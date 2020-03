De Apple Watch helpt je herinneren om een workout te starten of juist te stoppen. Bij welke sporten werkt dit en hoe schakel je het in of uit? In deze tip lees je alles over de Workout-herinneringen van de Apple Watch!

Workout herinneringen

Je kent het misschien wel: je bent actief aan het sporten met je Apple Watch, maar komt er halverwege achter dat je vergeten was om een workout te starten in de Workout-app. Andersom kan ook, dat je vergeten bent je workout te stoppen, waardoor de meting onnauwkeuriger kan zijn omdat je al een aantal minuten op een stoel zit. Dankzij de workout-herinneringen, helpt de Apple Watch je met het starten en stoppen van een workout. Zo werkt het automatisch starten van een workout op de Apple Watch.

Hoe kan ik de workout automatisch starten op de Apple Watch?

De workout-herinneringen op de Apple Watch helpen je met het automatisch starten en stoppen van een workout als je dat vergeten bent. Met drie tikjes op je pols voel je duidelijk de herinnering om de training te starten of stoppen. Dit gebeurt zodra je ongeveer 10 minuten actief bent geweest. Het werkt sinds watchOS 5 of nieuwer dus je hebt wel een Apple Watch nodig met deze versie. In de praktijk betekent het dat het op alle modellen werkt, behalve de Series 0.

Als je een training start via zo’n herinnering, tellen de minuten die je voor het starten getraind hebt, gewoon mee.

Automatische workouts gelden voor deze sporten

Om deze herinneringen te krijgen van de Workout-app moet je wel een van de ondersteunde sporten beoefenen.

Het gaat om de volgende trainingen die vanuit een herinnering gestart kunnen worden:

Buiten/binnen hardlopen

Buiten/binnen wandelen

Binnen fietsen

Roeien

Zwemmen (zwembad en open water)

Na het tikken op de melding start dus meteen de juiste workout. In de melding zie je welke workout het is, maar je kan ook een andere workout starten. De herinnering om een workout te stoppen geldt voor alle type trainingen, dus ook voor de trainingen die hierboven niet vermeld staan. De enige uitzondering is de training ‘Andere’.

Hoe kan ik deze workout-herinneringen op de Apple Watch instellen?

Standaard staan de herinneringen voor de workouts ingeschakeld. Krijg je ze niet (of wil je ze liever uitschakelen), doe dan het volgende:

Ga op op je Apple Watch naar de Instellingen-app. Scroll helemaal naar onderen en tik op Workout. Zet de schakelaar aan of uit bij de herinnering om een training te starten of te stoppen.

Er zijn twee aparte schakelaars voor het starten en stoppen van een training. Je kan dit dus zo instellen dat je alleen een melding krijgt om een training te stoppen en niet om hem te starten, of andersom.

Meer doen met de Workout-app op je Apple Watch? Lees dan ook eens deze tips: