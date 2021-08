Dankzij de EXIF- en locatiedata is te achterhalen waar een foto is gemaakt en op welk tijdstip. Dit kan je privacy in gevaar brengen, bijvoorbeeld omdat mensen weten waar je woont. We laten zien hoe je deze EXIF- en locatie-informatie kunt verwijderen uit foto's op de iPhone, iPad en Mac.

Locatiegegevens van foto’s verwijderen

Je kunt de locatiegegevens van foto’s gemakkelijk verwijderen via het deelmenu. Dat is handig als je een foto wilt doorsturen of online publiceren en er zeker van wil zijn dat niemand de exacte locatie van de foto kan inzien. In deze tip leggen we uit hoe dat werkt. Vanaf iOS 15 kun je de gegevens ook verwijderen zonder een foto te delen.

Nieuw in iOS 15: EXIF locatiegegevens verwijderen zonder delen

Vanaf iOS 15 kun je eindelijk de locatiegegevens van een foto verwijderen zonder de foto te delen. Dat is prettig als je zonder veel gedoe de foto wat meer wil anonimiseren. Je doet het eenvoudig vanuit de Foto’s-app, kijk maar:

Open de Foto’s-app en open de foto in kwestie. Veeg omhoog, zodat je tot onder het kaartje kunt kijken. Klik rechts onder de kaart op Bewerk. Tik op Geen locatie, of voer een algemenere locatie in als je dat ook goed vindt.

Je kunt een locatie weer herstellen door dezelfde stappen te volgen. Bij stap 4 kies je voor Herstel. Dit verschijnt rechtsboven.

Als je een foto deelt die bij jou thuis of een andere privé-locatie is gemaakt kun je gemakkelijk de locatie verwijderen. Hiervoor gebruik je het deelmenu in iOS, dat vanaf iOS 13 is voorzien van een optie om de locatie uit te schakelen.

Let dus op dat je een foto via dit menu moet delen.

Dit is hoe het werkt:

Tik op het deelicoon bij een foto (bijvoorbeeld vanuit de Foto’s-app). Kies voor Opties… bovenin het deelmenu. Zet de schakelaar bij Locatie uit (grijs). Tik op Gereed. Deel de foto via een van jouw apps in het deelmenu.

Nu weet je zeker dat de ontvanger niet weet wat de locatie van de foto is. Overigens is het goed om te weten dat sommige apps überhaupt geen locatiegegevens van foto’s meesturen. Een van de bekendste apps die dat automatisch voor je doet is WhatsApp. Je kunt via WhatsApp dus gewoon foto’s sturen zonder dat de locatie achterhaald kan worden.

Iedere keer dat je een foto wil delen moet je de locatiegegevens handmatig uitschakelen. Is er een specifieke foto die je vaak wil delen? Dan is het handig om die foto even naar jezelf te sturen via iMessage zonder locatiegegevens. Sla die foto vervolgens op en deel deze specifieke foto. Dat scheelt moeite.

Locatiedata op de iPhone uitschakelen

Wil je helemaal niet dat de locatie wordt vastgelegd bij het maken van een foto? Dat kan. Je kunt eenvoudig de uitschakelen, zodat je foto’s vanuit de iPhone-camera meteen kunt publiceren, zonder je zorgen te hoeven maken over je privacy. Nadeel hiervan is dat je zelf ook niet meer kunt zien waar de foto is gemaakt, waardoor je geen foto’s op de kaart kunt zien.

Zo schakel je het vastleggen van locatiegegevens uit:

Ga naar Instellingen op je iPhone of iPad. Kies Privacy > Locatievoorzieningen. Tik op Camera. Kies de optie Nooit.

Vanaf iOS 15 kun je ook de EXIF-data van een foto bewerken, maar daarbij gaat het alleen om datum en tijdstip.

EXIF-data verwijderen met apps

Heb je eerder al foto’s gemaakt die voorzien zijn van locatiedata en wil je er vanaf, dan zijn er diverse apps die kunnen zorgen dat de privacygevoelige informatie verdwijnt. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld de app ViewExif gebruiken. Het werkt snel en verwijdert al je data. Na het installeren van de app hoef je alleen maar vanuit de Foto’s-app de opdracht te geven om de data weg te halen:

Open de Foto’s-app op de iPhone. Selecteer de foto’s waarvan je de EXIF-data wilt weghalen. Tik op de deelknop en tik op ViewExif (veeg naar links en druk op Meer als je de app nog niet ziet. Geef aan dat je wilt opslaan of delen zonder metadata.

Kies je voor opslaan, dan zal de foto in je camerarol verschijnen. Je kunt nog eens extra controleren of alle metadata weg is. Er zijn in de App Store soortgelijke apps verkrijgbaar, waarmee je ook EXIF-data kunt weghalen.

Waarom locatie en EXIF verwijderen?

Foto’s die je met de iPhone maakt bevatten allerlei persoonlijke informatie. In de metadata van elke foto staat met welke camera de foto is gemaakt en op welke locatie. Wil je niet dat mensen weten waar jouw foto’s zijn gemaakt, dan moet je de EXIF-data verwijderen.

Een voorbeeld laat zien waarom het verwijderen van EXIF-data nuttig kan zijn. Adam Savage, presentator van het tv-programma Mythbusters, maakte ooit een foto van zijn nieuwe Toyota Land Cruiser. Hij publiceerde de foto op Twitter en meldde trots dat hij “met dit beest” naar zijn werk ging. Omdat de gps-functie van de iPhone aan stond, konden journalisten van de New York Times precies achterhalen waar Savage woonde. Ze wisten ook meteen dat hij niet thuis was.

In dit geval leidde het niet tot een inbraak, maar het geeft wel aan dat je moet oppassen als je een selfie maakt terwijl je je koffer aan het inpakken bent voor een lange strandvakantie. Pas ook op met naaktfoto’s: het feit dat jouw gezicht er niet op staat, wil nog niet zeggen dat ze volstrekt anoniem zijn. Uit de EXIF-data is af te leiden in welk rijtje huizen de foto is gemaakt en kleine persoonlijke details (haarkleur, tattoo) kunnen ervoor zorgen dat je toch wordt herkend.

Wat is EXIF-data?

Elke digitale foto bevat EXIF-informatie (Exchangeable Image File Format). Dit is informatie die je niet meteen ziet, maar die met een computer uit te lezen is. De EXIF-data kan nuttig zijn voor professionele fotografen, want ze kunnen daarin de camera-instellingen bekijken waarmee de foto is genomen. Denk aan sluitertijd, belichtingswaarde, ISO-waarde en flitser-instellingen.

Ook kun je in de EXIF-data zien op welke datum en op welk tijdstip de foto is genomen. Het type camera is ook af te lezen. Op websites zoals Flickr en Picasa kun je dankzij de EXIF-data filteren, zodat je bijvoorbeeld alleen iPhone-foto’s te zien krijgt, of foto’s die op een bepaalde plaats of datum zijn gemaakt.

Het toestel voegt al een heleboel gegevens aan de foto toe, zogenaamde metadata. EXIF is een specifiek voorbeeld van metadata en wordt alleen gebruikt bij foto’s. Deze data zijn niet echt verborgen, maar je moet ze wel specifiek opvragen om ze te kunnen zien.

EXIF-data verwijderen op de Mac

Als je privacy belangrijk vindt, moet je de EXIF-data van persoonlijke foto’s verwijderen. Op de desktop heb je hiervoor een aantal mogelijkheden, zoals Easy Exif Delete en Exif Tag Remover (Windows) of ImageOptim (Mac). Met ImageOptim wordt de foto automatisch gecomprimeerd waarbij meteen alle EXIF-data wordt gewist. De tool is ideaal om fotobestanden kleiner te maken zonder zichtbaar kwaliteitsverlies.

Een soortgelijke optie vind je in Photoshop en Photoshop Elements, verkrijgbaar voor Windows en Mac. Als je in Photoshop de optie ‘Opslaan voor web’ gebruikt wordt de EXIF-data automatisch verwijderd.

In Windows kun je in de Verkenner de EXIF-data zichtbaar maken en verwijderen. Klik op Eigenschappen en kies de optie Een kopie maken waaruit alle mogelijke eigenschappen zijn verwijderd. Klik op OK en de EXIF-data is verdwenen.

Lees meer over EXIF-data bekijken in onze tip hieronder.

