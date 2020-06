Je kunt zorgen dat bepaalde contactpersonen je in noodgevallen altijd kunnen bereiken, via de telefoon of een bericht. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt.

In noodgevallen toch bereikbaar

Een handige functie in iOS is Niet storen. Zo ontvang je tijdelijk (bijvoorbeeld ‘s nachts) even geen notificaties en telefoontjes, behalve van mensen die je als favoriet hebt gemarkeerd. Daarnaast kun je bij specifieke personen aangeven dat ze je in noodgevallen altijd mogen bellen. Deze personen hoeven niet in je favorieten te staan. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt.

Noodgevallen op de iPhone

De functie heet in het Nederlands ‘Altijd aan voor noodgevallen’ en het staat standaard uitgeschakeld. Je moet het voor elke gewenste contactpersoon handmatig inschakelen. Deze persoon kan je in noodgevallen altijd bereiken, ook als de muteknop of Niet Storen zijn ingeschakeld.

Doe dit dus alleen bij mensen die je altijd mogen bereiken, zoals je partner, vader en moeder. Je stelt dit apart in voor telefoontjes en berichten. Er is geen algemene schakelaar voor telefoontjes Γ©n berichten.

Noodoproepen toestaan via telefoon

Om deze functie voor binnenkomende telefoongesprekken in te schakelen neem je de volgende stappen:

Ga op je iPhone naar Contacten Tik op de contactpersoon waarvoor je dit wilt instellen. Tik op Wijzig. Scroll een stukje naar beneden en tik op Beltoon. Zet de schakelaar Altijd aan voor noodgevallen op groen.

De functie is nu ingeschakeld voor deze contactpersoon. Om dit voor meerdere personen in te stellen herhaal je steeds de stappen.

Noodberichten van specifieke personen toestaan

Je kunt er ook voor kiezen dat je in noodgevallen alleen tekstberichten van iemand wilt ontvangen. Dit schakel je op een soortgelijke manier in:

Ga op je iPhone naar Contacten Tik op de contactpersoon waarvoor je dit wilt instellen. Tik vervolgens op Wijzig. Scroll een stukje naar beneden en tik op Sms-toon (onder Beltoon). Zet de schakelaar Altijd aan voor noodgevallen op groen.

De functie is nu ook ingeschakeld voor berichten in iMessage. Als je andere berichtenapps zoals WhatsApp gebruikt, werkt dit helaas niet. WhatsApp zal je geen pushberichten sturen als Niet Storen is ingeschakeld. Meer over het gebruik van Niet Storen op de iPhone lees je in een aparte tip.