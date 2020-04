Net als alle andere bedrijven moet ook Spotify voldoen aan de regels van de GDPR (AVG). Het bedrijf heeft daarom een aantal stappen genomen om transparanter te worden. Hier hoort een tool bij waarmee je je Spotify-data kunt downloaden. In deze tip leggen we je uit hoe deze werkt en wat je er allemaal mee kunt.

Spotify-data downloaden

Zoals de meeste bedrijven heeft ook Spotify een tool waarmee je je data kunt downloaden, maar je moet er wel wat geduld voor hebben. Je doet een aanvraag bij Spotify om jouw data in te zien en het kan tot 30 dagen duren voordat je deze data kunt downloaden. Zodra de data beschikbaar is, heb je 14 dagen de tijd om de data op te halen. In het overzicht vind je onder andere je playlists, zoekwoorden, volgers en luistergeschiedenis.

Om de Spotify-data te downloaden neem je de volgende stappen:

Open de website van Spotify en log in met je account. Klik rechts bovenin op Profile en vervolgens op Account. In het menu aan de linkerkant staat Privacy settings, klik hier op. Scroll nu helemaal naar beneden. Door op Request te klikken, vraag je je data aan bij Spotify.

Je hoeft nu alleen nog maar te bevestigen dat je geen robot bent en krijgt uiteindelijk een mailtje wanneer je data klaar staat om gedownload te worden. Je hebt dan 14 dagen om het overzicht te downloaden.

Privacy-instellingen Spotify aanpassen

Naast het downloaden van je data is het ook mogelijk om in te stellen of je data wil delen met Facebook en of je gepersonaliseerde reclame wil zien. Dat laatste geldt alleen voor gebruikers die niet betalen voor Spotify. Als je dit laatste uitschakelt, krijg je nog steeds reclame te horen. Deze reclame wordt dan alleen niet meer gebaseerd op jouw interesses.

