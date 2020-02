Door films lokaal op te slaan, hoeft het apparaat (een computer of server) waar je normaal gesproken de video’s vanaf streamt niet ingeschakeld te zijn. Als je bijvoorbeeld een Mac gebruikt om de video’s vanaf te streamen, kun je deze gewoon uitschakelen omdat de video lokaal op de Apple TV staat. Voordat je dit kunt doen moet je er wel even voor zorgen dat de Remote Playback-functie ingeschakeld is.



Video lokaal opslaan in VLC op Apple TV

De VLC-app voor de Apple TV is gratis te downloaden en heeft ook geen in-app aankopen. Hierdoor kan iedereen met een Apple TV HD of nieuwer er gebruik van maken. De app werkt officieel niet op oudere modellen van de Apple TV.

Om video’s lokaal op te slaan, moet je eerst de Remote Playback-functie inschakelen. Dat doe je zo:

Open de VLC-app op de Apple TV. Ga door te swipen naar Remote Playback Hier staat een grote grijze knop met ‘Remote Playback inschakelen’. Activeer deze.

Als het goed is verschijnt er nu een URL op je beeldscherm. Vul deze op een Mac in bij een browser om de Remote Playback-functie te zien verschijnen, bijvoorbeeld in Safari. Vanaf dat moment kun je ieder videobestand dat door VLC wordt ondersteund in het browserscherm slepen, waarna het direct naar de Apple TV gestuurd wordt. Het is vervolgens een kleine moeite om de video’s lokaal op te slaan.

Open de URL die de Remote Playback-app gegenereerd heeft op een Mac en sleep er een video in die je lokaal op wilt slaan op de Apple TV. Bovenin beeld zie je een percentagebalk lopen die laat zien hoe ver de app is met het opslaan van het bestand. Als de teller de 100 procent bereikt staat de volledige video lokaal opgeslagen op de Apple TV. Je kan nu de browser sluiten.

In het Remote Playback-venster is de video nu te vinden. Onderin beeld wordt het bestand in een klein rechthoekje getoond, dat je op ieder gewenst moment weer kunt openen door er op te tikken.

VLC Remote Playback-content niet permanent opgeslagen

Houd er wel rekening mee dat lokaal opgeslagen bestanden niet permanent in de VLC-app blijven staan. De app waarschuwt hier zelf ook al voor: zodra de Apple TV te weinig opslagruimte heeft, kan het videobestand automatisch verwijderd worden, ook als je de VLC-app op dat moment niet gebruikt.