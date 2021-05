Wil je de AirTag kopen? Je kan vanaf nu de AirTag kopen bij Apple en bij diverse winkels. In dit artikel lees je alles over de prijs van de AirTag, de levertijden en beschikbaarheid. Alle informatie voor het kopen van de AirTag op een rij.

Het kiezen van een andere naam of een ander type voorwerp om de AirTag aan te bevestigen, is een fluitje van een cent:

De AirTag is de Bluetooth- en Ultra-Wideband tracker voor het terugvinden van zoekgeraakte voorwerpen. De AirTag is in april 2021 aangekondigd. Het is een klein rond accessoire dat je bijvoorbeeld aan je sleutelbos hangt. De AirTag werkt samen met de Zoek mijn-app en werkt met het grote netwerk van iPhones en iPads om je voorwerpen terug te vinden, zelfs als je zelf buiten bereik bent. Dankzij Ultra-Wideband kun je tot op de centimeter nauwkeurig voorwerpen terugvinden, maar je kunt ook een geluidje afspelen. Er zijn ook diverse accessoires voor de AirTag beschikbaar.