Er is de afgelopen tijd bezorgdheid ontstaan over iCloud-backups. Omdat ze niet end-to-end versleuteld zijn, is het mogelijk dat overheden of hackers ooit toegang krijgen tot iMessage, agenda en andere persoonlijke data. Is het nu beter om iCloud-backups uit te schakelen? En welke consequenties heeft dat?

Toch maar geen iCloud backups maken?

iCloud-backups zijn in principe toegankelijk voor Apple. De backups worden namelijk op een server bewaard en Apple beschikt over een sleutel. Daardoor is het mogelijk om de gegevens in te kijken. Dat is al jarenlang bekend en Apple maakt er ook geen geheim van, maar opeens beseften gebruikers dat het misschien toch niet zo gewenst is. Met miljoenen klanten is de kans klein dat een Apple-medewerker toevallig door jouw persoonlijke data gaat neuzen. Daar komt bij dat Apple’s bedrijfsbeleid dit verbiedt. Maar mocht je ooit betrokken raken bij een criminele zaak, dan loop je het risico dat overheden of organisaties zoals de FBI jouw gegevens opvragen. Je kunt dit voorkomen door iCloud-backups uit te schakelen. Maar wil je dit ook?

iCloud of lokale backup?

Maak je het liefst een iCloud-backup of is het in jouw geval toch verstandiger om voor een lokale backup te kiezen? Dit zijn de belangrijkste verschillen.

iCloud backup (online):

Backups worden online bewaard

Backups zijn altijd en overal beschikbaar

Je hebt tot 2 TB opslagruimte (5 GB is gratis)

Backups zijn altijd versleuteld (maar niet end-to-end)

Apple heeft de sleutel van je backups en kan eventueel erin kijken (je mag er echter vanuit gaan dat dit niet zomaar gebeurt)

Backups maken is altijd en overal mogelijk waar je internettoegang (Wi-Fi) hebt

Geen toegang tot backups als er een iCloud-storing is

Geen omkijken naar, Apple zorgt voor backups van je backups

Lokale backup op je computer:

Lokale backup wordt bewaard op de Mac of Windows-pc

Mogelijkheid om backups te versleutelen (standaard is dit niet ingeschakeld)

Opslagruimte is afhankelijk van de beschikbare ruimte op je Mac of pc

Alleen backups maken en terugzetten als je fysiek in de buurt van de computer bent

Mogelijkheid om een extra reservekopie van een backup te maken en bijvoorbeeld op een externe schijf op te slaan

Geen toegang door externe partijen mogelijk (tenzij je gehackt wordt)

Je bent de backups kwijt als de computer wordt gestolen

Meer dingen zelf regelen, zoals het maken van een reservekopie van je backup

Is iCloud-backups uitschakelen verstandig?

Apple is een bedrijf dat privacy hoog in het vaandel heeft staan. We krijgen dan ook regelmatig te horen dat de data die op je iPhone en iPad staat, extreem goed beveiligd is en met geen mogelijkheid te achterhalen is.

Dat klopt, als je je toestel uitsluitend offline gebruikt. Maar de situatie is anders als je gebruik maakt van diensten als iCloud en je data synchroniseert met andere apparaten en doorstuurt naar diensten van derden. Een simpele regel is: als het toegankelijk is op het web (denk aan foto’s, notities, contacten) dan kan Apple ook toegang krijgen. Eventueel kunnen die gegevens doorgespeeld worden naar officiële instanties. We hebben een apart artikel over de beveiliging van iCloud en privacy.

De enige manier om dit te voorkomen is iCloud-backups uitschakelen.

Het gemak van iCloud-backups

Het mooie van iCloud-backups is dat je bij verlies of diefstal van je toestel meteen weer up-and-running kan zijn. Zelfs als je op vakantie hebt en je MacBook niet bij de hand is.

Stap je over naar een ander toestel, dan hoef je alleen maar in te loggen met je Apple ID en je toestel vult zich vanzelf met je vertrouwde apps en gegevens. Het maken van backups gebeurt automatisch; je hebt er geen omkijken naar.

Schakel je de automatische online backups uit, dan zul je voortaan zelf iets moeten regelen. Dit kan met lokale backups op de Mac of PC, door gebruik te maken van de standaard functies in Finder of iTunes. Of door speciale software zoals iMazing te installeren.

Maak je helemaal geen backups meer en heb je ook het synchroniseren via iCloud uitgeschakeld, dan worden er geen reservekopieën meer gemaakt van je Apple Watch, apparaatinstellingen, HomeKit-configuraties en foto’s en video’s in je camerarol. Vooral dat laatste kan tot dramatische situaties leiden, zeker als mensen zijn vergeten om foto’s van baby’s, overleden familieleden en huwelijksceremonies veilig te stellen. Je kunt echter gemakkelijk een extra backup van je iCloud-fotobibliotheek maken voordat je het opslaan en synchroniseren van iCloud uitschakelt.

Er zijn ook gegevens die niet worden meegenomen in een iCloud-backup, zoals agenda’s, adresboeken en notities. Die zul je meestal synchroniseren via iCloud, maar als je vindt dat dit ook je privacy in gevaar brengt is kun je het eveneens uitschakelen. Je hebt dan geen backup meer. Van Apple Pay-informatie en instellingen van Face ID en Touch ID wordt overigens nooit een backup gemaakt.

iCloud-backups uitschakelen

Je kunt eenvoudig iCloud-backups uitschakelen:

Ga naar de Instellingen-app. Tik bovenin op je naam. Tik op iCloud > iCloud-reservekopie. Zet de schakelaar uit.

Vervolgens moet je nog wel de al bestaande reservekopieën weggooien, anders beschikt Apple nog steeds over de informatie.

Tik in de Instellingen-app op je naam. Ga naar iCloud > Beheer opslag > Reservekopieën. Tik op de naam van het apparaat waarvan je de backup wilt weggooien. Tik op Verwijder reservekopie.

Je kunt nu meteen oude backups weggooien van toestellen die je toch niet meer gebruikt.

Het kan een tijdje duren voordat de gegevens echt van de servers van Apple zijn verdwenen. In de tussentijd heb je geen toegang meer tot de kopie.

Maak nu een lokale kopie in iTunes of de Finder, zodat je zeker weet dat je in de toekomst niet alles kwijt raakt.