingsbonnen en andere pasjes. Welke apps zijn er voor Wallet, wat zijn de mogelijkheden en op welke apparaten werkt Wallet? In deze uitleg lees je alles.

Sygic Travel reisplanner

Je kent Sygic waarschijnlijk wel van de offline navigatie-apps. Sygic heeft ook een complete reisplanner. Met de app voeg je locaties die je wil bezoeken toe aan je reis. Je kan niet alleen zoeken naar interessante plekken, maar ook naar rondleidingen, hotels en veel meer. Door ze toe te voegen aan je reis, heb je alle informatie binnen handbereik op je Apple Watch. Je ziet dan bijvoorbeeld ook hoe lang het lopen is naar de eerstvolgende bezienswaardigheid. Je kan ook zoeken naar interessante plekken om je heen, bijvoorbeeld winkels en musea. Wil je geen aparte app downloaden, dan kan je ook de soortgelijke Dichtbij-functie in Apple Kaarten gebruiken.

Foursquare City Guide

Vergelijkbaar met Sygic Travel biedt Foursquare City Guide je een overzicht aan interessante locaties in de buurt. Je kan zoeken op categorie, bijvoorbeeld ontbijt, lunch of diner en vervolgens filter je op bijvoorbeeld prijs of waardering. Ook op de Apple Watch zoek je op deze manier locaties op. Je kan ook al je bladwijzers bekijken die je via de iPhone-versie opgeslagen hebt. Je checkt op deze manier bijvoorbeeld openingstijden of de route naar je volgende bestemming.

Magic Earth

Ben je op vakantie en wil je een rondje gaan rijden? Dan is Magic Earth een goede keuze. Deze allround gratis offline navigatie-app werkt ook op de Apple Watch. Je krijgt daar op je pols alle instructies voor afslagen. Dit komt vooral van pas als je op vakantie geen houder bij je hebt om je iPhone in te zetten. Zo krijg je toch duidelijke instructies, zonder dat je je iPhone erbij hoeft te pakken. Je kan ook vanaf de Apple Watch kiezen om te reizen via het OV, fiets of als voetganger. Je bekijkt je favorieten of bladert door je historie, om snel vanaf je Apple Watch een reis te starten.

iTranslate Converse

Als je het hebt over reisapps op de Apple Watch, mag een vertaalapp niet ontbreken. Eenmaal op je vakantiebestemming aangekomen, kun je dankzij iTranslate Converse een stuk makkelijker communiceren als je de taal niet machtig bent. iTranslate Converse is vooral bedoeld voor korte conversaties. Je praat in je eigen taal richting je Apple Watch en tikt op het scherm. Vervolgens wordt jouw gesproken tekst hardop uitgesproken in een door jou gekozen taal. Zo kan de buitenlandse gesprekspartner dus verstaan wat jij zegt. Je kiest gewoon twee talen en de app herkent zelf welke tekst in welke taal uitgesproken wordt. In totaal kan je kiezen uit bijna 40 talen, dus je kan bijna overal met de app terecht.

Deze app is gratis, maar er zit wel een betaald abonnement in, die je eigenlijk nodig hebt om nuttig gebruik te kunnen maken van deze app. Dat kan gelukkig ook per maand en je kunt het zeven dagen proberen voordat je moet betalen. iTranslate Converse werkt met 38 talen en geeft je de mogelijkheid om natuurlijk te praten met mensen waarvan je de taal niet kent. Neem niet een maandenlang abonnement af, want met de Vertaal-app in watchOS 7 kun je ook realtime vertalen.

In iTranslate Converse houd je een knop op het scherm ingedrukt om te spreken. Daarna laat je los om de vertaling te laten horen. De andere persoon doet daarna hetzelfde. Omdat je het op je Apple Watch doet, is het minder riskant. Er is minder kans dat een vreemde er met jouw dure Apple-device vandoor gaat. De app gebruikt je locatie om te achterhalen waar je bent en past de taal erop aan. Het werkt ook goed in drukke omgevingen. Het hangt er vanaf of de betaalde versie z’n geld waard is. Moet je belangrijke dingen doen, dan betaalt de app zich vanzelf terug.

iTranslate

De naam is vrijwel hetzelfde, maar toch is iTranslate een andere app dan de hierboven besproken iTranslate Converse. Het werkt in 90 talen en tegen betaling kun je spraakherkenning en een onbeperkt aantal vertalingen gebruiken. Via de Apple Watch-complicatie krijg je snel toegang tot de vertaalfuncties. Op basis van je locatie kiest de app alvast de taal die je waarschijnlijk wilt gebruiken.

ETA

ETA is een app waarmee je nooit voor verrassingen staat. Je voegt een locatie toe op je iPhone en de app geeft je opties voor autorijden, wandelen of openbaar vervoerd. Je kunt ETA ook als complicatie op de Apple Watch instellen, waarbij je de tijd te zien krijgt die nog zal verstrijken om op je bestemming te komen. Er wordt ook rekening gehouden met verkeer en drukte tijdens de spits. Op de Apple Watch tik je op de gekozen bestemming en de app stuurt je door naar de Kaarten-app om de route te tonen. Ook kun je openbaar vervoer-instructies krijgen in bepaalde steden.

Circa

Circa is een app waarmee je tijdzones in de gaten kunt houden. Het is handig voor reizigers, maar ook voor mensen die te maken hebben met personen uit verschillende tijdzones. Je krijgt in een oogopslag antwoord op de vraag: is dit een goed moment? Met cirkels is te zien hoe laat het is op andere plekken, zodat je kunt zien of andere mensen wakker zijn. Het is simpel en ziet er mooi uit, precies wat je nodig hebt!

TripIt

TripIt is een van de apps die we bespreken in onze lijst met apps voor het plannen van vakanties. Je kunt met deze app een volledige vakantie samenstellen. Alle benodigde reserveringen en documenten heb je bij de hand, van het stoelnummer tijdens je vlucht, tot het nummer van de verhuurmaatschappij van je auto. Je stuurt de bevestigingsmails van je vlucht, hotel, autohuur en dergelijke naar TripIt en de app organiseert het automatisch. Zo krijg je precies op het juiste moment de informatie aangeleverd. De Apple Watch-app laat zien wat er op een bepaald moment belangrijk is. Bij het instappen in een vliegtuig is het je vluchtnummer en vertrektijd. Met een Pro-abonnement krijg je ook vluchtnotificaties en alternatieve vluchten, voor als je het vliegtuig mist. De gratis versie bevat echter al genoeg nuttige functies.

Bekijk ook Vakantie plannen met je iPhone of iPad: hou overzicht met deze apps Een goede vakantieplanning zorgt dat je niet voor verrassingen komt te staan. Bekijk deze vakantieplanners voor de iPhone en iPad, waarmee je je reis kunt voorbereiden. Bewaar ticketnummers en boekingen overzichtelijk bij elkaar, hou zicht op je reisschema en plan vooraf waar je gaat eten en slapen. Het kan allemaal met deze reisplanners!

Overige reisapps voor Apple Watch

Er zijn nog veel meer reisapps voor de Apple Watch die van pas kunnen komen:

