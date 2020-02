Wist je dat je kan internetten op je Apple Watch? Er is nog geen aparte Safari-app en de mogelijkheden zijn wel wat beperkt, maar je kunt met internet in ieder geval websites bekijken op je Apple Watch.

Internet op je Apple Watch: websites bekijken

De mogelijkheid om te internetten op je Apple Watch is vooral bedoeld om linkjes naar websites te kunnen bekijken die je bijvoorbeeld via iMessage krijgt toegestuurd. De pagina’s worden geoptimaliseerd voor het kleine scherm en er is ook een Reader-weergave. Voorlopig werkt het alleen met linkjes naar webpagina’s die je via Mail en iMessage binnenkrijgt. Je kunt dus niet handmatig een URL intikken. Wil je een website openen op je Apple Watch, dan zul je de link eerst naar jezelf moeten sturen.



Dit heb je nodig

De mogelijkheid voor internet op je Apple Watch is beschikbaar sinds watchOS 5. Dit werkt met de WebKit weblayout-engine. Ook apps van derden kunnen er gebruik van maken dankzij de WebKit API voor watchOS. Het werkt echter niet op alle Apple Watch-modellen. Dit heb je nodig:

Apple Watch Series 3 of nieuwer

watchOS 5 of nieuwer

Een iMessage of Mail-bericht met daarin een link

Internetten is dus niet mogelijk op eerdere modellen van de Apple Watch, alleen op Series 3 en nieuwer. Als je op eerdere Apple Watch-modellen een link wil openen krijg je een foutmelding en het advies om de link op je iPhone te bekijken.

Website bekijken op je Apple Watch

Zo werkt het:

Open de Berichten- of Mail-app op je Apple Watch. Tik op een bericht met daarin een weblink. Tik op de preview van de weblink. Scrollen doe je met de Digital Crown. Je kan ook gewoon op linkjes klikken en verder door de website navigeren. Ben je klaar, dan druk je op Sluit.

Standaard wordt een pagina in de reader-modus weergegeven, indien deze beschikbaar is. Maar door met Force Touch stevig op het scherm te drukken, is er meer mogelijk:

Vorige en Volgende: Ga terug naar de vorige pagina of juist weer verder naar de volgende.

Reader: Wissel tussen de gewone en Reader-weergave. Bij Reader zie je alleen de tekst en eventuele afbeeldingen. De opmaak van de website gaat dan verloren.

Opnieuw laden: Herlaad de pagina als deze bijvoorbeeld niet goed getoond wordt.

Op plekken waar je tekst in kan voeren, kan dat door erop te tikken. Je kan de dicteerfunctie gebruiken, maar als je van taal wisselt (door bij de dicteerknop stevig op het scherm te drukken), kun je in het Engels ook Scribble gebruiken.

Bekijk ook Zo gebruik je de Scribble-functie op de Apple Watch Dankzij Scribble is tekst invoeren op de Apple Watch een stukje makkelijker. Met deze functie kun je zelf zinnen maken door letter voor letter op het scherm te tekenen. In dit artikel leggen we uit hoe je dit instelt en gebruikt.

Beperkingen bij internetten op de Apple Watch

Niet alles werkt goed. Zo kun je wel Google-zoekopdrachten in watchOS uitvoeren, maar geen video’s op websites afspelen. Het laden van websites kan wat langer duren dan je op de iPhone gewend bent. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom Apple het alleen ondersteunt vanaf de Series 3. Verder werkt het momenteel alleen in Mail en iMessage of andere apps die dit aanbieden. Je kunt ook nog niet via AirDrop een link naar je Apple Watch sturen.

Een ander nadeel is dat de batterij van je Apple Watch sneller leeg gaat door het bekijken van websites. Dit zal niet echt een probleem zijn, omdat je na een paar minuten al wel klaar bent met internetten op je Apple Watch. De weergave van websites kan bovendien nog wel eens te wensen over laten. Op websites die in Europa worden gemaakt kun je nogal eens tegen een cookiemuur aanlopen.

Apple is zich ook bewust van de beperkingen, zo was te horen op een sessie tijdens WWDC 2018. Het is gelukt om websites te vertonen op de Apple Watch door het 320 pixel-weergave van de iPhone SE te verkleinen naar het 156-pixel brede scherm van de Apple Watch. Daarbij wordt gezorgd dat de content op het kleinere scherm past. Tekst en afbeeldingen zijn dus wel wat kleiner, maar de algemene layout van een pagina blijft intact. Deze optimalisaties zijn gericht op het snel kunnen bekijken van de inhoud, niet om eindeloos te internetten. Video afspelen is daarom niet mogelijk en ook zijn sommige lettertypes niet beschikbaar.

Verder lezen op ander apparaat

Als je op een interessante website stuit terwijl je internet op je Apple Watch gebruikt, kun je verder lezen op één van je andere Apple-apparaten. Via Handoff neem je de website over op je iPhone, iPad of Mac. Op de Mac verschijnt het Handoff-icoontje links naast de Dock, op de iPhone onderaan in de appkiezer en op de iPad rechts naast de Dock. Meer over Handoff op iPhone, iPad en Mac lees je in onze tip.

Websitedata wissen van je Apple Watch

De Apple Watch heeft dus geen Safari-app, maar er zit wel een WebKit-engine in waarmee je webpagina’s op je pols kunt bekijken. De WebKit-engine slaat website-data en cookies op je Apple Watch op, net zoals dit het geval is met Safari op je iPhone, iPad en Mac. Wil je de geschiedenis wissen, dan kan dat.

Zo werkt het:

Druk op de Digital Crown om het overzicht van apps te openen. Open de Instellingen-app en ga naar Algemeen. Tik op Websitedata. Tik op Wis websitedata. Bevestig door te tikken op Wis gegevens.

Daarbij worden de volgende gegevens gewist:

Cookies van websites

De geschiedenis van bezochte websites.

Bewaarde wachtwoorden en andere inloggegevens.

Overige browsergegevens.

Met Wi-Fi op de Apple Watch kun je verbinding maken met het internet, zelfs als je iPhone niet in de buurt is. In onze tip lees je hoe dat werkt.

Bekijk ook Zo werkt Wi-Fi op de Apple Watch De Apple Watch kan internetten via Wi-Fi als er geen iPhone in de buurt is. Hoe werkt het, hoe maak je handmatig verbinding met een draadloos netwerk en hoe zit het met 2,4GHz en 5GHz Wi-Fi? Je leest het hier!

Bekijk ons complete overzicht Apple Watch tips. Met honderden tips voor Apple Watch bespreken we bijna elke instelling en mogelijkheid!