Hoe kun je tvOS 14 beta installeren? In deze tip leggen we uit hoe je de publieke beta voor Apple TV en de beta voor ontwikkelaars kunt installeren.

tvOS 14 beta installeren: zo werkt het

Apple brengt voor de Apple TV regelmatig software-updates van tvOS uit, die in eerste instantie als betaversie te testen zijn. Hoe installeer je een betaversie van tvOS als publieke betatester en hoe werkt het voor ontwikkelaars? Dat lees je in dit artikel!

Momenteel kun je de beta van tvOS 14 proberen, zowel voor ontwikkelaars als voor publieke testers. tvOS 14 verschijnt dit najaar voor iedereen, maar als je niet kan wachten kun je nu alvast de (publieke) beta van tvCOS 14 proberen.

Hoe kan ik de tvOS publieke beta installeren?

We beginnen met het installeren van de publieke beta van tvOS, omdat dit het eenvoudigst is. Het vergt maar een paar stappen:

Ga naar de webpagina voor publieke beta’s op de Apple-website en log in met je Apple ID. Meld je aan voor de beta. Op de Apple TV ga je naar Instellingen > Accounts. Zorg dat je bent ingelogd met hetzelfde Apple ID bij de iTunes Store en iCloud. Ga naar Instellingen > Systeem > Software-updates. Zet de optie Ontvang publieke beta-updates aan. Je kunt nu de nieuwste beta downloaden en door te klikken op Werk software bij. Je moet hierbij akkoord gaan met de voorwaarden van het betaprogramma.

Is de beta-update niet zichtbaar? Herstart dan eerst de Apple TV. Zie je de update nog steeds niet? Probeer dan dit: log uit met je Apple ID en log daarna opnieuw in. Daarna zie je de beta-update hopelijk wel.

Hoe kan ik de tvOS beta voor ontwikkelaars draadloos installeren?

Het installeren van de tvOS beta voor ontwikkelaars is iets omslachtiger. Je kunt hierbij kiezen of je de installatie via een kabel of via wifi wilt uitvoeren.

Het installeren van de tvOS beta via wifi werkt als volgt (Apple TV HD en nieuwer):

Download op je Mac het configuratieprofiel voor de versie van tvOS die je wilt testen. Deze vind je op de Apple Developer-downloadpagina. Zorg dat je de nieuwste versie van Apple Configurator en van Xcode op je Mac hebt. Zorg dat de Apple TV is ingeschakeld en verbonden met hetzelfde wifi-netwerk als je Mac. Ga in Xcode naar Window > Devices and Simulators en klik vervolgens op Devices Ga op de Apple TV naar Afstandsbedieningen en apparaten en klik vervolgens op Remote-app en apparaten. In Xcode selecteer je vervolgens de Apple TV in de linkerkolom onder Discovered. Je moet nu in Xcode de code overnemen die wordt getoond op je Apple TV. Klik vervolgens op Connect om verbinding te maken van de Apple TV. Open de Apple Configurator op de Mac en selecteer de Apple TV. Doe je dit voor de eerste keer, dan klik je op Prepare en volg je de stappen op het scherm. Zo niet, dan klik je eerst op Add > Profiles om een nieuw profiel toe te voegen. Je kunt ook een profiel vanuit de Finder naar het icoontje van de Apple TV slepen. Ga daarna naar Instellingen > Systeem > Software-updates om te kijken of er een nieuwe beta voor je klaarstaat. Deze kun je nu meteen installeren.

Een andere manier is om een profiel te installeren via de Apple TV zelf:

Ga op je Apple TV naar de Instellingen-app. Ga naar Algemeen > Privacy. Verplaats de cursor naar Deel Apple TV-analyse of Deel met Apple, afhankelijk van de tvOS-versie die je gebruikt. Druk op de afspeelknop en kies nu voor Voeg profiel toe. Voer de link van het profiel in dat je toe wil voegen. Deze vind je in het ontwikkelaarsportaal van Apple.

Hoe kan ik de tvOS beta voor ontwikkelaars installeren met kabel?

Er is ook een iets snellere manier, waarbij je je Apple TV verbindt met je Mac via een kabel. Dit werkt echter alleen op de vierde generatie Apple TV, dus de Apple TV HD. Alleen deze beschikt over een USB-C aansluiting aan de achterkant. De nieuwere Apple TV 4K heeft dat niet.

Bovendien heb je een speciale kabel nodig. Beschikt jouw Mac over USB-A poorten, dan kun je deze kabel van Mophie gebruiken (of een andere geschikte kabel).

Bij de nieuwere MacBooks heb je een USB-C-naar-USB-C-kabel nodig, zoals deze.

Neem de volgende stappen:

Download op je Mac de tvOS beta software restore image voor de vierde generatie Apple TV. Deze vind je op de Apple Developer-downloadpagina. Zorg ervoor dat je Mac up-to-date is. Gebruik je een Windows-pc, installeer dan de meest recente versie van iTunes. Installeer ook de beta van Xcode 12 op je Mac. Die is beschikbaar via de Apple Developer-downloadpagina. Koppel je Apple TV met de kabel aan je Mac. Hij wordt nu zichtbaar in de Finder. Op Windows verschijnt hij in iTunes. Selecteer de Apple TV. Onder Samenvatting klik je op Herstel Apple TV terwijl je de option-knop op je toetsenbord ingedrukt houdt. Selecteer vervolgens het installatiebestand dat je bij stap 1 hebt gedownload. De installatie begint nu Na afloop van de installatie start je Apple TV opnieuw op en moet je de tvOS beta activeren via internet.

Heb je één van de oudere Apple TV-modellen, dan kun je daarvoor geen beta installeren. De Apple TV 3 en ouder maken geen gebruik van tvOS, maar draaien op een apart besturingssysteem. Hiervoor verschijnen geen betaversies.