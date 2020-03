FaceTime-gesprek starten op iPhone, iPad en Mac

Wil je facetimen? In deze tip lees je hoe je een FaceTime-gesprek kunt starten op je iPhone, iPad of Mac. Je kunt een gesprek starten met beeld of alleen audio. Op deze manier kun je gratis (video)bellen met iedereen die ook een iPhone, iPad of Mac heeft.

FaceTime-gesprek starten: zo werkt het

Met FaceTime kun je gratis videobellen en audiogesprekken voeren. Aanvankelijk was het alleen te gebruiken op de iPhone, daarna volgden de iPad, iPod touch en Mac. In een andere tip hebben we uitgelegd hoe je FaceTime instellen kunt op deze toestellen. Daarna heb je meerdere manieren om een gesprek te starten.

FaceTime-gesprek starten: via FaceTime-app

Op al je apparaten vind je een aparte FaceTime-app waarmee je gesprekken kunt starten. Het is handig als de persoon die je wilt bellen al in je contactenlijst staat. Daarna doe je het volgende:

Open de FaceTime-app. Tik op de persoon die je wilt bellen. Of tik op het plusje en zoek naar een persoon.

Is de FaceTime-app niet te vinden op jouw toestel? Dan heb je de app mogelijk in een ver verleden weggegooid. Het is namelijk mogelijk om standaard-apps te verwijderen van je toestel. Geen nood, je kunt ze op elk moment opnieuw installeren.

Je kunt in FaceTime videobellen, maar je kunt ook kiezen voor een gesprek met alleen geluid. Dit heet FaceTime Audio en is vergelijkbaar met een normaal telefoongesprek. Behalve dat het je geen belminuten kost.

Op de Mac kun je ook de FaceTime-app starten en vervolgens een gesprek starten door op de persoon te tikken of de contactgegevens in te tikken. Dit kan een naam, e-mailadres of telefoonnummer zijn.

FaceTime-gesprek starten: via Contacten-app

Je kunt ook een FaceTime-gesprek starten via de Contacten-app:

Open de Contacten-app op je iPhone, iPad of Mac. Blader naar de persoon die je wilt bellen. Druk op FaceTime of Video > FaceTime (dit kan per persoon verschillen). Het kan even duren totdat de verbinding tot stand is gebracht. Zorg ondertussen dat je haar goed zit.

Ontbreekt de optie om met FaceTime te bellen? Dan is deze persoon niet via FaceTime bereikbaar. Dit is meestal het geval als iemand geen Apple-apparaten heeft.

FaceTime-gesprek starten: via Berichten-app

Je kunt ook nog op een andere manier een FaceTime-gesprek starten, namelijk via de Berichtenapp:

Open de Berichten-app op de iPhone of ander iOS-apparaat. Open de conversatie met de persoon die je wilt bellen. Blader omhoog en tik op de profielfoto. Je ziet nu een knop om de persoon via FaceTime te bellen.

Dit werkt op dezelfde manier in de Berichten-app op de Mac.

FaceTime starten met Siri

Een vierde manier om FaceTime te starten is door Siri in te schakelen. De digitale assistent kan al sinds de iPhone 4s helpen bij allerlei taken. Je kunt Siri vragen om een telefoontje te plegen of een bericht te sturen naar bepaalde mensen. Ook het starten van een FaceTime-call is zo gedaan. De persoon moet dan wel in je Contacten-app staan.

Het maakt niet uit welke app je geopend hebt, je kunt altijd Siri oproepen door op de thuisknop (Touch ID) te drukken of op de zijknop (op modellen met Face ID). Zodra de animatie in beeld komt zeg je “FaceTime Maja”, waarbij je de naam uiteraard vervangt door degene die je wilt bellen.

Als er slechts één persoon met die naam in je adresboek staat, zal de iPhone meteen gaan bellen via FaceTime. Zijn er meerdere, dan moet je eerst aangeven welke persoon je bedoelt. Je kunt het gemakkelijker maken door belangrijke mensen in je leven een naam te geven, bijvoorbeeld ‘mama’ of ‘broer’. Dit doe je door Siri over je familierelaties te vertellen.

Wisselen tussen FaceTime en normaal telefoongesprek

Tijdens het bellen met de normale telefoonapp kun je op elk moment overschakelen naar een FaceTime-gesprek. Dit doe je door op de FaceTime-knop te drukken. Deze knop is zichtbaar in de telefooninterface.

FaceTime gesprek starten op de Mac

De meeste mensen zullen FaceTime gebruiken op de iPhone of iPad, maar het kan ook op de Mac. Hierboven hebben we bij sommige methode al uitgelegd hoe je dit op de Mac doet. Meestal zul je hiervoor de speciale FaceTime-app voor de Mac gebruiken.

Toch is het vaak beter om FaceTime op de iPhone of iPad te gebruiken, omdat de kwaliteit van de camera beter is. De FaceTime-gesprekken voer je in HD-kwaliteit tot 720p. De breedbeeldverhouding 16:9 wordt ook ondersteund, zodat een groep met meerdere personen in beeld past. Je kunt ook FaceTime-gesprekken met groepen doen, tot wel 32 personen tegelijk, al wordt het dan wel lastig om iedereen aan het woord te laten komen.

Het voeren van gesprekken is gratis. Je maakt gebruik van het draadloze netwerk thuis (Wi-Fi) dus het kost je ook geen data of belminuten, zolang je binnen bereik van het netwerk blijft.

Meer tips over FaceTime

Lees nog meer handige tips over FaceTime: