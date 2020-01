Gedeelde albums voor familie en vrienden

Voor een groot aantal mensen is de iPhone hun enige camera. Maar wat is nu de eigenlijk de beste manier om je foto’s te delen met familie en vrienden? Stuur je ze door in een gezamenlijk chat op iMessage of WhatsApp? Download je alle bestanden en maak je ergens een gedeelde folder aan? Of email je ze rond binnen je vriendengroep? Met Gedeelde albums (voorheen iCloud fotodelen) kun je makkelijk foto’s en video’s delen met je vrienden, familie en collega’s. In deze tip lees je meer over hoe Gedeelde albums werken op je iPhone of iPad.

Wat zijn Gedeelde albums?

Met Gedeelde albums kun je foto’s en video’s delen met familie, vrienden of collega’s. Zij kunnen zelf hun eigen foto’s en video’s uploaden en opmerkingen toevoegen.

Foto’s in Gedeelde albums zijn opgeslagen in de iCloud, maar tellen niet mee voor je iCloud-opslaglimiet. Deze albums zijn gelimiteerd tot maximaal 5000 foto’s en 100 personen.

In een gedeeld album kun je de volgende bestandstypes voor foto’s opslaan:

HEIF

JPEG

RAW

PNG

GIF

TIFF

Voor video’s worden de bestandstypes HEVC, MP4, QuickTime, H.264 en MPEG-4 ondersteund. Ze mogen maximaal 15 minuten duren en worden afgespeeld op een resolutie van maximaal 720p.

Gedeelde albums instellen

Om Gedeelde albums te kunnen gebruiken dien je deze eerst in te schakelen. Dit kan op een iPhone of iPad, Mac, Apple TV of Windows PC. Op een iPhone of iPad doorloop je de volgende stappen (hiervoor dien je gebruik te maken van iCloud):

Open Instellingen > Foto’s. Schakel hier Gedeelde albums in (voor iOS 11 of eerder is dit iCloud-fotodelen)

Gedeelde albums aanmaken en delen

Met de Foto’s applicatie maak je Gedeelde albums aan en kan je deze delen. Dit werkt als volgt:

Open de Foto’s app en navigeer naar het tabblad Albums (onderaan). Tik links bovenaan op de +. Kies voor Nieuw gedeeld album en geef je gedeelde album een naam. Tik op Volgende en nodig mensen uit door middel van hun mailadres of iMessage telefoonnummer. Via (+) kun je de contactenlijst openen. Deze mensen dienen wel gebruik te maken van iCloud. Kies Maak aan om het album te creëren.

Als je uitgenodigd wordt om abonnee te worden van een gedeeld album krijg je hiervan een notificatie. Accepteer deze uitnodiging om deel te nemen aan het Gedeelde album.

Foto’s toevoegen aan je Gedeelde albums

Foto’s toevoegen kan op twee verschillende manieren: in het gedeelde album of vanuit je fotobibliotheek. Wanneer je een Gedeeld album geopend hebt, tik je op de grote plus om foto’s toe te voegen.

Vanuit je fotobibliotheek kan je via de selecteer-knop meerdere foto’s en video’s selecteren om te delen. Tik op de deel-knop (vierkantje met pijltje) en kies voor Gedeelde albums. Wanneer je nieuwe foto’s plaatst zullen abonnees hiervan een melding krijgen.

Het is goed om te weten dat bewerkte foto’s worden geüpload zoals jij ze hebt aangepast. Wil je de afbeelding op een later moment opnieuw aanpassen, dan is dit alleen mogelijk op het origineel (niet in een gedeeld album).

Wanneer je een nieuwe versie van een foto wilt delen dan zul je deze opnieuw moeten toevoegen aan een gedeeld album en de oude versie moeten verwijderen. Let hierbij wel op dat de volgorde van foto’s in een gedeeld album niet kan worden aangepast. Dit is altijd op basis van uploaddatum.

Het is mogelijk om een foto leuk te vinden of eronder een opmerking te plaatsen, hier krijgen je abonnees dan een melding van. Open een foto in een gedeeld album en klik op Voeg opmerking toe… of druk op het duimpje om een foto leuk te vinden.

Foto’s en video’s bewaren en verwijderen

Het is voor iedereen mogelijk om foto’s vanuit een gedeeld album te bewaren in hun eigen fotobibliotheek. Tik hiervoor op de foto die je wilt bewaren, vervolgens de deel-knop en daarna Bewaar afbeelding of Bewaar video. De foto of video bewaar je in je eigen fotobibliotheek. Wanneer de foto uit het gedeelde album verwijderd wordt blijft deze in je fotobibliotheek (zelfs wanneer het album verwijderd wordt).

Als eigenaar van een gedeeld album kun je alle foto’s, video’s en opmerkingen verwijderen, ook wanneer je deze niet zelf hebt geplaatst (verwijderde foto’s en video’s verdwijnen van alle apparaten). Als abonnee kun je alleen je eigen materiaal verwijderen.

Om een geheel album of een abonnee te verwijderen open je het gedeelde album en kies je voor het tabblad Personen (onderdaan.) Door op een abonnee te tikken is het mogelijk deze te verwijderen.

Gedeelde albums beheren

Als eigenaar van een Gedeeld album kun je onder het tabblad Personen een aantal instellingen wijzigen. Het is bijvoorbeeld mogelijk uit te zetten dat abonnees foto’s en video’s kunnen plaatsen. Ook kun je het album delen met gebruikers zonder iCloud. Door Openbare website in te schakelen wordt een link gegenereerd die met anderen gedeeld kan worden. Iedereen met deze link kan de foto’s en video’s bekijken.

Gedeelde albums op je Mac, Apple TV of Windows pc

Het is ook mogelijk om op je Mac gebruik te maken van Gedeelde albums:

Ga naar het Apple-menu en kies Systeemvoorkeuren. Klik op iCloud en open Opties naast Foto’s. Zorg dat het vinkje staat ingeschakeld voor Gedeelde albums.

Gedeelde albums vindt je terug in het programma Foto’s.

Om Gedeelde albums op je Apple TV weer te geven ga je naar Instellingen > iCloud > Instellingen voor iCloud-foto’s en schakel je Gedeelde albums in.

Mocht je in het bezit zijn van een Windows pc en hier graag gebruik willen maken van Gedeelde albums dan zul je iCloud voor Windows geïnstalleerd moeten hebben. Open iCloud en selecteer Foto’s. Onder de opties vind je de mogelijkheid om Gedeelde Albums in te schakelen.

Goed om te weten

Gedeelde albums kunnen in meerdere situaties een goede optie zijn. Denk bijvoorbeeld eens aan je iPad, waar je slechts een selectie van je foto’s wilt laten zien. Door de optie iCloud-foto’s uit te schakelen (Instellingen > Foto’s) zorg je ervoor dat je volledige fotobibliotheek niet op te iPad terecht zal komen. Door alleen Gedeelde albums aan te zetten, zijn dit, naast je lokale bibliotheek, de enige foto’s die zichtbaar zijn op je iPad.

Lees ook onze tips over de iCloud Fotobibliotheek, zoals het maken van een backup van je iCloud Fotobibliotheek en voorkomen dat je fotobibliotheek mobiele data gebruikt.