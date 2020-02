Er zijn inmiddels flink wat social media apps voor de Apple Watch beschikbaar. Of je nu een handige Twitter-app zoekt of verslaafd bent aan Instagram: deze apps kun je proberen.

Beste social media apps voor Apple Watch

Er zijn allerlei goede apps voor de Apple Watch beschikbaar, in een groot aantal categorieën. Er zijn bijvoorbeeld veel verschillende reisapps voor de Apple Watch en ook het aanbod van fitness- en sportapps voor de Apple Watch is groot. Ook voor het communiceren met vrienden of op de hoogte te blijven van je social media-accounts kan de Apple Watch goed van pas komen. Met deze social media apps voor de Apple Watch kan dat.



Chat-apps voor Apple Watch

Als je wil chatten via de Apple Watch, kun je daar de standaard Berichten-app voor gebruiken. Maar niet iedereen heeft een iPhone met iMessage of staat te springen om van jou een ouderwetse sms te ontvangen. Gelukkig zijn er ook alternatieven.

WatchChat 2 for WhatsApp

WhatsApp heeft nog steeds geen eigen app voor de Apple Watch, maar deze app maakt dat wel via een omweg mogelijk. De app werkt op basis van WhatsApp Web en laat je niet alleen antwoorden vanaf je Apple Watch, maar ook nieuwe gesprekken starten en je chatoverzicht bekijken. De app ondersteunt audioberichten, dus je kan die zelfs vanaf je horloge afluisteren. Ook afbeeldingen kun je via de app bekijken.

Telegram

Telegram heeft wel een eigen Apple Watch-app, die daardoor ook een stuk beter werkt. Je bekijkt al je chats en kan daar niet alleen nieuwe berichten dicteren, maar ook stickers versturen, je locatie delen en een audiobericht opnemen en versturen. Door hard in een chat op het scherm te drukken, kun je iemand muten of zelfs blokkeren.Handig dus om in contact te blijven met je Telegram-vrienden.

Twitter: Chirp

Veruit de beste Twitter-app voor de Apple Watch is Chirp. De app is razendsnel en laat je direct vanaf je Apple Watch door je tijdlijn scrollen. De mogelijkheden zijn groot en er zijn allerlei instellingen om de app naar eigen smaak in te richten. Zo kun je kiezen dat de app direct je tijdlijn opent zodra je hem opstart. De app ondersteunt video’s en gifs die je rechtstreeks vanaf je Apple Watch kan bekijken. Voor sommige functies heb je de betaalde pro-versie nodig, maar met de gratis variant kan je al prima uit de voeten.

Instagram: Lens

Lens laat je (vergelijkbaar met Chirp) door je tijdlijn bladeren, maar dan voor Instagram. Je bekijkt individuele posts, kan liken en profielen bekijken. De app ondersteunt zelfs de Stories, hoewel het laden daarbij wel even kan duren. De app ondersteunt ook het afspelen van video’s, die tijdens het bladeren door je tijdlijn geladen worden. Daardoor hoef je minder lang te wachten als je de video daadwerkelijk wil bekijken. In onze review van Lens voor Instagram lees je er meer over.

Facebook-apps voor Apple Watch

Facebook heeft zelf geen officiële app om door je tijdlijn te bladeren, maar gelukkig zijn er wel alternatieven. Het aanbod is groot, maar wij hebben degene met de beste waardering voor je uitgezocht. Er is ook nog een aparte app voor Messenger, die wél van Facebook zelf is.

WristWeb for Facebook

Deze app heeft drie hoofdfuncties: het bekijken van posts (ook die met afbeeldingen), het bekijken van websites waar naar gelinkt wordt en het checken van je meldingen. Daarnaast kan je posts liken en erop reageren met het FlickType toetsenbord. Hoewel wij in Nederland nog geen 4G Apple Watch hebben, werkt de app daar dus wel mee samen. Je kan dan dus de app gebruiken zonder dat je je iPhone bij je hebt.

Messenger

Al sinds heel wat jaar heeft Facebook een eigen Messenger-app. Voorheen kon je met de Watch-app ook je locatie delen of een spraakbericht versturen, maar dat is tegenwoordig niet meer mogelijk. Wat er nog wel kan? Je Messenger-chats bekijken, standaardberichtjes sturen, dicteren of een emoji verzenden. De mogelijkheden zijn wat beperkt, want je kunt zelfs geen chats verwijderen of de app op een andere manier opruimen.

Reddit: Nano-app

Van dezelfde makers als Chirp voor Twitter is er Nano voor Reddit. Met deze app bekijk je posts op je tijdlijn, blader je door subreddits en kun je stemmen op berichten. Als een post een Twitter-bericht bevat, wordt deze ook keurig netjes op de Apple Watch getoond. Ook heeft de app ondersteuning voor gifs en kun je artikelen lezen. De app is gratis te gebruiken, maar voor sommige functies moet je de pro-versie hebben. Maar als je veel op Reddit zit, kan dat zeker de moeite waard zijn.

