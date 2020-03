Op toestellen met Face ID kun je Animoji gebruiken en je eigen Memoji maken die met je gezicht meebewegen. Op toestellen zonder TrueDepth-camera kun je ook Memoji stickers maken en gebruiken. Wist je dat je ook tijdens FaceTime Animoji en Memoji kan gebruiken? Voor toestellen zonder Face ID zijn er ook allerlei handige opties, zoals filters, stickers en meer.

FaceTime Animoji gebruiken

Je gebruikt de Animoji of Memoji in FaceTime op een toestel met Face ID als volgt:

Open de FaceTime-app en start een videogesprek. In de knoppenbalk tik je op het Effecten-icoontje. Kies in de applade voor de knop met het apenkopje. Selecteer nu de Animoji of Memoji die je wil gebruiken. Tik op het kruisje of de geblurde achtergrond om terug te keren naar het gesprek, inclusief effect.

Filters gebruiken in FaceTime

Heeft jouw toestel geen Face ID-camera? Dan kun je in veel gevallen nog gebruikmaken van filters en stickers. Op deze modellen kun je de filters gebruiken:

iPhone 11 Pro en 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS en XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 en 8 Plus

iPhone 7 en 7 Plus

Op oudere modellen werken de filters helaas niet. Je gebruikt ze als volgt:

Start een FaceTime-gesprek en tik op de Effecten-knop. Tik in de applade op het icoontje met de drie ronde kleuren. Je hebt in totaal de keuze uit vijftien verschillende filters. Kies het filter dat je wil gebruiken. Om terug te gaan naar het gesprek, tik je op de geblurde achtergrond.

Tekst toevoegen aan FaceTime gesprek

Je hebt ook de mogelijkheid om tekst toe te voegen aan je FaceTime-gesprek. Dit werkt op alle toestellen die iOS 12 of nieuwer ondersteunen, dus ook bijvoorbeeld de iPhone 6. Je gebruikt dit als volgt:

Start een FaceTime-gesprek en tik op de Effecten-knop. Tik in de applade op het icoontje met de twee A’s. Kies het lettertype en de vorm die je wil gebruiken. Veeg het scherm omhoog voor meer opties. Typ je tekst en tik op het scherm zodra je klaar bent. De tekst beweegt nu mee met je hoofd. Je kan de tekst verplaatsen door deze te verslepen.

Wil je liever een emoji in plaats van tekst? Tik dan onderaan op het grote gezicht en kies een emoji. Je kan kiezen uit alle honderden emoji die er zijn, dus de keuze is enorm.

Stickers aan FaceTime toevoegen

Je kan in FaceTime de Memoji-stickers gebruiken. Maar ook sommige iMessage-apps zijn geschikt om te gebruiken als sticker in FaceTime. De iMessage-apps die je geïnstalleerd hebt en geschikt zijn, verschijnen automatisch in de applade in FaceTime. Je gebruikt ze als volgt:

Start een FaceTime-gesprek en tik op de Effecten-knop. Scroll in de applade opzij om de juiste app te kiezen. De Memoji-stickers herken je aan de drie Memoji-gezichten. Er zijn ook Emoji-stickers, te herkennen aan het icoontje met het hartje en de ster. Kies de sticker en sleep deze in het gesprek.

Net als de tekst en emoji bewegen de stickers mee met je gezicht. Wil je een sticker verwijderen, tik er dan op en tik nogmaals op het kruisje dat verschijnt.

Naast deze stickers kun je ook nog vormen toevoegen. Denk aan pijlen vinkjes, hartjes en vinkjes. Tijdens het selecteren animeren de pijltjes, maar zodra je ze opplakt staan ze gewoon stil.

Mits je toestel het ondersteunt kun je de FaceTime Animoji ook combineren met de effecten, teksten, vormen en stickers. Je kan het dus zo gek maken als je zelf wil.

Al deze opties kan je ook gebruiken bij het bewerken van iMessage-foto’s. In onze aparte tip lees je hoe je ze daar gebruikt.