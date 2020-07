Met AirPlay Mirroring (oftewel Synchrone weergave) kun je de inhoud van het scherm van je iPhone, iPad of Mac naar je televisie streamen. Zo kun je op een groot scherm demonstreren wat er op jouw scherm te zien is.

Met een iPhone of iPad kun je dankzij AirPlay video’s en andere content streamen naar de Apple TV. Maar het is ook mogelijk om het volledige scherm naar je Apple TV te streamen met AirPlay Mirroring. In het Nederlands heet deze functie synchrone weergave en in deze tip leggen we uit hoe het werkt.

AirPlay Mirroring van iPhone en iPad naar Apple TV

Alles wat er op het scherm staat kun je draadloos naar de Apple TV sturen, dankzij AirPlay Mirroring. Dit kan handig zijn bij apps die officieel geen AirPlay ondersteunen of bij een demonstratie. Op de Mac werkt het op een vergelijkbare manier; daarvoor hebben we de tip AirPlay Mirroring van Mac naar Apple TV. Zo gebruik je AirPlay Mirroring op je iPhone en iPad:

Ontgrendel je iPhone/iPad en open het Bedieningspaneel. Bekijk eventueel onze Bedieningspaneel gids. Tik op Synchrone weergave en selecteer een Apple TV of ondersteunde Smart TV in de lijst. Voer eventueel de code in die op je televisiescherm verschijnt.

Om het delen te stoppen volg je dezelfde stappen. In het selectievenster verschijnt automatisch een knop om het schermdelen te beëindigen. Kun je de Apple TV niet vinden in de lijst? Zorg dan dat zowel de Apple TV als je iPhone/iPad op hetzelfde netwerk zitten. Ook moet je checken of AirPlay wel is ingeschakeld op je Apple TV. Dat doe je zo:

Open de Instellingen op je Apple TV. Klik op het AirPlay en HomeKit-menu. Zet AirPlay aan en geef toegang aan iedereen op hetzelfde netwerk (bovenste 2 opties).

Minimale eisen voor synchrone schermweergave

AirPlay Mirroring werkt met alle recente iOS-apparaten. Voor de volledigheid zetten we hieronder de miniale vereisten nog even op een rij: