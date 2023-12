Sinds tvOS 17 kun je FaceTime op de Apple TV gebruiken. Dat is vooral handig als je met een grotere groep mensen wil videobellen, zodat je niet met z’n alle naar het kleinere scherm van je iPhone hoeft te kijken. Vanaf nu kun je ook videobellen op de Apple TV via Zoom, want de app is stilletjes in de App Store op de Apple TV gezet. Je kunt daarmee een videogesprek starten of je bij een lopende sessie voegen.

Zoom nu op Apple TV

Toen tvOS 17 werd aangekondigd, verklapte Apple al dat later dit jaar Zoom naar de Apple TV zou komen. Op het nippertje heeft de maker van Zoom deze deadline gehaald, want de app is sinds dit weekend in de App Store verschenen. De Zoom-app op de Apple TV werkt op een soortgelijke manier als met FaceTime. Via Continuïteitscamera maakt de Apple TV verbinding met de camera van je iPhone. Je zet deze op z’n zijkant met de camera naar je toe, onder je televisie. Vervolgens kun je gewoon op de bank zitten om het videogesprek te voeren.

Daarbij maakt de app ook gebruik van camerafuncties als Center Stage, zodat je altijd goed in beeld bent. Maar de Zoom-app biedt nog meer mogelijkheden. Je kan de app zonder account gebruiken (je hebt dan een meeting ID nodig om je bij een gesprek te voegen), maar je kan ook inloggen met je eigen Zoom-account. Dat doe je door de app via een computer aan je account te koppelen, maar je kan ook je e-mailadres gebruiken. Het voordeel daarvan is dat je je geplande videobelafspraken in de app te zien krijgt, maar ook naar je contacten kan gaan. Je kan dan zelfs vanaf de Apple TV een nieuwe meeting starten.

Er zijn verder ook nog instellingen voor de microfoon. De app gebruikt de microfoon van je iPhone en je kan daarvoor de mate van echo beperken voor de andere deelnemers. Ook ondersteunt de app het verminderen van omgevingsgeluid, zodat alleen jouw stem goed hoorbaar is. Je kan hierbij ook nog kiezen voor automatisch of voor de hoogst mogelijke stand.

Om Zoom op de Apple TV te kunnen gebruiken, heb je tvOS 17 op een Apple TV 4K 2021 (tweede generatie) of nieuwer nodig. Ook vereist de functie een iPhone met iOS 17 of nieuwer. Naast FaceTime en nu dus Zoom, heeft ook WebEx beloofd binnenkort met de Apple TV-versie te komen. Die is op dit moment nog niet beschikbaar.