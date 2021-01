De Apple Watch heeft de manier waarop we met elkaar communiceren verandert. Naast een telefoongesprek voeren vanaf je pols, kun je ook op andere manieren contact leggen. We zetten zes manieren op een rij hoe de Apple Watch je helpt met communiceren.

Apple Watch en communicatie

Als je de Apple Watch veel gaat gebruiken, zul je op een andere manier omgaan met berichtjes, telefoongesprekken en notificaties die je op de iPhone binnenkrijgt. Dat komt doordat de Apple Watch nieuwe mogelijkheden biedt om met anderen in contact te blijven. Hieronder bespreken we zes manieren waarop de Apple Watch verandert hoe je met mensen communiceert.

1. Minder naar je iPhone kijken

Omdat je in één oogopslag notificaties van de Apple Watch op je pols kunt zien, ga je automatisch minder naar je telefoon kijken. Je kunt meteen zien of iets belangrijk genoeg is om de iPhone uit je zak te halen. Negen van de tien keer is dat niet nodig, want de Apple Watch heeft allerlei mogelijkheden om snel op een notificatie te reageren. Daardoor blijft je telefoon vaker in je zak.

Je zit dus minder vaak met je iPhone in je handen, terwijl je met vrienden zit te praten. Maar tegelijk nodigt de Apple Watch uit tot een andere vorm van asociaal gedrag: constant op je pols kijken. Dat kan bij vrienden al snel leiden tot de opmerking: “Oh, moet je ergens naartoe?” Door de notificaties op je pols kun je ook sneller afgeleid worden. Vandaar dat we een aparte gids hebben geschreven om notificaties op je Apple Watch in bedwang te houden:

Bekijk ook Apple Watch-notificaties inschakelen en uitschakelen Berichtgeving (notificaties) instellen op de Apple Watch doe je zo: inschakelen, uitschakelen en voorkomen dat anderen kunnen meekijken op jouw scherm. In deze tip lees je hoe Apple Watch-meldingen werken.

Je voelt berichten altijd binnenkomen en het is vrij makkelijk om snel naar je pols te kijken, om te zien wat er aan de hand is. Voor vrienden kan dat ook handig zijn: ze weten dat je berichten meteen bekijkt en sneller zult reageren, dan wanneer je de iPhone moet pakken.

2. Bellen met de Apple Watch

Bellen met je Apple Watch is ideaal als je je handen vol hebt of niet bij je iPhone kan. Het geluid aan de andere kant van de lijn krijg je dan te horen via de speakers in de Apple Watch en je kunt zelf ook spreken via de ingebouwde microfoon. Je hoeft hierdoor niet langer de iPhone vast te houden voor een handsfree-gesprek of hebt hiervoor geen oordopjes met ingebouwde microfoon meer nodig. Omdat de knoppen van de Telefoon-app altijd binnen handbereik zijn, hoef je de iPhone ook niet meer erbij te pakken als je bijvoorbeeld het volume wil verhogen of de microfoon tijdelijk wil uitschakelen. Wil je toch overschakelen naar je iPhone of laten weten dat het even niet goed uitkomt? Dan kun je op de drie puntjes onder in beeld tikken om bij dit menu te komen.

Bekijk ook Bellen met de Apple Watch: hoe werkt dat? De Apple Watch heeft een telefoonfunctie, zodat je ook een telefoongesprek kunt aannemen als de iPhone niet in de buurt is. Hoe kun je bellen met de Apple Watch? We leggen het uit in deze tip.

Het zal er even wennen zijn als je voor het eerst met je Apple Watch belt. Je ziet zelden mensen bellen via hun horloge – handsfree bellen met oordopjes zorgt er nu al voor dat je soms raar wordt aangekeken. Toch werkt het een stuk sneller om te bellen met je Apple Watch, zeker voor korte gesprekjes. Je ziet in een oogopslag wie er belt en hoeft niet eerst je iPhone uit je broekzak of tas te halen. Nadeel van bellen met de Apple Watch is dat iedereen in je omgeving het gesprek kan meeluisteren, omdat je gesprekspartner immers ‘op de speaker’ staat. Wil je het gesprek privé houden? Koppel AirPods met je Apple Watch (of andere draadloze oordopjes of hoofdtelefoon) om zo ongestoord te kunnen bellen. Bij een binnenkomend gesprek zal het scherm van de Apple Watch automatisch activeren, zodat je meteen kunt opnemen.

3. In contact blijven zonder iPhone

Het voordeel van de Apple Watch is dat je zelfs in contact kan blijven als je je iPhone even niet bij je hebt. Zolang je iPhone via Bluetooth in verbinding blijft met je Apple Watch, kun je zonder problemen bellen. De Apple Watch pakt ook het wifinetwerk op als de verbinding met de iPhone verbroken wordt, zodat je alsnog bereikbaar bent. Handig als je iPhone nog op je slaapkamer ligt en je al beneden bent en gebeld wordt.

Bekijk ook Dit kan de Apple Watch zonder iPhone Wat kan de Apple Watch eigenlijk zonder iPhone? Hier zie je welke functies gewoon blijven werken als de iPhone niet in de buurt is.

Je kan zelfs contact houden als je buiten de deur gaat zonder je iPhone. De Apple Watch kan verbinding maken met bekenden wifinetwerken, zodat je alsnog een berichtje kan sturen via bijvoorbeeld iMessage. Ook is er de 4G Apple Watch, die helemaal zelfstandig verbinding kan maken met mobiele netwerken. Helaas hebben we dit model nog niet in Nederland, maar in onder andere België en andere landen is dit model wel beschikbaar.

4. Walkie Talkie

Sinds watchOS 5 kun je ook gebruik maken van Walkie Talkie op de Apple Watch. Hiermee kun je simpele spraakberichten naar vrienden en familie sturen. Wel moet de andere persoon eerst toestemming geven. Er is hierbij geen sprake van een live telefoongesprek, maar je stuurt elkaar afwisselend spraakberichten. Let er wel op dat het bericht direct bij de ontvanger binnenkomt en afspeelt. Pas dus op dat je niet iets stuurt als iemand in vergadering of bij een belangrijke ceremonie zit. In dat geval kun je de status ‘afwezig’ inschakelen, zodat je niet gestoord kunt worden. Walkie Talkie is vooral handig voor korte spraakberichten.

Deze functie is te gebruiken op alle Apple Watch-modellen, met uitzondering van de Apple Watch Series 0.

Bekijk ook Alles over Walkie Talkie, onderling praten op de Apple Watch Met Walkie Talkie kun je onderling praten met vrienden die ook een Apple Watch hebben. Walkie Talkie kan gemakkelijk zijn als je meteen contact met iemand wilt hebben, bijvoorbeeld als je snel iets wilt vragen. Hoe werkt Walkie Talkie en op welke modellen is het beschikbaar? Je leest er hier alles over.

5. Meer dicteren

De Apple Watch heeft geen volledig toetsenbord. De snelste manier om te reageren op berichtjes is door te dicteren. Dicteren op je iPhone doe je misschien niet zo snel, maar op de Apple Watch is dat de normaalste zaak van de wereld. En dat werkt eigenlijk behoorlijk snel: tik op de microfoonknop en spreek je berichtje in. In een paar seconden verschijnen je complete zinnen op het scherm en verstuur je ze naar je contacten. Dicteren gaat eigenlijk een stuk sneller dan typen, al zul je geen hele verhalen opschrijven. Dicteren is vooral handig voor korte antwoorden of een snelle vraag. Sinds de Apple Watch gebruiken we de dicteerfunctie steeds vaker. Ook andere vormen van spraak, zoals met Siri, worden steeds normaler.

Bekijk ook Dicteren op je iPhone, Mac en meer: tekst typen door te spreken Geen zin om te typen? Gebruik de dicteerfunctie! Met dicteren op je iPhone, Mac of Apple TV kun je sneller een bericht maken of naar apps zoeken. Maar hoe werkt de dicteerfunctie precies, op welke toestellen is het mogelijk en hoe stel je het in? In deze tip lees je alles over dicteren op alle Apple-apparaten!

6. Digital Touch: hartslag delen, tikken en meer

Bij de introductie van de Apple Watch introduceerde Apple Digital Touch, een functie waarmee je op nieuwe manieren contact kan leggen met vrienden en familie. Digital Touch is nooit écht van de grond gekomen, maar je kan vrienden of familie er wel op een leuke manier mee verrassen.

Hoe kun je iemand laten weten hoe je je voelt? Apple heeft hiervoor bedacht dat je gemakkelijk en snel je hartslag naar iemand kan sturen met behulp van de hartslagsensor achterop. Dat klinkt misschien doodsimpel, maar het is wel veel persoonlijker dan een smiley. Zo kan je zonder woorden laten weten dat je nerveus bent, of je juist heel relaxt voelt. De boodschap van een hartslag kan soms wat abstract zijn, maar het is wel een zeer intieme manier om met je naasten te communiceren. Deze toepassing zal je dan ook vooral gebruiken met je geliefde.

Het maken en versturen van een tekening op de Apple Watch is een leuke manier om met elkaar te communiceren zonder gebruik te maken van Emojis. Zo kun je bijvoorbeeld binnen een minuut een bloemetje tekenen en versturen naar je moeder, gewoon omdat ze net de afwas voor je heeft gedaan. De ontvanger heeft zelf niet een Apple Watch nodig om de tekeningen te ontvangen. Leuk detail: de ontvanger ziet een kort filmpje van hoe je de tekening hebt gemaakt.

Wil je de aandacht van iemand? De Apple Watch heeft hiervoor de mogelijkheid om iemand anders met een Apple Watch een tikje te geven. Je kunt zelfs speciale tikjes maken voor bepaalde personen. De Apple Watch van de ontvanger trilt dan precies in het ritme waarop jij op het scherm hebt gedrukt. Hierdoor kun je bijvoorbeeld een code afspreken voor simpele dingen bij vrienden. Het gebruik van de Taptic Engine zorgt er voor dat deze aanrakingen van je Apple Watch ook natuurlijk aanvoelen.

Bekijk ook Digital Touch: verstuur kusjes, hartslag en tekeningen Digital Touch is een mogelijkheid om snel korte berichtjes en tekeningen te versturen naar vrienden. Digital Touch werkt op de Apple Watch, iPhone en iPad. Wat zijn precies de opties en hoe verstuur je zo'n Digital Touch?

