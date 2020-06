Siri Shortcuts op de Apple Watch

Met Siri Shortcuts kun je taken automatiseren. Op de iPhone en iPad kun je ze al gebruiken via de Opdrachten-app maar ook op de Apple Watch is het vanaf watchOS 7 mogelijk om Shortcuts te starten. Je vindt hiervoor een speciale versie van de Opdrachten-app op de Apple Watch. Het is zelfs mogelijk om de Siri Shortcuts als complicaties op de wijzerplaat te zetten, zodat je ze extra snel kunt starten. Het is echter niet mogelijk om de Siri Shortcuts te maken.

Opdrachten-app op de Apple Watch

Om een van de Siri Shortcuts die je gemaakt hebt te kunnen gebruiken start je de Opdrachten-app op de Apple Watch. Tik vervolgens op een van de Shortcuts en deze wordt meteen uitgevoerd.

Je zult daarbij merken dat het niet altijd werkt. Hoe eenvoudiger de Shortcut, hoe groter de kans dat het het werkt. Maar ook bij sommige ingewikkelder Shortcuts zou het moeten werken.

Siri Shortcut als complicatie instellen

Je kunt ook Siri Shortcuts instellen als complicatie op de wijzerplaat van je Apple Watch. Het aanpassen van wijzerplaten gaat in watchOS 7 iets anders dan je gewend bent. Omdat Force Touch niet meer wordt ondersteund, zul je je vinger even op het scherm moeten leggen.

Vervolgens geef je aan dat je de wijzerplaat wilt wijzigen en tik je de gewenste complicatie aan.

Het instellen van complicaties werkt in watchOS 7 ook iets anders dan voorheen: je hoeft niet meer op het scherm te turen om in heel kleine tekst de naam van de complicatie te lezen, maar kunt comfortabel door een lijst scrollen.

Je ziet aanvankelijk maar een kleine lijst van Shortcuts die je zou kunnen instellen, maar als je op Meer tikt krijg je de hele lijst te zien.

Meer over Siri Shortcuts lees je in onze uitleg.