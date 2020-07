Geen contacten meer in je deelmenu vanaf iOS 14

Wil je iets delen via het deelmenu van iOS, dan krijg je een lijst met suggesties te zien. Dit zijn portretten van vrienden, waarmee je mogelijk iets wilt delen. Veel mensen vinden dit vervelend, omdat er ook mensen tussen kunnen staan waar je liever niet aan herinnerd wilt worden, bijvoorbeeld je ex of een vervelende collega waar je veel mee moet samenwerken. Je kon dit voorheen niet aanpassen. Gelukkig gaat het in iOS 14 veranderen, door de lijst met vriendsuggesties uit te schakelen. Je krijgt dan alleen nog apps te zien in het deelmenu.

Geen vrienden meer in deelmenu

Zo kun je uitschakelen dat er contacten in je deelmenu verschijnen:

Ga in iOS 14 naar de Instellingen-app. Tik op Siri en zoeken. Zet de schakelaar uit voor Suggesties bij het delen.

Je ziet nu geen contacten meer. De lijst met contacten is gebaseerd op de slimme functies van Siri en kan niet worden aangepast. Voor de lijst daaronder met apps en diensten heb je wel de mogelijkheid om de volgorde aan te passen of specifieke apps uit te sluiten. Voorheen was je aangewezen op trucs, zoals het compleet weggooien van een iMessage-gesprek met een bepaalde persoon, om hem of haar uit het deelmenu te laten verdwijnen.

Hieronder zie je de situatie voor en na:

Waarom contacten in deelmenu uitschakelen?

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom je de lijst met contacten wilt verbergen. Eén ervan is privacy. Als mensen over jouw schouder meekijken of vaak jouw iPhone gebruiken, wil je niet dat ze kunnen zien met welke mensen je regelmatig contact hebt. Ook zou het kunnen gebeuren dat je per ongeluk wel eens iets met een vriend hebt gedeeld, door op het scherm te tikken. De lijst met personen maakt het deelmenu ook onnodig langer.

Om weer suggesties van contacten te zien zet je de schakelaar bij stap 3 gewoon weer aan.

Meer tips over het deelmenu

